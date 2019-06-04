 "Покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - в РФ анонсировали выход компьютерной игры "Секс со Сталиным". Коммунисты возмущены. ФОТО

Об этом со ссылкой на "Гордон" сообщает Цензор.НЕТ.
"Вам, юному путешественнику во времени, выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен – Сталиным. А что дальше? Все в ваших руках! Делитесь советами и помогите вождю прийти к мировому господству. Или... покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - говорится в описании.
Игрокам предлагается и альтернативный сюжет: "Ударьте вождя в живот, подключите электричество к его соскам! Попрыгайте на его сапогах!"
Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что обратится в прокуратуру с требованием запретить игру.
"Одно название уже звучит эпатажно-извращенно. Мне кажется, такое могло прийти в голову только человеку с очень больной психикой. Как бы кто ни относился к Сталину, это государственный деятель, олицетворяющий великую эпоху в нашей стране. Опускаться до такой грязи непозволительно никому...Такого рода игра, скорее всего, подпадает под пропаганду порнографии, это уголовная статья. Это просто издевательство над нашей советской историей и над великим лидером", - сказал он 4 июня в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Бляха, хоть поржать с краснопузых можно.
легко понять абиду расеян)
по их мнению секс может быть только с путеным))
уже пятый год пошёл как всё гавно с них наружу поперло
"братья" ******
знак вопроса в этом случае не уместен........
ОС: Windows 7 (64-bit) or Windows 10 (64-bit)
Процесор: Intel Core i5 @ 3.4 GHz / AMD Phenom II X4 @ 3.6 GHz
Оперативна пам'ять: 8 GB ОП
Відеокарта: nVidia GeForce GTX 670 / AMD Radeon HD 7990
Это шутка чтоли?
Или ты думал для этой поделки они свой движок клепали?
Взяли какой-нибуть Юни или Анреал и на нем склепали.
И власти, и оппозиция той власти, и простой народ.
Психиатры давно убеждены, что сумасшествие - заразная болезнь. И имеют к этому много доказательств.
"Как долго продлится брак по расчёту?"
дед долго слушал как внучек режется в стрелялки... подходит и спрашивает
- вот тут у тебя все время орут - за Родину...за сталина!...ты хоть знаешь кто такой сталин?
- сталин? какой сталин? я думал они орут - "достали на"...
Окремо верещу від Сраліна на фоні килима - це взагалі зачіт!
попробую отослать эту ссылку на ФБ Кернеса с Харькова....
Может его кондрашка наконец схватит...
Будем ждать результата....
Может это последняя капля будет...
Вот так все неудачно сложилось....
А что Харьков?
На 50% состоит их завезенной когда то ваты...
...Там ці буси стирчать в неї з дупи і взагалі замкнені в коло - але таке викривлене скособочення забанили навіть в даркнеті
Россия будущего в одном фото...
у Украинцев Метро
а у кацапов...вот это вот...