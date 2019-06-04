 Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, - Дуда. ФОТОрепортаж

На брифинге после встречи глава государства заявил, что в отношениях с Польшей нацелен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования сложных вопросов истории, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
"Отдельно хочу подчеркнуть, что я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", - сказал Зеленский.
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Президент Украины также сказал, что наше государство и Польша имеют общее понимание глубины угроз, которые несет всей Европе своей политикой Россия. "И вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе против агрессии", – Зеленский.
Он добавил, что благодаря консолидированным усилиям Украины и Польши удалось привлечь ЕС к более активным действиям по противодействию влияния России на выборные процессы в ЕС и Украине.
Президент Украины отметил, что Польша является "непоколебимым защитником на международной арене суверенитета и территориальной целостности Украины".
"В Украине очень высоко ценят решительную поддержку Польши как непостоянного члена Совета безопасности ООН", – подчеркнул он.
Зеленский также принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, сказал Дуда.
"Я рад, что вы приняли мое официальное приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Я буду счастлив приветствовать вас в Варшаве", - сказал польский лидер.
В свою очередь Зеленский констатировал, что "с удовольствием принимает приглашение президента Дуды".
Нічого складного.
примите это как комплимент
Теперь Иван Баканов - лейтенант. Воинское звание он получил за несколько дней до своего назначения на должность первого заместителя главы Службы безопасности.
При этом Баканов нигде не служил и не состоял на воинском учёте.
(C)
@ZeUkraine
🤔
Украина может спать спокойно, граница на замке
але ж нагадили смердючі боти, каркаючі соєві готові танцювати на памяті про ту страшну війну та жартувати що Зеленський підсмажить шашличок десь на братській могилі...
каркаючі соєві боти реально гидкіші від кацапів
в каком качестве? может экса? было бы кстати