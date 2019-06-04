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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Фоторепортаж
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 Политический боулинг, новые лица, "Служанка народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Политический боулинг, новые лица, Служанка народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Каждый раз с чистого листа...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко о предложении РФ начать переговоры "с чистого листа": "Правильная стратегия". ВИДЕО

Политический боулинг, новые лица, Служанка народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Покаяние

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес выступил за прямые переговоры с РФ: "Мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга"

Политический боулинг, новые лица, Служанка народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Новые лица в политике

Политический боулинг, новые лица, Служанка народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Скоро на каналі Г+Г

Читайте на "Цензор.НЕТ": Певица Полякова заявила о создании женской партии: "Надоело голосовать за какого-то дядю". ВИДЕО

Политический боулинг, новые лица, Служанка народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Охота на краба

Политический боулинг, новые лица, Служанка народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Важное мнение...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин - не маньяк и не псих, он умный человек. Да, у него имперские амбиции, но можно же договориться, - совладелец "Квартала-95" Борис Шефир

Политический боулинг, новые лица, Служанка народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Весна прошла, настало лето...

Политический боулинг, новые лица, Служанка народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Политический боулинг

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3130545
 
 
 Топ комментарии
 
І тут заколот проти шостого? Политический боулинг, новые лица, "Служанка народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3295
Политический боулинг, новые лица, "Служанка народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8770
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Просто у них є мозок. Таке трапляється. Не часто, приблизно у чверті населення. Забий, це вроджене, тобі воно не загрожує.
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нормальні фото-жаби, порошкам платять за інерцією, чи вони по інерції фото-*******?! Политический боулинг, новые лица, "Служанка народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3343
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І тут заколот проти шостого? Политический боулинг, новые лица, "Служанка народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3295
Политический боулинг, новые лица, "Служанка народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8770
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а они здесь каким боком? Цензор им не принадлежит, а может просто это и есть злободневным....
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та невже, ти ж з них, чи ти вже на зелю настроїлось?
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я не ношу зеленые кеды, не мой цвет, а вот сына с Украины забрала назад.Много неправды и нарушения законов нынче в моде....
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ну так давай, допобачення), шо парашка, шо ти на впн, мені пофігу,
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Просто у них є мозок. Таке трапляється. Не часто, приблизно у чверті населення. Забий, це вроджене, тобі воно не загрожує.
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ну ти пояснив))), а то я вважав шо це чоколят, у вас, а це моск))), ну ок 1\4)), гуляй вася Политический боулинг, новые лица, "Служанка народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7935
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Політичний боулінг, нові обличчя, "Служниця народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 603

теперь я знаю кто придумывает ФОТОжабы для "Цензор.НЕТ"
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Презедент повернув Леоніда Кучму на посаду представника України в триконтактній групі по Донбасу в Мінську, яку він покинув за власним бажанням 28 вересня 2018 року.
А скільки бруду було вилито на Петра Порошенка через знаходження Кучми на цій посаді..
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ты попутал, там за его друга - Медведчука "було вилито". И эта дружба соевого с Ахметовыми, Фирташами, Вилкулами, Кернесами, пуйлом и т.д. еще вылезет боком украинскому народу.
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В Українській МОВІ СЛУГА ,СЛУЖАНКА ТАКИХ СЛІВ НЕ МАЄ,ТАК КОМУ ЦЯ ПАРТІЯ СЛУГУЄ, ЗЕНЕПРИТОМННИМ УКРАЇНЦЯМ,
ДІЙСНО НАМАЛЮЙТЕ КОЗУ ЗЕ І ВОНИ ПРОГОЛОСУЮТЬ!!!
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Как не крути, а служанка походу тока с Окружной Політичний боулінг, нові обличчя, "Служниця народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5927
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолитический боулинг, новые лица, "Служанка народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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