 США запретят въезд тем, кто пытался вмешаться в американские выборы. ДОКУМЕНТ

Сенат поддержал законопроект, запрещающий въезд в США лицам, вмешивались в американские выборы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В тексте документа говорится, что в американской визе будут отказывать иностранным гражданам, которые нарушали законы США о голосовании, финансировании избирательных кампаний, действовали по указанию зарубежного правительства. Людей, которых будут подозревать в такой деятельности, также могут депортировать с территории Соединенных Штатов.
Законопроект представляли законодатели из обеих партий - республиканец Линдси Грэм и демократ Дик Дьорбин, - и он получил единодушную поддержку Сената.
Документ получил название Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, или коротко - DETER Act, что в переводе означает "Защита выборов от угроз путем установления ограничений".
"Как мы увидели на выборах в 2016 года Россия под руководством Владимира Путина пыталась ударить в самое сердце демократических ценностей, свобод, которые так ценят американцы. Не пуская иностранцев, которые незаконно вмешиваются в предстоящие выборы в США, DETER Act посылает сигнал враждебным странам во всем мире, что США не будут мириться с зарубежным вмешательством в наши выборы", - заявил Грэм.
Как пишет издание The Hill, законодательная инициатива получила поддержку Сената на фоне новых заявлений законодателей о необходимости защитить выборы президента США в 2020 году от зарубежного влияния.
Чтобы вступить в силу, законопроект должен подписать президент США Дональд Трамп.
Напомним, США будут требовать данные соцсетей для получения американской визы.
Точно так же засекречивали аварию на ЧАЭС в 1986-м.
очень напоминает мне этот сценарий кое-что
он либо неискренный либо не кацап.
И что Украины никогда не существовало
Короче бред и мерзость
Писали с обеих сторон: выдавали себя за демократов, оскорбляя при этом республиканцев. И наоборот.
Я попросила его деактивировать в 2016
И 3 года сюда не заходила
Нажми туда, выдаст что страницы не существует
Я кстати тебя помню
Ты тогда под украинским флажком писал. И общался кроме меня ещё с девчонками из Штатов
Муром и хз как ее Лана? Забыла 🙈 общался
Приличный между прочим был акк
Эх, годы никого не щадят
это не значит, что мой акк БЫЛ приличным
А в методах которыми ты это делаешь
я наверное провтыкал, сори
но мне казалось что в этой теме
https://censor.net.ua/news/3130050/vstupili_v_silu_sezonnye_ogranicheniya_dvijeniya_gruzovogo_transporta_ukravtodor
я видел как раз коменты того акка- но там твои
Могут не дать больничный.
Колумб не переживёт, а отцы-основатели могут не больше не опасаться диабета.
Потому что где Пэтя - там и Рошен с пальмовым маслом и пластмассовым "шоколадом".
Бздо с фабрики Карла Маркса идёт порой непередаваемое -
словно там в прачечной стирают носки и панталоны Карла Маркса.
посмотрим...