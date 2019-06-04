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Все про:Россия (72943) Сталин (509) игра (60)

 "Покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - в РФ анонсировали выход компьютерной игры "Секс со Сталиным". Коммунисты возмущены. ФОТО

Онлайн-сервис видеоигр Steam анонсировал выход в октябре игры под названием "Секс со Сталиным".

Об этом со ссылкой на "Гордон" сообщает Цензор.НЕТ.

"Вам, юному путешественнику во времени, выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен – Сталиным. А что дальше? Все в ваших руках! Делитесь советами и помогите вождю прийти к мировому господству. Или... покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - говорится в описании.

Игрокам предлагается и альтернативный сюжет: "Ударьте вождя в живот, подключите электричество к его соскам! Попрыгайте на его сапогах!"

Покажите усатому, что такое настоящая любовь! - в РФ анонсировали выход компьютерной игры Секс со Сталиным. Коммунисты возмущены 01
Покажите усатому, что такое настоящая любовь! - в РФ анонсировали выход компьютерной игры Секс со Сталиным. Коммунисты возмущены 02
Покажите усатому, что такое настоящая любовь! - в РФ анонсировали выход компьютерной игры Секс со Сталиным. Коммунисты возмущены 03

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Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что обратится в прокуратуру с требованием запретить игру.

"Одно название уже звучит эпатажно-извращенно. Мне кажется, такое могло прийти в голову только человеку с очень больной психикой. Как бы кто ни относился к Сталину, это государственный деятель, олицетворяющий великую эпоху в нашей стране. Опускаться до такой грязи непозволительно никому...Такого рода игра, скорее всего, подпадает под пропаганду порнографии, это уголовная статья. Это просто издевательство над нашей советской историей и над великим лидером", - сказал он 4 июня в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Источник: https://censor.net.ua/p3130513
 
 
 Топ комментарии
 
"Покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - в РФ анонсировали выход компьютерной игры "Секс со Сталиным". Коммунисты возмущены - Цензор.НЕТ 8001
легко понять абиду расеян)
по их мнению секс может быть только с путеным))
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ждемс продолжения! - "Покажите ботоксному *****, что такое настоящая любовь!"
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Кстати, все эти игры на кацапском языке русифицируют нашу молодёжь ещё больше, чем в предыдущие 300 лет.
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а говно музыка не русифицирует? Идешь по улице малолетки с блютуз-колонками такую парашу слушают шо рыгать охота. Вотето поколение кторое сейчас растет - 10-16 лет потерянное навсегда...
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Не сгущай краски. Слушали лет 30 назад ("Утренняя почта" такая передача была) все эти ласковые маи, электроклубы, скляров с глызиными - и как-то не окацапились.
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****** как интересно, что там свинопсарня придумала...
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Лучший способ убить авторитет - это превратить в посмешище. Браво за идею ))
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Да, нельзя же поклоняться тому над чем смеёшься
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Надо было брать Зюганова в соавторы и никаких претензий не было бы... "Покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - в РФ анонсировали выход компьютерной игры "Секс со Сталиным". Коммунисты возмущены - Цензор.НЕТ 5652
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Вот Зюганыч там бы насоветовал по ходам игры....
Бляха, хоть поржать с краснопузых можно.
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Тьху, вони дійсно зайвохромосомні. "Покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - в РФ анонсировали выход компьютерной игры "Секс со Сталиным". Коммунисты возмущены - Цензор.НЕТ 9818
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"Покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - в РФ анонсировали выход компьютерной игры "Секс со Сталиным". Коммунисты возмущены - Цензор.НЕТ 8001
легко понять абиду расеян)
по их мнению секс может быть только с путеным))
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а что не видно
уже пятый год пошёл как всё гавно с них наружу поперло
"братья" ******
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Стрелок,
знак вопроса в этом случае не уместен........
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С каких это пор американский Steam стал "российским онлайн-сервисом видеоигр"? К сведению редакторов ЦЕНЗОР.НЕТ Steam может работать и офлайн!
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РЕКОМЕНДОВАНІ СИТЕМНІ ВИМОГИ:
ОС: Windows 7 (64-bit) or Windows 10 (64-bit)
Процесор: Intel Core i5 @ 3.4 GHz / AMD Phenom II X4 @ 3.6 GHz
Оперативна пам'ять: 8 GB ОП
Відеокарта: nVidia GeForce GTX 670 / AMD Radeon HD 7990

Это шутка чтоли?
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А что тебя тут удивляет?
Или ты думал для этой поделки они свой движок клепали?
Взяли какой-нибуть Юни или Анреал и на нем склепали.
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так можт там можно и пострелять фошиздов будет бонусом? или с берией на самотыках как на мечах помахаться? "Покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - в РФ анонсировали выход компьютерной игры "Секс со Сталиным". Коммунисты возмущены - Цензор.НЕТ 9229
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Буквальне втілення вислову "дилды воевали"
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Там наверное награда за прохождение игры - возможность отсосать у Сталина ) мечта каждого ватника
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На самом деле, это показатель того, что на Рассии СВИХНУЛИСЬ ВСЕ:
И власти, и оппозиция той власти, и простой народ.
Психиатры давно убеждены, что сумасшествие - заразная болезнь. И имеют к этому много доказательств.
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Так это у них скрепы и духовность присутствуют. Без них вообще страшно представить, что бы придумали😀
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Не понимаю,куда смотрит Голливуд)) Там же ленина в зомбака превратить офигенный шанс. Начать с того,что молодой курсант -охранник решил пожать ночью ленину руку и тот на него накинулся.И экщин в геометрической прогрессии пошел по всей маскве ))
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Английская карикатура 1939 г. После раздела Польши и начала второй мировой войны.
"Как долго продлится брак по расчёту?"
"Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 705
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Интересно, сколько продлится медовый месяц.
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Я знал, что там вна Россеи все поголовно питорасы"Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 6394, но даже такого от этих дегенератов не ожидал... Браво! "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 4451
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***
дед долго слушал как внучек режется в стрелялки... подходит и спрашивает
- вот тут у тебя все время орут - за Родину...за сталина!...ты хоть знаешь кто такой сталин?
- сталин? какой сталин? я думал они орут - "достали на"...
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Вiдправив картинку колезi "ватяному совкодрочеру" .Тепер на роботу страшнувато з'являтись.
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Ліл! Іржу неначе Лавров
Окремо верещу від Сраліна на фоні килима - це взагалі зачіт!
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"Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 8294

попробую отослать эту ссылку на ФБ Кернеса с Харькова....
Может его кондрашка наконец схватит...
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Да там наверное Гепа с Допой участники анимации. Так что, ты их не шокируешь... "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 6525
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phantom4 - уже положил ему в ФБ...

Будем ждать результата....
Может это последняя капля будет...
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Плохой стрелок был в 2014 г. Чучело отделалось легким испугом. Как его в Ха терпят, хрен его знает.
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phantom4 - снайпер плохой, врачи в Израиле хорошие были....

Вот так все неудачно сложилось.... "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 4669
А что Харьков?
На 50% состоит их завезенной когда то ваты...
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Игра должна транслироваться по каналам "Звезда", "Победа", всяким НТВ, ОРТ, Первый и обязательно обсудить у Соловьева и Скабеевой..... "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 3795
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************ можна зробити порно-персонажем гри.
...Там ці буси стирчать в неї з дупи і взагалі замкнені в коло - але таке викривлене скособочення забанили навіть в даркнеті "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 978

"Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 55
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анекдот про деда-коммуниста который мог Сталина спасти аж вспомнился.
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у Поляков Ведьмак
у Украинцев Метро
а у кацапов...вот это вот...
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Дальше лучше промолчать. Там просто поручик Ржевский из могилы откапывается, так в сторонке покурить.... "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 9497
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Интересно, игра для мальчиков или для девочек 😁
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Леди, вы своим вопросом поставили в тупик весь форум. У коммуняк фиг разберешь кто из ху"Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 7917
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - в РФ анонсировали выход компьютерной игры "Секс со Сталиным". Коммунисты возмущены. ФОТО
 
 
 
 
 
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