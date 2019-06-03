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Все про:лоббирование (66) Минюст (1415) Пинчук (217) США (15021)

 Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США. ДОКУМЕНТ

Зарегистрированный американский лоббист Даг Шоен подал в Минюст США документы, согласно которым оказывал услуги украинскому олигарху Виктору Пинчуку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, целью переводов средств, как заявлено, было "научное обогащение, обучение и повторение официального и применяемого английского языка, который используется в научных исследованиях, а также проведение тестирования знаний семьи иностранного заказчика", говорится в документах.

"Новые документы поданы согласно FARA (Законом о регистрации иностранных агентов США. - Ред.) лоббистом Дагом Шоеном - иностранным агентом Виктора Пинчука, который, по сообщениям принес скандально известный отчет, связанный с Манафортом по Украине, Грегу Крейгу - показывает прохождение сотен тысяч долларов от украинского олигарха за ..."репетиторство", - обратила внимание в своем Twitter исследовательница Центра ответственной политики США Анна Массолия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще одному лоббисту Януковича в Вашингтоне Крейгу могут выдвинуть обвинения, - NYT

Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за уроки английского, - Минюст США 01
Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за уроки английского, - Минюст США 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пинчук сопровождал Кучму на встрече с Зеленским 31 мая, - пресс-секретарь Мендель. ВИДЕО


Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за уроки английского, - Минюст США 03
Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за уроки английского, - Минюст США 04
Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за уроки английского, - Минюст США 05

Также смотрите: Зять Кучмы олигарх Пинчук 31 мая посещал Администрацию президента Зеленского, - "Схемы". ФОТОрепортаж

Речь идет об отчете 2012 года в отношении заключения Юлии Тимошенко, которая к тому времени была одним из основных политических конкурентов беглого экс-президента Виктора Януковича.

Виктор Пинчук работает с Дагом Шоеном для продвижения филантропических проектов и персонального бизнеса с 2011 года, указывают документы, поданные ранее в Министерство юстиции США. Даг Шоен близок к Демократической партии США, он работал в кампании по избранию президента Билла Клинтона в 1996 году.

Источник: https://censor.net.ua/p3130367
 
   
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Видно совсем плохо с языком у семьи зятя Кучмы, раз тестируют с 2011 года за такие деньги.
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Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 1314 А то зпт что -
Вилла Елены Франчук попала в ТОП-10 самых дорогих домов мира. ФОТО
Больше информации на портале Антикор:
https://antikor.com.ua/articles/19157-villa_eleny_franchuk_popala_v_top-10_samyh_dorogih_domov_mira._foto

Ее пятиэтажная вилла в викторианском стиле была названа самой дорогой в Лондоне.Стоимость дома $1.58 млн . долларов.
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Ну вот платить америкосам за обучение сотни тысяч пинчук как то находит, а платить достойную зарплату украинцам нет.
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Це той Пінчук що шостого перЗЕдента з чорного входу відвідує? Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 9558 Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 6917
Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 1283
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Леонід Кучма у ТКГ у Мінську - це непогано. Для бізнес-інтересів Віктора Пінчука.
Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 1488

Плюс промовисто свідчить, що у ЗеКоманди з лавою запасних погано все
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А чего ему американцам не платить? С украинцев все соки повыпивал, обобрал как липок вместе со своим тестем Кучмой, а теперь американцам деньги дает, вместо того,чтобы украинскую экономику поднимать и людям хорошие зарплаты платить.
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америкашки такие же продажные шлюшки, как и европейцы или тот премьер сбитого боинга, скоро от хваленой демократии и следа не останется, если от каких то пинчуков деньги берут, то и от ***** тоже не побрезгуют, пойдут по стопам старухи меркель и продадут всех своих союзников по всему миру за нефтедоллары *****
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Неформат, пишите про Пороха, где Бигус, куда делся?
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А где можно выучиться на лоббиста? Перспективная специальность
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Осінь 2019:
-А що тобі олігархи поганого зробили?! Що вкрали?!
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Черт, мне это нравится Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 5230

Внесенный в Верховную Раду законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов чиновников и восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение - предусматривает конфискацию незаконных активов по решениям суда в гражданском порядке, без обвинительного приговора.

О законопроекте сообщает пресс-служба президента Украины.

"Разработанный совместно с национальными и иностранными экспертами законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение - статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 Конституционный суд Украины признал неконституционной", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что гражданская конфискация допускается Директивой ЕС 2014/42/EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах.

Антикоррупционные органы пока не могут расследовать производства о незаконном обогащении, совершенные до признания неконституционной этой статьи УК. Однако в случае обнаружения необоснованных активов на сумму более 900 тыс. грн ответственности не смогут избежать и топ-чиновники, которые незаконно обогащались ранее.

"Таким образом, наработанные ранее материалы о незаконном обогащении могут быть использованы антикоррупционными органами для исков о взыскании в доход государства незаконно нажитых активов. Все эти активы будут взиматься в доход государства в гражданском порядке по искам Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сообщает пресс-служба президента.

Рассмотрение дел о незаконном обогащении, признание необоснованными активов и их взыскания в доход государства законопроектом предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, что должно стать дополнительной гарантией беспристрастного рассмотрения соответствующих дел.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие значительный размер, как это определено Конвенцией ООН против коррупции.

В сообщении отмечается, что внесенный президентом законопроект не является альтернативным уже зарегистрированным в Верховной Раде, поскольку отличается от них принципиально и значительно шире по предмету регулирования.

Ранее, 3 июня, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов". Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Текст законопроекта на сайте Рады в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении. Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции. В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

28 мая президент Зеленский на встрече с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) заявил, что на текущей неделе в парламент будет подан законопроект об ответственности за незаконное обогащение, он выразил надежду на поддержку этой инициативы народными депутатами.
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кучма (руководітєль пєрєговорной групи) с зятьком накрали, можна і полобіровать.
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Поборов нарешті жидівську владу Вальцмана до нас прийшли Шифер, Мендель і Зеленський
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Пинчука и прочих олигархов, создавших "запасные аэродромы"
в Лондоне, Великобритания .

Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 5151
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Пінчук уже не олігарх, а бізнесмен із команди ;ЗЕ;.
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Самый лучший способ изучения языка-носительница ентого в постели.. Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 1219
Нююю, с опыта...
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Новая команда говорили они ... И так повсеместно.Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 4102
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Відмивання бабла...
🤣🤣🤣
А за язік "по-французьскі"??
Пацталом!
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Как интересно устроены СМИ в Украине. Не успела инфа о визите Пинчука к Зеленскому распространится, у одного большого Днепровского олигарха стало зудить чувство ревности. Как бы куклу не отобрали! И тут же через сливные бачки пошел вброс об лоббизме Пинчука в США! К этому процессу,к стыду подключилось и это издание. Неужели влияние Днепровского олигарха столь велико?
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомОлигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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