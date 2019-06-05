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Все про:Кировоградщина (290) пожар (3546) Денисенко_Вадим (43)

 Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии. ФОТО

В Благовещенске (Кировоградская обл.) от удара молнии сгорело здание райадминистрации.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

"Город Благовещенское (бывшая Ульяновка) в Кировоградской области. Молния ударила в здание райадминистрации и оно сгорело", – рассказал нардеп.

Он добавил, что на первый взгляд на восстановление нужно 10 млн грн.

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Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии 01
Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии 02

Источник: https://censor.net.ua/p3130614
 
 
 Топ комментарии
 
выбрали зеленского и на тебе: потопы, смерчи, молнии убивают людей и сжигают здания РГА. При Порошенко такого не было
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Нестало на Банковій Петра, нестало і правди, Пєтухи курей топчуть без ентузіазму, блискавиці райадміністрації палять, а жуки, а жуки по картоплі так і шастають.
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пожежна частина згоріла від удару блискавки за кілька днів до того Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии - Цензор.НЕТ 1635
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пожежна частина згоріла від удару блискавки за кілька днів до того
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выбрали зеленского и на тебе: потопы, смерчи, молнии убивают людей и сжигают здания РГА. При Порошенко такого не было
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Надо же какой Зеленский влиятельный человек, даже бог под ним прогибается
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Тобто, коли тобі пику товчуть, то це перед тобою прогинаються?
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Нестало на Банковій Петра, нестало і правди, Пєтухи курей топчуть без ентузіазму, блискавиці райадміністрації палять, а жуки, а жуки по картоплі так і шастають.
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А посмотрите на затопленніе города и села? Там смытые огороды, поля...
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Не знаю, чи через те, що не стало Петра, але точно через те, що з'явився блазень. Будівля Благовіщенської РДА на Кіровоградщині згоріла від удару блискавки - Цензор.НЕТ 1064
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Вообще то там сидели люди , назначенные Порошенко. Т.е. даже природа очищает Украину от соево-бобовой пошести.Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии - Цензор.НЕТ 9847
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Сорок лет стоял дом, - степенно разъяснял Митрич, расхаживая в толпе, - при всех властях стоял, хороший был дом. А при советской Зеленском сгорел. Такой печальный факт, граждане. Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии - Цензор.НЕТ 474
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А 5 огромных складов с боеприпасами при ком взорвались?
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Я написал про стихийные бедствия вызванные природой, а не антрапогенным фактором. Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии - Цензор.НЕТ 3536 При чом тут склады?
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Підлога Маккартні правда дивні реччі. то корабель на Кузні нарибальському за 60 лямів згорів.

5-ть складів з ************. тепер РГА і що головне. пожар явно почався з архіву.
це ж скільки цей Зеленський. накосячив за пять попередніх років свого президенського терміну.
ну чисто супостат...
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Это ж сколько можно будет попилить на ремонте!
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Уже даже у Боженьки терпение заканчивается ... Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии - Цензор.НЕТ 2065
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кара небесная? ))...но всё же нужно расследование..осталось много мутных следов в администрациях назначенцев и соратников Порошенко..Перестраховка не помешает.Природа,гроза.якобы-свидетели (а может и лжесвидетели).а вот экспертизы нужны.
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Зекономили на влаштуванні блискавкозахисту, та на вогнезахисній обробці деревини крокв даху..
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Надо развалить здание до конца, чтобы восстановители не мучались.
Молния начала - надо закончить.
А то под зданием разойдётся земля.
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Вот это не жданно не гадано счастье подвалило в Кировоградском областном УКСе! Какой грандиозный попил намечается!Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии - Цензор.НЕТ 10000
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"Благая весть от Ульянова" ( Благовещенское бывший Ульяновка) Отмена декоммунизации от Гепы из Харькова докатилась до Кировоградчины.
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Небесна люстрацiя. Сгорiв сарай - гори i хата! (с)
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казалось бы ну причем здесь петро ? а нет от методички отступать нельзя ! Будівля Благовіщенської РДА на Кіровоградщині згоріла від удару блискавки - Цензор.НЕТ 5290
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Видимо не такая уж благовещенская,раз Боженька поразил антикоррупционой молнией)
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗдание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии. ФОТО
 
 
 
 
 
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