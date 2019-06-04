 Пограничники не пустили в Украину москвичку из-за пропаганды и разжигания сепаратизма в соцсетях. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, накануне в понедельник во время оформления пассажиров авиарейса "Минск-Одесса" пограничники Одесского отряда остановили уроженку Москвы - гражданку Российской Федерации.
"В отношении нее пограничники имели информацию, согласно которой это лицо осуществляло информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях", - сказано в сообщении.
Гражданке РФ 1985 года рождения отказано в пересечении госграницы Украины, соответствующая информация передана СБУ.
Ах, эти нежные масквички.
У них глаза как у лисички
и губки бантиком у них".
Пошли на *ер, коровы имперские!
Прямой убыток Зе-команде...
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я не понимаю, а что у нас статьи за это нет? почему эту кобылу отпустили?
у них же там за паребриком сплошь одни гомосеки
начиная с главного
- как вы вообще здесь живете? фу
- да-да! хреново... не приезжайте.
«На рейсе из Питера в Минск пассажирки смеялись над белорусским языком, я вызвала милицию»... Эти две гражданки РФ пели песни, размахивали руками, кричали, пытались доставать багаж других пассажиров с полок. Далее начали выкрикивать оскорбительные шутки в адрес всей Беларуси, смеялись над белорусским языком, когда бортпроводник делал объявления.
"Потом открылась дверь, зашел какой-то сотрудник аэропорта с вопросом: «Ну так что делать будем? Их ждет самолет на Киев, багаж транзитный, в самолете уже. Снимать багаж? Или летят?»