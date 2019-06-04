EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество, Фоторепортаж
  1840  33
Все про:дети (3555) МВД (7859) Переяслав-Хмельницкий (41) убийство (5219)

 Из-под здания МВД убрали импровизированный мемориал 5-летнему мальчику и зарисовали надпись "убийцы". ФОТОрепортаж

Возле здания Министерства внутренних дел убрали импровизированный мемориал убитому полицейскими в Переяслав-Хмельницком 5-летнему мальчику и зарисовали надпись "убийцы" и "Аваков".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила корреспондент ТСН Наталья Нагорная и обнародовала соответствующие фотографии, передает Цензор.НЕТ

Из-под здания МВД убрали импровизированный мемориал 5-летнему мальчику и зарисовали надпись убийцы 01

"Игрушки убрали. Свечки тоже. При нас вывезли шины", - отметила она.

Из-под здания МВД убрали импровизированный мемориал 5-летнему мальчику и зарисовали надпись убийцы 02

Кроме этого, на асфальте также зарисовали надписи "Аваков" и "Убийцы", которые накануне нанесли активисты.

Из-под здания МВД убрали импровизированный мемориал 5-летнему мальчику и зарисовали надпись убийцы 03

Также фотографию как увозили игрушки обнародовала активистка Ольга Решетилова в Facebook.

Из-под здания МВД убрали импровизированный мемориал 5-летнему мальчику и зарисовали надпись убийцы 04

Как сообщалось, вечером 3 июня десятки людей собрались под зданием МВД, требуя справедливого наказания для полицейских, которые подозреваются в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. 

Из-под здания МВД убрали импровизированный мемориал 5-летнему мальчику и зарисовали надпись убийцы 05
Из-под здания МВД убрали импровизированный мемориал 5-летнему мальчику и зарисовали надпись убийцы 06

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Состояние раненого полицейскими мальчика крайне тяжелое, поврежден мозг, доставать пулю пока нет смысла, - врач. ВИДЕО

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Источник: https://censor.net.ua/p3130406
 
 
 Топ комментарии
 
Где нац корпус Еблецкого? Чего молчат? Где НацЖены того же Белого Вождя? Схрена все наркоботы засунули языки в задницы и никто не требуют отставки глав бандюка Авакова?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хрен там он уйдет. Денег им было положено немало...
 показать весь комментарий
 
 
Какое "на выход"?
Ему еще парламентские выборы перед блаЗЕнем отработать надо!
А то, не дай бог, блаЗЕнь вспомнит, что обещал бороться с коррупцией и пересажать всех чиновников "времен Порошенко".
 показать весь комментарий
 
 
Вовчик Наркоз, обещал ему позицию министра, готов спорить на ящик вискаря, что и пальцем Аваковскую мразину не тронут, а наркоботы будут кукарекать "ну он же не сам на курок нажимал"
 показать весь комментарий
 
 
Дожили. бывший гаишник и беркут убили ребенка. Вот тебе и реформа по аваковски.
 показать весь комментарий
 
 
Я так и думал, что не патрульные, а бывшие. Это в их стиле.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А что, Полторак уже покарал виновных в ненадлежащей охране и уничтожении складов? Или ждал, пока это сделает Зеленский, уволив Мужеложенка? Из-под здания МВД убрали импровизированный мемориал 5-летнему мальчику и зарисовали надпись "убийцы" - Цензор.НЕТ 8985

Сравнил куй с пальцем. Из-под здания МВД убрали импровизированный мемориал 5-летнему мальчику и зарисовали надпись "убийцы" - Цензор.НЕТ 7429
 показать весь комментарий
 
ты мент или ты бывший беркутёнко из остатков Донецкий беркут инвалидный отряд Из-под здания МВД убрали импровизированный мемориал 5-летнему мальчику и зарисовали надпись "убийцы" - Цензор.НЕТ 9887
 показать весь комментарий
 
 
никто тебя с пальцем не сравнивает.думай,чего пишешь и на какой теме.
 показать весь комментарий
 
 
идете в Евро?! Тогда Аваков должен и просто обязан уйти в отставку! И не надо, что он не при чем, это не первый случай такого поведения его персонала..
 показать весь комментарий
 
 
Тобто зебіли вважають що все норм. З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис "вбивці" - Цензор.НЕТ 4821
 показать весь комментарий
 
Навіщо ви мені чипляєте свої вигадки?
Я пишу від себе і ви пишіть від себе.
Одна пише за всіх німців, інший за якихось зебілів...
Може досить?
 показать весь комментарий
 
Где нац корпус *********? Чего молчат? Где НацЖены того же Белого Вождя? Схрена все наркоботы засунули языки в задницы и никто не требуют отставки глав бандюка Авакова?
 показать весь комментарий
 
 
барига зеленштейн покриває авакособак! зебіли, я правильно сформулював мантру?
 показать весь комментарий
 
 
обережно мни свою мантру, відвалиться ще...
 показать весь комментарий
 
Вот Зе и докомандовался.....

Где отставки, где оргвыводы?

Зе, это не сцена и здесь не поскачешь....... Ты не справляешься. Уходи.
 показать весь комментарий
 
 
Потому что нац жёны это аваковские прихвостни кто ж будет против своего хозяина, все что нужно знать про "патриотов" почему они так быстро забыли про свинарчуков и не орут,почему их не было на 9 мая,теперь все ясно кто они
 показать весь комментарий
 
 
Зеленскому нужно убирать авакава. Иначе авторитет упадет.
 показать весь комментарий
 
Два пьяных копа в нерабочее время из неслужебного ствола по неосторожности застрелили ребенка.
Сядут надолго в тюрьму, руководство покаялось и полетело с должностей, общественный резонанс, никто ничего не скрывает.

Но нет, быдло хочет восстаний, массовых беспорядков, поджогов, мордобоя и покалеченных нацгвардейцев.
Люди, вы сами дикие обезяны и достойны того болота в котором живете.
 показать весь комментарий
 
Тільки витончене бидло могло таке написати. Ти часом не опущений беркуток? З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис "вбивці" - Цензор.НЕТ 6725
 показать весь комментарий
 
Сутність від приховування напису не зміниться. Ось влада геть як не хоче надавати правослухняним, осудним та притомним громадянам права володіти зброєю. Щоб не могли захистити своїх дітей від кнурів рогатих? А кнурам рогатим, значить, тягати зброю поза роботою можна?
 показать весь комментарий
 
неможливо без сліз дивитися на це все...на фото убитого малюка. такий гарненький .маленький чоловічок. жила собі надія батьків..і два покидька.дві тварини неадекватні мерзотні обірвали життя малюка пострілом в голову....(( на його місці могла бути дитина кожного з нас .та і ми самі теж.довічне ***** покарання...реформа непроведена до кінця....бо були звільнені грузинські дівчата які і розпочали реформу...але їм не дали довести до логічного кінця...і ось вам результат...шкода дитинку((
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоИз-под здания МВД убрали импровизированный мемориал 5-летнему мальчику и зарисовали надпись "убийцы". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх