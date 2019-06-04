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 Происшествия, Фоторепортаж
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 ДТП с маршруткой в Харькове: травмированы 15 человек, все доставлены в больницу, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадало 15 человек. Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Харьковской области.

"Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторобудивныкив. На проезжей части столкнулись автомобили "Рено Мастер" и маршрутный микроавтобус "Рута". Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

ДТП с маршруткой в Харькове: травмированы 15 человек, все доставлены в больницу, - полиция 01

Сообщается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции и следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области.

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ДТП с маршруткой в Харькове: травмированы 15 человек, все доставлены в больницу, - полиция 02

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП с маршруткой в Харькове: травмированы 15 человек, все доставлены в больницу, - полиция 03
Фото: Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/p3130417
 
 
 Топ комментарии
 
нелегальный маршрут, который находится по Гепой уже года 3, сколько жалоб написано, все до лампочки, недоторканна влада, а теперь еще и крышу от своего патрона на булаве получил.
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"...маршрутный микроавтобус "Рута" . Судя по фото, это "полуторка" оббитая профнастилом ? ДТП с маршруткой в Харькове: травмированы 15 человек, все доставлены в больницу, - полиция - Цензор.НЕТ 3434
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Ето не автобус а Петемобиль типа *скотовоз*. Да-да. На нем в Европу и поедем.
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"...маршрутный микроавтобус "Рута" . Судя по фото, это "полуторка" оббитая профнастилом ? ДТП с маршруткой в Харькове: травмированы 15 человек, все доставлены в больницу, - полиция - Цензор.НЕТ 3434
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Ето не автобус а Петемобиль типа *скотовоз*. Да-да. На нем в Европу и поедем.
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нелегальный маршрут, который находится по Гепой уже года 3, сколько жалоб написано, все до лампочки, недоторканна влада, а теперь еще и крышу от своего патрона на булаве получил.
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В Харкові більш менш безпечне тільки метро.Оці "богданчики" як домовина на колесах,особливо коли переповнені,трамваї як їдуть то враження ніби от-от з рейок злетить.
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Рено виноват.Рута -черепаха. Там поворот,а рено пошёл на обгон.Там всегда стоял знак обгон запрещён и ограничение скорости.Потому рено и опрокинулся.
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На харьковских страницах фейсбука проскакиваа инфа что один человек скончался в скорой помощи ((((
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на проспекте Тракторобудивныкив .Это *****, какой язык?
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Людей должны возить автобусы с кондиционерами, местами для инвалидов, ведосипедов и т.д. , а не эти сраные аквариумы
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да не вопрос. а люди готовы платить по 3 евро за разовую поездку?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП с маршруткой в Харькове: травмированы 15 человек, все доставлены в больницу, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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