 Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии. ФОТО

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.
"Город Благовещенское (бывшая Ульяновка) в Кировоградской области. Молния ударила в здание райадминистрации и оно сгорело", – рассказал нардеп.
Он добавил, что на первый взгляд на восстановление нужно 10 млн грн.
советскойЗеленском сгорел. Такой печальный факт, граждане.
5-ть складів з ************. тепер РГА і що головне. пожар явно почався з архіву.
це ж скільки цей Зеленський. накосячив за пять попередніх років свого президенського терміну.
ну чисто супостат...
Молния начала - надо закончить.
А то под зданием разойдётся земля.