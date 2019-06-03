 Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, целью переводов средств, как заявлено, было "научное обогащение, обучение и повторение официального и применяемого английского языка, который используется в научных исследованиях, а также проведение тестирования знаний семьи иностранного заказчика", говорится в документах.

"Новые документы поданы согласно FARA (Законом о регистрации иностранных агентов США. - Ред.) лоббистом Дагом Шоеном - иностранным агентом Виктора Пинчука, который, по сообщениям принес скандально известный отчет, связанный с Манафортом по Украине, Грегу Крейгу - показывает прохождение сотен тысяч долларов от украинского олигарха за ..."репетиторство", - обратила внимание в своем Twitter исследовательница Центра ответственной политики США Анна Массолия.

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Речь идет об отчете 2012 года в отношении заключения Юлии Тимошенко, которая к тому времени была одним из основных политических конкурентов беглого экс-президента Виктора Януковича.

Виктор Пинчук работает с Дагом Шоеном для продвижения филантропических проектов и персонального бизнеса с 2011 года, указывают документы, поданные ранее в Министерство юстиции США. Даг Шоен близок к Демократической партии США, он работал в кампании по избранию президента Билла Клинтона в 1996 году.