 "Поліція вбиває дітей", - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Десятки людей собрались под МВД.
Акция началась с минуты молчания по погибшему ребенку.
Во время акции была разбита вывеска министерства.
Фото- Олег Богачук
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Десятки людей собрались под МВД.
Акция началась с минуты молчания по погибшему ребенку.
Во время акции была разбита вывеска министерства.
Фото- Олег Богачук
Ви що думаєте, там кожного дня щось, да відбувається.
У вас міністрів, блін, не стачить, через усі випадки звільняти.
Только Князев? Бо Арсен Борисыч Игорь Валерьичу друг брат и коллега?
Хто замовив Оксану Макар!!!???
тюрьму?
Если идти по букве закона то это дело - глухарь. И двоих придурков нельзя посадить
Потому, как не только в Украине, а и в Германии, Великобритании, Норвегии, Канаде, США полицейские десятками совершают мерзкие преступления и за что их ежегодно осуждают на лишение свободы.
Хотя коломойский не разрешит конечно...