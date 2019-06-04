 Масштабный пожар вспыхнул на птицефабрике в Василькове, огонь охватил 15 тыс. кв. м,- ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По оперативным данным, на данный момент площадь пожара отдельностоящий цеха в г. Васильков на территории птицефабрики составляет 15 тыс. м. Предварительно жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

К тушению привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

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Фото: пресс-служба ГСЧС