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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:пожар (3545) Васильков (139) ГСЧС (2073)

 Масштабный пожар вспыхнул на птицефабрике в Василькове, огонь охватил 15 тыс. кв. м,- ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

4 июня в 11:37 в г. Васильков Киевской области на территории птицефабрики, в отдельно стоящем одноэтажном цехе с птицей (размером 50х300), произошло возгорание кровли по всей площади.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По оперативным данным, на данный момент площадь пожара отдельностоящий цеха в г. Васильков на территории птицефабрики составляет 15 тыс. м2. Предварительно жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Масштабный пожар вспыхнул на птицефабрике в Василькове, огонь охватил 15 тыс. кв. м,- ГСЧС 01

К тушению привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 30 человек, во время пожаров - 21, - ГСЧС²²"²²

Масштабный пожар вспыхнул на птицефабрике в Василькове, огонь охватил 15 тыс. кв. м,- ГСЧС 02
Масштабный пожар вспыхнул на птицефабрике в Василькове, огонь охватил 15 тыс. кв. м,- ГСЧС 03
Масштабный пожар вспыхнул на птицефабрике в Василькове, огонь охватил 15 тыс. кв. м,- ГСЧС 04
Фото: пресс-служба ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3130462
 
 
 Топ комментарии
 
предварительно жертв и пострадавших нет



а как же утятки и гусятки Масштабный пожар вспыхнул на птицефабрике в Василькове, огонь охватил 15 тыс. кв. м,- ГСЧС - Цензор.НЕТ 5965
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Ну вот, при попустительстве преступной зебиловласти, то автозаправки горят, то птицефабрики. Ни дня без каких-то катаклизмов и происшествий!
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вот что значит порохоботские пожарные Масштабный пожар вспыхнул на птицефабрике в Василькове, огонь охватил 15 тыс. кв. м,- ГСЧС - Цензор.НЕТ 3103
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Горить як сухе збіжжя. Була колись на птахофермі і на все життя запам'ятала. Навіть досконала конструкція з обороту повітря не справлялася з тим сморідом від життєдіяльності птахів
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предварительно жертв и пострадавших нет



а как же утятки и гусятки Масштабный пожар вспыхнул на птицефабрике в Василькове, огонь охватил 15 тыс. кв. м,- ГСЧС - Цензор.НЕТ 5965
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Их обгорелые тушки отправили в АП на прокорм зебилкоманды.
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Думає, шо він такий дотепний, шо його в Лігу сміху візьмуть без конкурсу.
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у вас теперь есть свой зеолимп-лига смеха Масштабна пожежа спалахнула на птахофабриці у Василькові, вогонь охопив 15 тис. кв. м, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8779
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не доедут, порох по дороге стыбзит .
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Ну вот, при попустительстве преступной зебиловласти, то автозаправки горят, то птицефабрики. Ни дня без каких-то катаклизмов и происшествий!
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Ну хоч не склади зі зброєю, як при *******.
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Смешного мало...
На фабрике смерти...итог у живого существа один....это ваш ненасытный аппетит!
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Я то же не смеюсь когда нарезаю с утра копченное сало на бутеры...
Человеку повезло...
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блин... одноэтажный цех с ПТИЦЕЙ...действительно птичек жалко
(интересно как и куда это все будут утилизировать?)...(не на гриль...надеюсь)
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Мабудь місцеві півні недопалки кидали під лапи. Масштабна пожежа спалахнула на птахофабриці у Василькові, вогонь охопив 15 тис. кв. м, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7040
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А що утилузувати? Все згоріло разом з пташинним грипом
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так вроде ж только крыша... горіла-палала
а оті з "пташиним грипом"... скорее всего задохнулись в дыму
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Завалят усе базары курочками гриль...
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А нічого смішного нема. Уявіть - в якому жахітті й болі гинули живі істоти.
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"Жертв нет"
Жертвами только люди могут быть?
Если в зоопарке сгорел слон, он - жертва? А если шимпанзе? Или дельфин?
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И не говори...надо посмертный поименный список всех погибших курочек опубликовать...и траур обьявить...
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Ты еще заплачь бедолашный...по невинно убиенным курицам...похороны им почетные организуй...😀
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Вся эта тухлятина копченная пойдет на пельмени и колбасу...
+ ЗЕ теперь в опасности!!!)))
Шаурму могут разбадяжить Васильковскими потрохами...
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Люди не погибли и не пострадали...это главное...а курица которая и так бы пошла на убой...то мелочи ...
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Так же и Игрь Валерич думает...
Только курицы у него двуногие...
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Кстати, стимуляторы роста для птицы очень пожароопасные
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В Боярке побились сегодня маршрутки-запретить маршрутки, в Василькове сгорела птицефабрика- запретить птицефабрики...Всё просто!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМасштабный пожар вспыхнул на птицефабрике в Василькове, огонь охватил 15 тыс. кв. м,- ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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