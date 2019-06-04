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 С умершим экс-замкомандира "Азова" по применению артиллерии Игорем Прозапасом (позывной Кихот) простятся завтра в Запорожье. ФОТО

Жизнь бывшего воина полка "Азов" Игоря Прозапаса, позывной Кихот, преждевременно оборвалась, вероятно, от сердечного приступа.

Об этом сообщил его старший брат Валерий Прозапас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на forpost.

В среду, 5 июня, в 11.00 на Майдане Героев в Запорожье напротив Запорожской ОГА состоится прощание с Игорем Прозапасом (Кихотом).

"3 июня, вероятно, от сердечного приступа, очень неожиданно для всех Игорь умер. Все его знали как сильного, волевого и смелого, поэтому внезапная смерть является большой потерей для многих, а в первую очередь для Украины. Игорь Прозапас много лет защищал Украину от российских оккупантов, мечтал о свободной и независимой Украине", - отмечает издание.

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С умершим экс-замкомандира Азова по применению артиллерии Игорем Прозапасом (позывной Кихот) простятся завтра в Запорожье 01

Источник: https://censor.net.ua/p3130413
 
 
Цензор.НЕТФотоОбществоС умершим экс-замкомандира "Азова" по применению артиллерии Игорем Прозапасом (позывной Кихот) простятся завтра в Запорожье. ФОТО
 
 
 
 
 
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