 НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе НАПК, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.Info.
В редакции напоминают, что Михаил Поплавский забыл указать в декларации пользование жилым домом площадью 1067 кв. м, хотя регулярно выкладывает фотографии данного дома в своих официальных аккаунтах в социальных сетях Facebook, Instagram с хэштегом "дом". Об этом говорится в расследовании Антона Столярова.
Поскольку недекларирование этих сведений в декларации может повлечь административную или даже уголовную ответственность, юристы обратились в НАПК и получили решение о проведении полной проверки декларации М. Поплавского.
И петь не умеет
И коррупцию в своём вузе возвёл в культ
Так что логических причин у его поклонников быть не может. Только любовь 💕
Но может я и ошибаюсь, и они просто рекламируют чудодейственную диету Поплавского от целлюлита, на базе масляного экстракта з галушок зі шкварками в підливі зі сметани та смаженої цибульки.
Сидів собі тихенько, елітних повій випускав, пісенькі записував...
У меня мамы-папы давно уже нет))
кучму під крильце, а поплавського як конкурента на нари
Ресторанно-гостиничный комплекс "Сало" (Поплавского)
Wi-Fi
Банкетный зал
Баня, сауна
Бар
Винная карта
Гостиница
що нам вчергове буде чупачупс. коли зеля назначив хомчака начштабу. а кучму і дальше
перемовником. мені навіть важко уявити що нас зараз чекає...
потом протрезвел, сказал про зелю, что это прогон. потом нюхнул и выдал, что страна строится в раде.а сейчас видно дорожку нюхнул. он, оказывается, политическая сила.
А фото из гостиницы в Наура Перда .
интересно сколько этот поющий (воющий) боров студенток перелапал за сессии?
сколько трусиков спёр фетишист старый?