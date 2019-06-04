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 США запретят въезд тем, кто пытался вмешаться в американские выборы. ДОКУМЕНТ

В американской визе будут отказывать иностранным гражданам, которые нарушали законы США о голосовании, финансировании избирательных кампаний, действовали по указанию зарубежного правительства.

Сенат поддержал законопроект, запрещающий въезд в США лицам, вмешивались в американские выборы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В тексте документа говорится, что в американской визе будут отказывать иностранным гражданам, которые нарушали законы США о голосовании, финансировании избирательных кампаний, действовали по указанию зарубежного правительства. Людей, которых будут подозревать в такой деятельности, также могут депортировать с территории Соединенных Штатов.

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Законопроект представляли законодатели из обеих партий - республиканец Линдси Грэм и демократ Дик Дьорбин, - и он получил единодушную поддержку Сената.

Документ получил название Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, или коротко - DETER Act, что в переводе означает "Защита выборов от угроз путем установления ограничений".

"Как мы увидели на выборах в 2016 года Россия под руководством Владимира Путина пыталась ударить в самое сердце демократических ценностей, свобод, которые так ценят американцы. Не пуская иностранцев, которые незаконно вмешиваются в предстоящие выборы в США, DETER Act посылает сигнал враждебным странам во всем мире, что США не будут мириться с зарубежным вмешательством в наши выборы", - заявил Грэм.

Как пишет издание The Hill, законодательная инициатива получила поддержку Сената на фоне новых заявлений законодателей о необходимости защитить выборы президента США в 2020 году от зарубежного влияния.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу о возможном вмешательстве в выборы в США активно проходят следственные и процессуальные действия, - первый замдиректора ГБР Варченко

Чтобы вступить в силу, законопроект должен подписать президент США Дональд Трамп.

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США запретят въезд тем, кто пытался вмешаться в американские выборы 04

Также читайте: Достоверность черной бухгалтерии Партии регионов подтверждена и в Украине, и в США, - Лещенко

Напомним, США будут требовать данные соцсетей для получения американской визы.

Источник: https://censor.net.ua/p3130596
 
 
 Топ комментарии
 
В отчете Мюллера был интересный момент. Рос. троллье косило под местных американцев, писало тонны комментариев как за демократов, так и за республиканцев, пытаясь внести раздор в нацию

очень напоминает мне этот сценарий кое-что
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То Порошенко вже не поїде до США? Цікаво, а він там десь грошенята не зберігає?
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Угу. За клоуна пропагандирует множество русни под разными флажками.Только сегодна двое были забанены. США запретят въезд тем, кто пытался вмешаться в американские выборы - Цензор.НЕТ 7221
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То Порошенко вже не поїде до США? Цікаво, а він там десь грошенята не зберігає?
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Сам Пеця, натюрлих, в Штаты поехать уже не сможет, но очень даже возможно, что его туда повезут.
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США заборонять в'їзд тим, хто намагався втрутитися в американські вибори - Цензор.НЕТ 966

Точно так же засекречивали аварию на ЧАЭС в 1986-м.
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Порошенко поедет везде,и в США в том числе.
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В отчете Мюллера был интересный момент. Рос. троллье косило под местных американцев, писало тонны комментариев как за демократов, так и за республиканцев, пытаясь внести раздор в нацию

очень напоминает мне этот сценарий кое-что
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Угу. За клоуна пропагандирует множество русни под разными флажками.Только сегодна двое были забанены. США запретят въезд тем, кто пытался вмешаться в американские выборы - Цензор.НЕТ 7221
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искренним быть неопасно тем более если вы в добавок глупы.
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Получается Моника Мендель не сможет попасть в Омерику Она с дуру, в своё время, вляпалась в этот скандал
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петух может хорошо кукарекать но яйца несет все таки курица.
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и кто раньше появился петух или курица
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"искренний русский" - это как холодный кипяток
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"искренний русский" - ето вообще персонаж вымышленный.
он либо неискренный либо не кацап.
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перемудрить - это один из самых позорных видов глупости.
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Самый позорный вид глупости - быть русским.
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Они у нас таким занимались года с 2009 точно. Не на цензоре, но на УП, например много русских троллей было уже тогда.
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Так инфовойна против Украины началась в 2004. После Оранжевой.
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Ну да. Но больше тогда был телевизор и газетки про оранжевую чуму и прочую мерзость. Они с того времени сильно выросли в сложности своих фейков.
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Что украинский язык придумали в Австрии оттуда же
И что Украины никогда не существовало

Короче бред и мерзость
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и что московии не было..и Киев..русский город..
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Да валом и сегодня на Гордон-новости, Главкоме, Апострофе---не пересчитать!
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Зате на Цензорі їх тут чмирять по повній.
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Кроме того Россия каждый день вбрасывает в инфополе Украины по четыре новых фейковых новости, которые раскручивает через свои прокладки и блогеров типа Шария. В США подобное существовало только во время выборов и это была лишь одна новость в день
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Читайте внимательно: российские тролли регистрировались на американских ресурсах, выдавали себя за местных и писали оскорбительные комментарии в адрес сторонников другого кандидата, чтобы всех рассорить.
Писали с обеих сторон: выдавали себя за демократов, оскорбляя при этом республиканцев. И наоборот.
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Они взяли две аудиторию - молодых социалистов Сандерса и обозленных белых Трампа. И вбрасывали им фейки. Цель - посеять хаос. Эту стратегию разработал Сурков и она прекрасно работает в России. Создается белый шум, когда невозможно определить истину и общество разъединено. В такой атмосфере легче проделывать свои делишки. У Путина пока получается, ведь он по этой схеме уже двадцать лет у власти.
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Точно как ты, под одним ником за зебилов, под другим за сою. Ты вправду думала, что мы тебя не изловим.
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Не за Порошенка, а за националистов у которых душа болит за Украину. Чубатые хохлы-фашисты. А с другой стороны прогрессивные зелеботы в пиджачках и гладких рубашках, которые хотят диджитализировать технологичность.
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пиджачок пока только зельцману выдали, чтоб он в ЕС съездил другим пока нет А свисток лала лалала двойной агент получает две пайки
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Это мой старый акк
Я попросила его деактивировать в 2016
И 3 года сюда не заходила

Нажми туда, выдаст что страницы не существует
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Впрочем какая разница? 😁 если хочется подозревать, то ничто не остановит

Я кстати тебя помню
Ты тогда под украинским флажком писал. И общался кроме меня ещё с девчонками из Штатов
Муром и хз как ее Лана? Забыла 🙈 общался

Приличный между прочим был акк

Эх, годы никого не щадят
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то что я не думаю примитивной савковой логикой- "кто не с нами тот- против нас"
это не значит, что мой акк БЫЛ приличным
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В данном случае дело не в кандидате которого ты поддерживаешь
А в методах которыми ты это делаешь
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не уходи- щас скину тебе коменты с этого акка, были пару дней назад
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Смари, как мириканцы дружно на тебя накинулись. Откуда в Омерике боярышник?
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по ходу да- он возможно не активен
я наверное провтыкал, сори
но мне казалось что в этой теме
https://censor.net.ua/news/3130050/vstupili_v_silu_sezonnye_ogranicheniya_dvijeniya_gruzovogo_transporta_ukravtodor

я видел как раз коменты того акка- но там твои
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Лещенко с Аваковым давно подтерли комментарии в своем фэйсбуке... но скрины давно в Госдепе
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Ой а як жеж ж тепер Сiрожа антикорупцiонер .
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Да уж , кое-кому из наших теперь тоже в Америку зась США заборонять в'їзд тим, хто намагався втрутитися в американські вибори - Цензор.НЕТ 159
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Так у нас вся " элита " станет невьездной Одни просто при республиканцам , другие при демократах , ну а многие при всех за того , что много #издят и #издят , как сказал безродько
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Да, Лещенко и его ,,активисты,, пришли к финишу.
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ну пуштун может пропетляет.., а с Лещенко точно фсе....., если за него только не впишется ЛГБТ сообщество, где он в авторитете...
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Петрусь зіставив компанію Ротенбергу, Вексельбергу та ін путєнським браткам
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Ты пропустил процедуры.
Могут не дать больничный.
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На#ер тебе кацапы Там наши олигархи практически все не въездные
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Что такое--Петрусь зіставив ??Дай перевод на нормальный язык !
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Так это значит, что Пэтя никогда не ступит на землю, открытую Колумбом ?
Колумб не переживёт, а отцы-основатели могут не больше не опасаться диабета.
Потому что где Пэтя - там и Рошен с пальмовым маслом и пластмассовым "шоколадом".
Бздо с фабрики Карла Маркса идёт порой непередаваемое -
словно там в прачечной стирают носки и панталоны Карла Маркса.
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всем всем? - значит ***** в списке должно быть первым номером.
посмотрим...
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомСША запретят въезд тем, кто пытался вмешаться в американские выборы. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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