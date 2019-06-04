 Масштабный пожар вспыхнул на птицефабрике в Василькове, огонь охватил 15 тыс. кв. м,- ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС."По оперативным данным, на данный момент площадь пожара отдельностоящий цеха в г. Васильков на территории птицефабрики составляет 15 тыс. м2. Предварительно жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.
К тушению привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.
а как же утятки и гусятки
Невже сам придумав?
На фабрике смерти...итог у живого существа один....это ваш ненасытный аппетит!
Человеку повезло...
(интересно как и куда это все будут утилизировать?)...(не на гриль...надеюсь)
а оті з "пташиним грипом"... скорее всего задохнулись в дыму
Жертвами только люди могут быть?
Если в зоопарке сгорел слон, он - жертва? А если шимпанзе? Или дельфин?
+ ЗЕ теперь в опасности!!!)))
Шаурму могут разбадяжить Васильковскими потрохами...
Только курицы у него двуногие...