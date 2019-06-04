 "Покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - в РФ анонсировали выход компьютерной игры "Секс со Сталиным". Коммунисты возмущены. ФОТО

Об этом со ссылкой на "Гордон" сообщает Цензор.НЕТ.

"Вам, юному путешественнику во времени, выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен – Сталиным. А что дальше? Все в ваших руках! Делитесь советами и помогите вождю прийти к мировому господству. Или... покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - говорится в описании.



Игрокам предлагается и альтернативный сюжет: "Ударьте вождя в живот, подключите электричество к его соскам! Попрыгайте на его сапогах!"







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Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что обратится в прокуратуру с требованием запретить игру.



"Одно название уже звучит эпатажно-извращенно. Мне кажется, такое могло прийти в голову только человеку с очень больной психикой. Как бы кто ни относился к Сталину, это государственный деятель, олицетворяющий великую эпоху в нашей стране. Опускаться до такой грязи непозволительно никому...Такого рода игра, скорее всего, подпадает под пропаганду порнографии, это уголовная статья. Это просто издевательство над нашей советской историей и над великим лидером", - сказал он 4 июня в комментарии радиостанции "Говорит Москва".