 ГБР сообщило оперуполномоченному Нацполиции и его брату о подозрении в избиении с применением пистолета водителя квадроцикла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Речь идет об инциденте с участием водителя квадроцикла, который случился на столичном массиве Осокорки. Досудебным расследованием установлено, что работник полиции, вместе со своим братом, которому также сообщено о подозрении, находясь в зоне отдыха Дарницкого района г. Киева, из хулиганских побуждений, сопровождающиеся особой дерзостью, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического ( несмертельного) действия, совершили хулиганские действия, которые выразились в нанесении телесных повреждений водителю квадроцикла", - говорится в сообщении.
Внимание! Нецензурная лексика!
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Напомним, в Киеве трое мужчин, в числе которых сотрудник Нацполиции, угрожая оружием, избили водителя квадроцикла: "Ты шо, сука, ох#ел!!! Лег нах#й на землю!".
знаешь, был бы у меня пистоль, может и замочил бы пару-тройку гонщиков на квадрах в дачном поселке своем
а вот быдло-гопники, при погонах и с оружием - выпимши, решило "пострелять"...
но видать в кацапии ютуб уже запретили?))
ты еще и текст статьи смотри - в которой есть ссылка на видео, в котором отлично видно что чел ехал со скоростью 30-40 км по ПУСТОЙ дороге.. а не гоняет под сотню..
Но с видом полного.. зебила .. - рассуждаешь о том, что на видео , браво!)
"не читал, но осуждаю"..
А ты "Брат-2" не смотрел ?
Если б такой агрегат на скорости 60 пронесся вплотную к вашим детям, то визжащих за обиженного мажора на квадроцикле не было б!
И пока что не подстрелившие ребенка - решили (по факту) дорваться до обычного человека.
Который ехал МЕДЛЕННО (видео, зебил!) и ОБЪЕЗЖАЕТ прохожишь далеко в стороне (видео, зебил!))
впрочем. ты даже вчерашних - убивших ребенка, станешь оправдывать словами "а если этот ребенок до этого гасал на байке!?"
все это возня мышинная
ГБР начинает щемить мусаров - аплодирую стоя!
Пора расчищать эти авгиевы конюшни нашего МВД. Там стоко мусорского навоза уже накопилось!.. Шо так не ясно, как они в этом море говна живут, кушают, передвигаются...
в методичках зебилов сказано по любым прежним делам - хватить вазелина?))
Такое впечатление, что менты 5 лет держались, по струнке ходили, а теперь сорвались, свободу почуяли.
" из хулиганских побуждений, сопровождающиеся особой дерзостью, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического ( несмертельного) действия, совершили хулиганские действия, которые выразились в нанесении телесных повреждений водителю квадроцикла",Источник: https://censor.net.ua/p3130508 " Это уже слишком. Причина одна, за рулем был мажор. Им можно все. Жалко что не убили