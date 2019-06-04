 Из-под здания МВД убрали импровизированный мемориал 5-летнему мальчику и зарисовали надпись "убийцы". ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook сообщила корреспондент ТСН Наталья Нагорная и обнародовала соответствующие фотографии, передает Цензор.НЕТ

"Игрушки убрали. Свечки тоже. При нас вывезли шины", - отметила она.

Кроме этого, на асфальте также зарисовали надписи "Аваков" и "Убийцы", которые накануне нанесли активисты.

Также фотографию как увозили игрушки обнародовала активистка Ольга Решетилова в Facebook.

Как сообщалось, вечером 3 июня десятки людей собрались под зданием МВД, требуя справедливого наказания для полицейских, которые подозреваются в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.





Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.