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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (1643) Польша (4779) Дуда (271)

 Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, - Дуда. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с польским коллегой Анджеем Дудой.

На брифинге после встречи глава государства заявил, что в отношениях с Польшей нацелен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования сложных вопросов истории, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", - сказал Зеленский.

Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, - Дуда 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, - Зеленский в Брюсселе

Президент Украины также сказал, что наше государство и Польша имеют общее понимание глубины угроз, которые несет всей Европе своей политикой Россия. "И вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе против агрессии", – Зеленский.

Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, - Дуда 02

Он добавил, что благодаря консолидированным усилиям Украины и Польши удалось привлечь ЕС к более активным действиям по противодействию влияния России на выборные процессы в ЕС и Украине.

Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, - Дуда 03

Президент Украины отметил, что Польша является "непоколебимым защитником на международной арене суверенитета и территориальной целостности Украины".

Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, - Дуда 04

"В Украине очень высоко ценят решительную поддержку Польши как непостоянного члена Совета безопасности ООН", – подчеркнул он.

Зеленский также принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, сказал Дуда.

Также читайте: Надеемся восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО, - Зеленский после встречи со Столтенбергом

Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, - Дуда 05

"Я рад, что вы приняли мое официальное приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Я буду счастлив приветствовать вас в Варшаве", - сказал польский лидер.

В свою очередь Зеленский констатировал, что "с удовольствием принимает приглашение президента Дуды".

Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, - Дуда 06
Фото: пресс-служба Президента

Источник: https://censor.net.ua/p3130591
 
 
 Топ комментарии
 
а я вже подумав: ну от зараз абсолютно нейтральна тема, Зеленський прийняв запрошення відвідати Польщу, ну от, казалось би, ну шо тут можуть вигадати і як можуть нагадити каркаючі соєві боти?
але ж нагадили смердючі боти, каркаючі соєві готові танцювати на памяті про ту страшну війну та жартувати що Зеленський підсмажить шашличок десь на братській могилі...
каркаючі соєві боти реально гидкіші від кацапів
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Оно хоть знает официальную дату начала Второй мировой?
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начнем с того, что он вовсе не футболист, а пианист и публика расселась на диване чтобы услышать "Оду к радости" в исполнении преЗика на рояле Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда - Цензор.НЕТ 3398
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Видимо шашлыки ему пообещали .
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Если Дуда понимает русский, то хоть поговорят о чем-нибудь полезном для Украины...
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может Гепа восстановит к 1 сентября бюст Жукова - будет о чем поговорить Дуде с Зельонкой Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда - Цензор.НЕТ 1563
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Потрібно відстоювати національні інтереси.
Нічого складного.
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смотрел в новостях как оно читало по бумажке на английском.
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... русскими буквами текст был набран , не иначе .
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Пусть каблуки у ***** отдолжит, ато на всех фотках реально какой то гномик.
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Как не трепайся, а тебя всё равно не обогнать Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда - Цензор.НЕТ 8823
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Иди Пете на кожаной флейте сыграй ! Как вы уже задолбали с тем роялем ? Какая бы тема не была , всегда какое то чмо вставит пятак с роялем , шаурмой , сдачей интересов , марионеткой и еще что там по вашим ольгинским методичкам ?
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А слабо, щоб Дуда в Україну їздив, а не ти шлявся по закордонах, як бомж якийсь, бродяга-безхатько?
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про те що йому потрібно голитися двічі на вже писали у день інавгурації, коли був прийом делегацій і офіційна зйомка. Ко манде Зе треба пропрацювати над цим бо старий світ не сприймає серйозно політиків аля "мачо"
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олЕні-Олені не бриті і не голені.(С) Згадалось.
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Оно хоть знает официальную дату начала Второй мировой?
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изюм, а ты знаешь дату окончания Второй мировой.
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Слава латышским самураям ! Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда - Цензор.НЕТ 6915

примите это как комплимент
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Друг Зеленского получил звание для работы в СБУ.

Теперь Иван Баканов - лейтенант. Воинское звание он получил за несколько дней до своего назначения на должность первого заместителя главы Службы безопасности.

При этом Баканов нигде не служил и не состоял на воинском учёте.
(C)
@ZeUkraine
🤔
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Еще один белобилетчик во главе обороны страны -
Украина может спать спокойно, граница на замке Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда - Цензор.НЕТ 7622
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а я вже подумав: ну от зараз абсолютно нейтральна тема, Зеленський прийняв запрошення відвідати Польщу, ну от, казалось би, ну шо тут можуть вигадати і як можуть нагадити каркаючі соєві боти?
але ж нагадили смердючі боти, каркаючі соєві готові танцювати на памяті про ту страшну війну та жартувати що Зеленський підсмажить шашличок десь на братській могилі...
каркаючі соєві боти реально гидкіші від кацапів
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брехня. перші два роки Петруся при владі його не критикували зовсім. Абсолютно. Все ще надіялись, що перестане красти і почне боротися з кремлядями
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я критикувала. Одразу, і було за що. Тому сприймайте критику, як "оброблення грунту навколо зеленої рослини для подальшого бездоганного росту". І наприкінці каденції ви зможете сказати йому: дякую
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Гепа восстановит к 1 сентября бюст Жукова - будет о чем поговорить Дуде с Зельонкой
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ты бы больше о своем бюсте беспокоилась
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Ну наконец-то четкая позиция Зеленского Что по ПриватБанку,что по отношениям с Польшей И конечно про неизменный курс Украины, ЕС и НАТО Когда молодец тогда молодец, хоть за него и не голосовала.
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Этот молодец игрушка в чужих руках
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Главное, чтоб он 22 июня не поперся.
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Господи! Ну пусть он хоть там рот не открывает! Господи! Ну что тебе стоит?!
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"Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву......"
в каком качестве? может экса? было бы кстати
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ольгинские порохоботы БРЕШУТ, а ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ РАБОТАЕТ !!!
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Как надоели двойные стандарты Сначала Германия с Польшей делили Чехию , но 2 мировая почему то началась после того как Германия с совком раздербанила Польшу , а потом по окончанию войны уже поляки и совок деребанили Германию Короче победивший всегда прав 😕
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Так він і приїде на "начало вайни" - 22 червня.... "Шта?"
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Сколько здесь "умных" болельщиков футбола.Лежит с пивным брюхом обдолбанный ублюдок на продавленном диване и на кацапско-матершинном жаргоне указывает футболисту как надо играть в футбол, вот такие комментаторы здесь.
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начнем с того, что он вовсе не футболист, а пианист и публика расселась на диване чтобы услышать "Оду к радости" в исполнении преЗика на рояле Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда - Цензор.НЕТ 3398
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На коліна ставав? Ні ?... Тоді не пробачать...
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С каких пор начали праздновать "Начало войны" ? Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда - Цензор.НЕТ 4002
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, - Дуда. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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