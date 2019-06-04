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Все про:Нацполиция (9480) стрельба (2464) ГБР (341)

 ГБР сообщило оперуполномоченному Нацполиции и его брату о подозрении в избиении с применением пистолета водителя квадроцикла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному по особо важным делам Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины за совершение хулиганских действий 06.04.2019 в Дарницком районе г.. Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Речь идет об инциденте с участием водителя квадроцикла, который случился на столичном массиве Осокорки. Досудебным расследованием установлено, что работник полиции, вместе со своим братом, которому также сообщено о подозрении, находясь в зоне отдыха Дарницкого района г. Киева, из хулиганских побуждений, сопровождающиеся особой дерзостью, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического ( несмертельного) действия, совершили хулиганские действия, которые выразились в нанесении телесных повреждений водителю квадроцикла", - говорится в сообщении.

Внимание! Нецензурная лексика!

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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ГБР сообщило оперуполномоченному Нацполиции и его брату о подозрении в избиении с применением пистолета водителя квадроцикла в Киеве 01

ГБР сообщило оперуполномоченному Нацполиции и его брату о подозрении в избиении с применением пистолета водителя квадроцикла в Киеве 02

Напомним, в Киеве трое мужчин, в числе которых сотрудник Нацполиции, угрожая оружием, избили водителя квадроцикла: "Ты шо, сука, ох#ел!!! Лег нах#й на землю!".

Источник: https://censor.net.ua/p3130508
 
   
 Топ комментарии
 
Долго собирались сообщить о подозрении. И видео есть , и свидетели есть, и признательные показания есть, а доказать не могут. После случая с убийством мальчика вдруг появилась возможность сообщить о подозрении. Кстати, как себя чувствуют начальники это полициянта?
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о и до тех гопничков добрались, а если б не мальчик, то их бы никто не тронул...
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только тот - НЕ гонщик.. и ехал спокойно. На видео все видно.
а вот быдло-гопники, при погонах и с оружием - выпимши, решило "пострелять"...
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о и до тех гопничков добрались, а если б не мальчик, то их бы никто не тронул...
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да там не все так однозначно было и х...р на квадре тот еще мудило был
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это не повод направлять оружие на человека, причем табельное и не при исполнении
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? при исполнении чего?
знаешь, был бы у меня пистоль, может и замочил бы пару-тройку гонщиков на квадрах в дачном поселке своем ГБР сообщило оперуполномоченному Нацполиции и его брату о подозрении в избиении с применением пистолета водителя квадроцикла в Киеве - Цензор.НЕТ 866
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мусор бухал со своими приятелями, не при исполнении пользовался табельным оружием. И ваще, что это я перед каким-то кацапом тут распинаюсь... ГБР сообщило оперуполномоченному Нацполиции и его брату о подозрении в избиении с применением пистолета водителя квадроцикла в Киеве - Цензор.НЕТ 3581
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только тот - НЕ гонщик.. и ехал спокойно. На видео все видно.
а вот быдло-гопники, при погонах и с оружием - выпимши, решило "пострелять"...
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да? Ты, вероятно, счастливый обладатель начала видоса
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ага.. как и 7 млрд.чел.. На ютубе)
но видать в кацапии ютуб уже запретили?))
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ты не брат той, что сказала, что на расеи 4 млрд кацапов?
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дурик, ты НЕ только заголовки читай и сестру ищи)
ты еще и текст статьи смотри - в которой есть ссылка на видео, в котором отлично видно что чел ехал со скоростью 30-40 км по ПУСТОЙ дороге.. а не гоняет под сотню..
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это только маленькие питушки смотрят видео, которому уже не первый месяц, на цензоре ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві - Цензор.НЕТ 2821
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и поэтому ты, как типичный зебил, его не посмотрел за ДВА месяца...
Но с видом полного.. зебила .. - рассуждаешь о том, что на видео , браво!)
"не читал, но осуждаю"..
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в интернете полно видео по изготовлению самоделок.

А ты "Брат-2" не смотрел ?
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поддерживаю! у нас кто гопоту обломает, потом в суде не отмоется.Ментам - уажуха и респект.Попадут на порядочного судью с совестью - оправдает!!!
Если б такой агрегат на скорости 60 пронесся вплотную к вашим детям, то визжащих за обиженного мажора на квадроцикле не было б!
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а если он ехал на 30 км и проехал далеко от детей, а мусора бухали, стреляли ( и решили понтанутся (с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического) и решили "продолжить веселье" - дорвавшись до обычного человека, потому что ЕЩЕ не успели подстрелить ребенка..?
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тут, надо заметить, ключевое слово "если". А "если" это чмо летало до этого возле отдыхающих семей, то, типа, не в счет?
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а если - НЕТ.. но есть бухие мусора с "левым" стволом - решившие "побухать и пострелять"?
И пока что не подстрелившие ребенка - решили (по факту) дорваться до обычного человека.
Который ехал МЕДЛЕННО (видео, зебил!) и ОБЪЕЗЖАЕТ прохожишь далеко в стороне (видео, зебил!))
впрочем. ты даже вчерашних - убивших ребенка, станешь оправдывать словами "а если этот ребенок до этого гасал на байке!?"
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Если бы ты был таким мудаком, что не следил за своими детьми, то пенять бы в таком случае пришлось на себя. Квадроцикл ехал ПО ДОРОГЕ, где детей быть НЕ ДОЛЖНО. Если они там бегают - значит, родители мудаки. Ты такой? Поздравляю!
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Ахаха! Ты замочить можешь только унитаз когда сцышься мимо)
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так зелебоба тут не при чем.. это еще при Порохе было
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Ще одне придурушне мурло, яке в стані алкогольного сп'яніння витягувало вогнепальну зброю і погрожувало її застосуванням з одночасним нанесенням тілесних ушкоджень випадковим людям. Таке враження що в поліцію зібрали всіх неадекватів України, які ще не втікли за кордон!
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по даче такие ондоны при бабле гоняют каждый день - можно отстреливать спокойно
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а ты пробей их - наверняка они при погонах ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві - Цензор.НЕТ 178
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очень надеюсь петуха посадят, жаль что до семи и жаль, что такое вообще нужно доказывать...
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Характерная поза для бандюга...оперуполномоченного.
ГБР сообщило оперуполномоченному Нацполиции и его брату о подозрении в избиении с применением пистолета водителя квадроцикла в Киеве - Цензор.НЕТ 6923
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Долго собирались сообщить о подозрении. И видео есть , и свидетели есть, и признательные показания есть, а доказать не могут. После случая с убийством мальчика вдруг появилась возможность сообщить о подозрении. Кстати, как себя чувствуют начальники это полициянта?
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оо и этих петухов вспомнили на общую зону мусора как на курорте побывает)))
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пока авакова не снимут
все это возня мышинная
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Стоило поменять президента и потихоньку начинают работать службы и институты государства.
ГБР начинает щемить мусаров - аплодирую стоя!
Пора расчищать эти авгиевы конюшни нашего МВД. Там стоко мусорского навоза уже накопилось!.. Шо так не ясно, как они в этом море говна живут, кушают, передвигаются...
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ржака)) это дело ведется с апреля и в УСТАНОВЛЕННЫЕ сроки мусорам выдвинули обвинения.. или ты думаешь на сбор доказательств - времени не нужно?))
в методичках зебилов сказано по любым прежним делам - хватить вазелина?))
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Уверен что эти двое голосовали за соевого мародера и вообще за порядок и честность ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві - Цензор.НЕТ 817
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Там на відео троє агрессивних. Третьому нічого?
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То пневмат фраера, колись нарвуться шо хтось достане бойовий, тоді побігають в підприжку як зайчики.
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На крутелыка наехали полицаи,помешали наслаждаться скоростью. Думали Закон для всех одинаков...Едет барин, сними шляпу и поклон отвесь.
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Ось вам приклад поведінки нових,свіжайших ментів.Вбивають дітей,погрожують пістолетом і бьють водія квадроциклу.Так селфі з ними вже закінчились,тепер бачимо їх "роботу". ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві - Цензор.НЕТ 2259
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В любой непонятной ситуации нападающего с пистолетом убивай, от греха подальше.
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А вот вам еще свежачок
Такое впечатление, что менты 5 лет держались, по струнке ходили, а теперь сорвались, свободу почуяли.

ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві - Цензор.НЕТ 778
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Посмотрите полностью видео. ОН чуть не сбил детей,потому за ним и погнались. Водитель квадроцикла сам это признает, лишь мямлит что мол , случайно. Полицаи на эмоциях,это факт. Но
" из хулиганских побуждений, сопровождающиеся особой дерзостью, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического ( несмертельного) действия, совершили хулиганские действия, которые выразились в нанесении телесных повреждений водителю квадроцикла",Источник: https://censor.net.ua/p3130508 " Это уже слишком. Причина одна, за рулем был мажор. Им можно все. Жалко что не убили
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГБР сообщило оперуполномоченному Нацполиции и его брату о подозрении в избиении с применением пистолета водителя квадроцикла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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