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 "Поліція вбиває дітей", - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком. ФОТОрепортаж

Вечером десятки людей собрались под зданием МВД, требуя справедливого наказания для полицейских, которые подозреваются в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Десятки людей собрались под МВД.

Акция началась с минуты молчания по погибшему ребенку.

Во время акции была разбита вывеска министерства.

Поліція вбиває дітей, - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком 01
Поліція вбиває дітей, - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком 02
Поліція вбиває дітей, - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком 03
Поліція вбиває дітей, - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком 04
Поліція вбиває дітей, - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком 05
Поліція вбиває дітей, - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком 06
Поліція вбиває дітей, - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком 07
Поліція вбиває дітей, - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком 08
Поліція вбиває дітей, - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком 09

Фото- Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3130374
 
   
 Топ комментарии
 
ну и гиде нац дружины белохо фоштя ?
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а нац дружинам не оплатили-только свинарчуки
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А слабо Авакова уволить? Слабо конечно.
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а нац дружинам не оплатили-только свинарчуки
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Аваков несе відповідальність за провал реформи поліції та повний бардак в рядах МВС! Алкоголики та наркомани зі зброєю в руках так і не стали служити та захищати, а продовжили пиячити та вживати наркотики! Аваков провальний міністр і має бути звільнений і відданий під суд за всі махінації та злочини! Княжичи це страшна трагедія про яку ми досі не знаємо правди! За переховування правди, за злочинну змову та фальсифікацію розслідування Аваков має йти під суд!
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Однозначно Авакова нужно снимать с должности и за убийство мальчика, и за разгул наркомафии в стране, и за полицейский беспредел и нежелание нормально работать и расследовать преступления. Полиция больше преступность крышует, чем борется с ней.
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Вгамуйтеся обоє... У рядах поліції 350 тис. осіб. І ще НГ.
Ви що думаєте, там кожного дня щось, да відбувається.
У вас міністрів, блін, не стачить, через усі випадки звільняти.
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Це біда - двоє п"яних правоохоронців вбили дитину, але чим завинила розтрощена табличка на будівлі МВС України?
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Они на проплаченные им деньги еще гудят . Кстати эти копы убийцы тоже в хлам бухие были . Совпадение ?
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когда действительно что то серьезное происходит покажите свою позицию - нац дружин нет они только пред выборами пиарились патриоты карманные позор!!!
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у тут по важнее бухих копов дело у нац жён они барабашово у фельдмана рейдануть хотят "Поліція вбиває дітей", - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком - Цензор.НЕТ 222
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Гройсман здійснює антинародну політику та грабує країну. Тому, українці, незалежно від політичних переконань, виступають за відставку Гройсмана та притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинені злочини.
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Князев, тварь мусорская, вали в отставку. Животное конченное
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А ахкакойминистр тебе не жмёт?

Только Князев? Бо Арсен Борисыч Игорь Валерьичу друг брат и коллега?
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Та мне похер кто кому другбратколлега. Непосредственно ответственный князев - ему первому и стреляться. По совокупности уже. Если свалит авакян - я определенно не расстроюсь. Полиция у нас от полиции имеет только название. Жулье, мошенники и дилетанты. Но при оружии. У этой полиции нет будущего.
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Ну только если так. Хотя Князев нормально под крылом Авакова себя чувствует же.
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Продажного убийцу Авакова в отставку !!!Пусть ответит за смерть народного героя Сашка Белого!
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Пикет хоть согласовали ? Как там в Сумах было , еще не забыли ?
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У Рівно. Тут мусора всеруться затримувати когось.
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А яка на це реакція Чувака і першої Чувіхи?
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Чувак что-то выдал ( ниже по ленте новостей), а его1-я леди Богдан пока отмалчивается.
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Чекав до останнього у надії що може пронесе?
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что-то уже было. такое же тусклое, как у них всё. в памяти ничего не осталось. "Поліція вбиває дітей", - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком - Цензор.НЕТ 1251
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Главе департамента патрульной полиции Киева товарищу Жукову "не пох..р"
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Сколько этот корупционер мордатый собаков будет еще на своей должности?
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И те, кто ему лайки шлёт,такие же недоумки. Это ж надо такое ляпнуть! Теперь мне понятно, что связывает зеленского и его электорат
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Криве Озеро, пасажир БМВ, Княжичі, Сашко Білий, а тепер дитина. І знову, ніхто із керівництва, не буде покараний.
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Вечером десятки людей собрались под зданием МВД, требуя...Источник: https://censor.net.ua/p3130374 - на вимоги десятків людей влада завжди чхала - прислуховуються лише до вимог ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ людей !
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Почекай трішки. Ще не всі зебіли прозріли.
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мрази "реформированные", горите в аду "Поліція вбиває дітей", - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком - Цензор.НЕТ 1229
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Аваков очолює МВС і як "керівник" відповідає за своїх підлеглих.
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При том ,что прдажный барыга и сын его - МАРОДЁР РЮКЗАКОВ ,а он в доле
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Аваков убийца!!! Зеленский с Коломойским насильники!!!
Хто замовив Оксану Макар!!!???
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Врятли установят кто именно стрелял. Садить в тюрьму сразу двоих нельзя. Если бы там бухала компания из 40 человек то сразу все 40 садить в
тюрьму?
Если идти по букве закона то это дело - глухарь. И двоих придурков нельзя посадить
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Другий також сяде, тільки дадуть трохи меншн
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Ничего подобного. Их действия были умышленными и по сговору. Они решили пострелять в общественном месте договорившись об этом. Оба виновны. Их действия привели к гибели ребёнка. Виновны оба. Не важно чья шальная пуля его убила. Если бы сорок человек стреляли по очереди - там нужно было бы ограничить круг подозреваемых. Если бы они стреляли одновременно из сорока винтовок - все и были бы виновными. А здесь всё ясно, как божий день.
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про балістичну експертизу чув що-небудь?
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Потрібно карати начальника райрівня - 1! Він же брав його на працю?
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ща авакова кышнут и новая реформа будет, полицию переименуют в милицию только вместо грузин приедут реформировать молдаване
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Глава департамента патрульной полиции Киева товарищ Жуков сказал дословно "нам не пох..р". Если полиция это не полиция а гопота то это только начало. На россии гопники те же самые и с теми же фамилиями.
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Во всём виноваты Мендели!!! Готуемось, коеги, до погомив, готуемось! "Поліція вбиває дітей", - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком - Цензор.НЕТ 7862
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Я НЕ ЗАЩИЩАЮ АВАКОВА, НО ЕСЛИ УВОЛЬНЯТЬ МИНИСТРА ЗА КАЖДОГО ПОДЧИНЕННОГО, ТО НИКАКОЙ МИНИСТР БОЛЬШЕ ОДНОГО ЧАСА НА ДОЛЖНОСТИ НЕ ПРОДЕРЖИТСЯ. ВЫВОДИ ИЗ СОДЕЯННОГО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ, ТОЛЬКО ВОТ НИККАКИХ ВЫВОДОВ НЕ БУДЕТ. СОБЬЮТ ВОЛНУ НЕДОВОЛЬСТВА "ПРАВЕДНЫМ ГНЕВОМ" И ВСЕ ОПЯТЬ ЗАТИХНЕТ В МИНИСТЕРСТВЕ ДО СЛЕДУЮЩЕГО УБИЙСТВА. ВСПОМНИТЕ ВРАДИВКУ, КРИВОЕ ОЗЕРО...СПИСОК БУДЕТ ДОПИСАН ДЕЙСТВУЮЩИМИ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ
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А в Германии министры после такого сами увольняются (такого в Германии банально не было. Были по украинским меркам совсем пустяковые случаи вроде использование служебного автомобиля ). Ну и полиция в Германии знает немецкий и не говорит воровским жаргоном. Министр Аваков за 5 лет никак положенный на его должности украинский язык не выучит.
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Вспомнился мне тост главмента Киева на новогоднем корпоративе, который начинался со слов - "я с утра на стакане"... Я бы ввёл сухой законе в стране. Ну, или частично: хочешь получить удостоверение водителя - не имеешь права бухать вообще, хочешь стать полицейским - то же...
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в США уже когда то вводили, так вся стране присела на мексиканский самогон, ничего это не даст, пить начнут ещё больше.
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Знаете, я понимаю, что у нас разные культуры. Но во многих арабских и мусульманских странах алкоголь запрещён вообще. И ничего. Процветают. Ну, да, там нефть. Но кроме нефти там уже и технологии. Они понимают, что нефть не вечна.
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ну давай из области фантастики прикинем, что в Украине все стали вдруг мусульманами и перестали бухать, так свинину они тоже не едят, что сало тоже запретить нужно будет в Украине?
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100%!!! И Комендантский час!!! С 20:00 до 8:00 стрелять без предупреждения!!!
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Согласен. Комендантский час на бухих неадекватов. Нон-стоп. 24 часа отстреливать.
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А можно просто неадекватов отстреливать! "Поліція вбиває дітей", - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 8568 Осталось выяснить, кто будет определять степень неадекватности. "Поліція вбиває дітей", - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 3018
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у кого ствол длиннее и боеприпасов больше, тот и будет тогда отстреливать других, дай только команду, и завтра горы трупов на улицах в этом случае будут лежать.
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Можно, конечно. А что тут определять? Ты не видел буйных, педофилов или чикатилов? Не видел беспредельщиков, рекетиров, бандитов занимающихся разбоем? Посмотри в Ютубе, где видео очень часто обновляется, как полицейские в США применяют оружие против неадекватов. Мочат каждый день ничтоже сумняшеся. Всё видео с регистраторов и POV камер.
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Собаков - послушный пес. Новое лицо. никогда не был в политике. Зеленский его не уволит.
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Зеленський вже ініціював відставку кабміну, але ж в парламенті свинарник і відставку не проголосували. "Поліція вбиває дітей", - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 8710
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А что полиция пытается скрыть преступление своих коллег?Нет?Так из-за чего такая реакция?Ну давайте переминуем полицию в милицию и наденим им старую форму.И что это поможет?Давайте уволим всех офицеров и сержантов ,и вообще всех полицейских!!!И что будет лучше?
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Нет Давайте расстреле этих тварей. И перестанем рассказывать про новую полицию
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Прямой результат т. н. реформ, вернее их полная имитация. Чем эта типа полиция отличается от мусоров. В лучшую сторону как то нет. Но мусора детей тоже не убивали. На и ловли грабили убивали, но до детей их рука как то не дотянулась. Где там эта грузин края команда, где там типа патриоты в погонах прошедшие Донбасс?????
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У тебя есть шанс пойти в полицию и доказать, как надо.
Потому, как не только в Украине, а и в Германии, Великобритании, Норвегии, Канаде, США полицейские десятками совершают мерзкие преступления и за что их ежегодно осуждают на лишение свободы.
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У меня нет такого шанса и никогда не было. Если ты типа дебила не можешь осилить статью, то в мательно прочитай Возле детской площадки типа копов бухают и ведут пальбу из пистолетов. И что никто не сообщил в полицию???? Люди видели, что идёт бухал овощи мусоров и явно не первый раз. И тишина и мёртвые с косами стоят....
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В Германии полицейские знают язык страны которой они служат, выражают свои мысли не на воровском жаргоне и не стреляют детей!
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Да в Германии вообще молодцы!!!

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Та и в США не хуже! Трампа в отставку!!!

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Может раньше скрывали тщательнее. Во Врадиевке что творили забыл?
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Не хотел на эту тему ничего писать, но этот случай сильно трогает, за детей душа болит, уверен что умысла не было у любителей пострелять, но мозги им зачем, бухаете... бухайте, но оружие брать в руки под алкоголем это и есть тот самый злостный умысел с логичными последствиями, и имеем убитого ребенка... нет слов, одни ругательства.
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А на трезвую голову можно устраивать в людном месте стрельбу по банкам?
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а коменти прикольні ... доки Аваков вірно служив Офшоренку - розганяв блокадників , заарештовував добровольців і активістів , захищав владу від народу .. - тоді боти його вилизували ! Але - як тільки Аваков не дав Свині , за допомогою махінацій , переобратися - на нього одразу полився весь потік бруду з ольгінських ботоферм ! ..))
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да по моему вообще похрен кого там назначат руководителем мусоров, там по жизни одни лентяи и дебилы служат, ты хоть шварцнегра им назначь, все равно как были дебилами, так дебилами и останутся
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Авакова в отставку!
Хотя коломойский не разрешит конечно...
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А что только авакова, давайте всю верхушку органов в отставку.
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В цивілізованій країні очільник відповідного відомства подав би у відставку
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Поліція вбиває дітей", - сотни граждан пикетируют здание МВД после резонансного убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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