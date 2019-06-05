 Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии. ФОТО

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

"Город Благовещенское (бывшая Ульяновка) в Кировоградской области. Молния ударила в здание райадминистрации и оно сгорело", – рассказал нардеп.

Он добавил, что на первый взгляд на восстановление нужно 10 млн грн.

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