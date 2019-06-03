EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  2575  91
Все про:декларация (1069) Поплавский (67) НАПК (690)

 НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info. ДОКУМЕНТ

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверяет декларацию народного депутата Украины и ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского, который фигурирует в расследовании журналистов Bihus.Info.

Об этом говорится в ответе НАПК, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.Info.

НАПК проводит полную проверку декларации поющего ректора Поплавского, - Bihus.Info 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ приобщило выводы НАПК по нардепу Святашу к уголовным производствам

В редакции напоминают, что Михаил Поплавский забыл указать в декларации пользование жилым домом площадью 1067 кв. м, хотя регулярно выкладывает фотографии данного дома в своих официальных аккаунтах в социальных сетях Facebook, Instagram с хэштегом "дом". Об этом говорится в расследовании Антона Столярова.

НАПК проводит полную проверку декларации поющего ректора Поплавского, - Bihus.Info 02

Также читайте: В декларациях нардепов нашли несоответствия на 8,5 млрд, - НАПК

Поскольку недекларирование этих сведений в декларации может повлечь административную или даже уголовную ответственность, юристы обратились в НАПК и получили решение о проведении полной проверки декларации М. Поплавского.

Источник: https://censor.net.ua/p3130366
 
   
 Топ комментарии
 
а мне всегда нравилась подтанцовка Поплавского, если выключить звук, то смотреть можно

НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 1631
 показать весь комментарий
 
Поплавский тоже баллотировался, ты его фанат? Редко встретишь в жизни фаната Поплавского
 показать весь комментарий
 
Долго Поплавок "проскальзывал между струйками". Ну, сколько веревочке не виться...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А чем офшорки кловуна и уклонение от уплаты налогов в Украине лутше, кто нибудь обьяснит почему одного проверяют, а второго выбирают преЗЕдентом? Если ЗЕ можно то и Поплавскому тоже можно.
 показать весь комментарий
 
 
Поплавский тоже баллотировался, ты его фанат? Редко встретишь в жизни фаната Поплавского
 показать весь комментарий
 
 
Любофь - она такая загадочная и непредсказуемая штука...
 показать весь комментарий
 
 
Поплавский - это еще тот конь с яйцами, хапуга редкий, на должности ректора со скромной зарплатой обогатился и ресторанный бизнес открыл.
 показать весь комментарий
 
 
Это все знают
И петь не умеет
И коррупцию в своём вузе возвёл в культ

Так что логических причин у его поклонников быть не может. Только любовь 💕
 показать весь комментарий
 
 
Поплавский на посту презедента уделал бы кловуна в ноль. Уж всяко умнее клоуна.
 показать весь комментарий
 
 
в подтанцовку к Поплавскому хошь? Оденешь стринги задом наперед поверх колготок
 показать весь комментарий
 
 
Это как в квартале президент Вова делал? НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 2415
 показать весь комментарий
 
 
Отстал от жизни, просыпайся ты серешь...Сейчас в моде хером по роялю стучать.
 показать весь комментарий
 
 
Узнаю быдланчиков Даунбасека. Дай угадаю, в первом туре за Бойко во втором за кловуна. А може ты просто лахта под проксиком на шо явно намекает твой левый флажок??
 показать весь комментарий
 
 
Так и фанатов Пети в жизни почти не встретишь. А на цензоре прям как в Красной книге.
 показать весь комментарий
 
 
В Германии фанатов зели тоже не встретишь. НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7521
 показать весь комментарий
 
 
А сколько ещё в очереди стоять. АТо пока только кормите обещаниям и патякаете языками балаболки. Так когда очередь подойдёт??
 показать весь комментарий
 
 
Ты спешишь,падаль? То застрелись.Облегчи ЛЮДЯМ работу.
 показать весь комментарий
 
 
Так на Кацапии Цензор же забанен, как ему ещё сюда вылезти.
 показать весь комментарий
 
Когда придёшь расстреливать порохобота - возьми с собой запасные памперсы. (нар.посл.) НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6467
 показать весь комментарий
 
 
Та всем и всё можно, в итоге. Что, после панамского, казалось бы- убойного скандала, кто-то пострадал??? Наверное, где-то прошелестели пальчики, по клавам, произошли какие-то переводы бабла... Мы тут, помню- много-много писали... виолончель была, помню. А фсё... Тихо фсё стало. а у Поплавского контрабас есть? Наверное- есть.
 показать весь комментарий
 
Порохоботы. Народ Украины слил вас в сортир, а вы всё ещё живы..а знаете почему?-Потому что вы гавно..а оно не тонет)))
 показать весь комментарий
 
Долго Поплавок "проскальзывал между струйками". Ну, сколько веревочке не виться...
 показать весь комментарий
 
 
а мне всегда нравилась подтанцовка Поплавского, если выключить звук, то смотреть можно

НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 1631
 показать весь комментарий
 
 
А если и поплавского выключить,то вообще-"песня"
 показать весь комментарий
 
 
да, если бы транслировали репетиции подтанцовки, то мона смотреть. Как когда-то аэробику в савецкой армии
 показать весь комментарий
 
 
Упитаные девки---но в меру. Крепенькие. После того универа все аттестаты на любую половую зрелость сдали. Готовы к труду и обороне. Спасибо ректору. Кстати цвет костюмов как у саранчи. Но это к слову.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, как раз тут подтанцовка как-то не сильно очень.
Но может я и ошибаюсь, и они просто рекламируют чудодейственную диету Поплавского от целлюлита, на базе масляного экстракта з галушок зі шкварками в підливі зі сметани та смаженої цибульки.
 показать весь комментарий
 
 
В Академии культуры три факультета - подпевки, подтанцовки и парикмахерского искусства.
 показать весь комментарий
 
 
Та хай спивае. Наши люди. Этот врядли в офшоры заклал. То по погребам надо 3-литровые банки копнуть.
 показать весь комментарий
 
Знайшли за кого взятися..
Сидів собі тихенько, елітних повій випускав, пісенькі записував...
 показать весь комментарий
 
 
Хочеш до нього у підтанцовку? Покажи себе хоть раз, а то так и зачахнеш на цензоре))
 показать весь комментарий
 
 
У тебя папа, мама был? Был. Зачем ты такой злой? Зачем как собака?
У меня мамы-папы давно уже нет)) НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 8977
 показать весь комментарий
 
Ну отчётность и видимость работы надо ж создать, вот и ищут козлов отпущения, кроме Поплавского больше ж не кем заняца..
 показать весь комментарий
 
 
скоро поющий ректор превратится в бздящего ректора
 показать весь комментарий
 
 
О, вот дебильного козла отпущения нашли пэтины шавки
 показать весь комментарий
 
 
фигус - это из команды каломойши вааще-то, американец липовый
 показать весь комментарий
 
 
неужели ты такое недалекое, шо не можешь понять, шо ты в игноре полном. Гавкай на псарне рошеновской, ок
 показать весь комментарий
 
 
то зельонскій посадки розпочав.
кучму під крильце, а поплавського як конкурента на нари
 показать весь комментарий
 
 
Тест на айкю выслать？давай адрес. Потом отчитаешься
 показать весь комментарий
 
 
ти переплутав адресата - я не Зеля, йому шли НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 5792
 показать весь комментарий
 
Думаешь белый халат одел и уже не маляр? НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 5693
 показать весь комментарий
 
Поплавский оч небедный чек, одни тока сотни его ресторанов вдоль трасс чего стоят. По слухам, у него дохрена детей от своих танцовщиц, каждого ребенка он содержит так, что мама может не работать
 показать весь комментарий
 
 
Наверно,при каждой власти по чуть чуть с корыта и перепадало.
 показать весь комментарий
 
очень даж , непотопляем при любой власти , со времен кучмы плясал и при юще , и при януковоще в рыганальной " бильшости " , и при потрохе как как кот в сметане мажоритарный округ прикуплен на кировоградщине !!
 показать весь комментарий
 
 
Он же нардеп, в партии рыгов, а рестораны у него не оч и дешевые, а тех ресторанов если не сотни, то десятки и десятки точно, например
Ресторанно-гостиничный комплекс "Сало" (Поплавского)

Wi-Fi
Банкетный зал
Баня, сауна
Бар
Винная карта
Гостиница
 показать весь комментарий
 
 
ну да , куда путлеру с кабаихой тягаться с этим кобелем в производительности НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9551 !!!
 показать весь комментарий
 
ну, путлер вроде как бы больше по мальчикам...
 показать весь комментарий
 
 
-надiюсь хряка цього старого за яйця тухлi вiзьмуть.
 показать весь комментарий
 
 
Коли цей таллалант почав знову свої гастролі на тв при потрохові. я зрозумі
що нам вчергове буде чупачупс. коли зеля назначив хомчака начштабу. а кучму і дальше
перемовником. мені навіть важко уявити що нас зараз чекає...
 показать весь комментарий
 
как то певец ротом святик проснулся, и решил, что он не политик. быканул и ушел из рады.
потом протрезвел, сказал про зелю, что это прогон. потом нюхнул и выдал, что страна строится в раде.а сейчас видно дорожку нюхнул. он, оказывается, политическая сила.
 показать весь комментарий
 
У моего товарища дочка училась в университете Поплавского .Так рассказывала ,что взятки поставлены на поток .Студенты танцуют и работают на Поплавского за зачёты .
 показать весь комментарий
 
 
Этого юного орэла давно пора за яйца взять.
 показать весь комментарий
 
 
Поплавского можно щемить , а вот генералов СБУ стремненько .А ведь работу какую-то необходимо показывать ! Выбрали козлика "бесхозного" .Имитация называется .
 показать весь комментарий
 
что можно сказать поплавскому в этом случае? наверное только одно - ваша песенка спета НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4935
 показать весь комментарий
 
 
Нашли крайнего... Вона Труханов с Кернесом бесчинствуют и тишина. Перестает мне все это нравится. Нужно было Гриценко или Юльку выбирать. Эти бы живьем шкуры содрали с рыго-сепарской сволочи.
 показать весь комментарий
 
 
СОмневаюсь насчёт содрали шкуры, по большому счёту они таки же, и было бы ровно так же как и сейчас при кловуне.
 показать весь комментарий
 
Полностью заслуга Ющенко, причём там Юля не понял. Это Ющенко вернул Криворожсталь. хватит брехливые откровенно мифы плодить. Криворо сталь была одним их пунктов программы Ющенко. Про эту сталь Ющенко в 2004 начинал каждое своё выступление на майдане, и всех достал этой сталью, эта сталь была по сути его единственнео реальное достижение на посту президента. Причём там Юля ну хватит брехать, ну не все забыли то время, я прекрасно помню. А Пинчук до сих пор лутший кореш Юли, и она с ним регулярно встречаеца...
 показать весь комментарий
 
свині,свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по україні(((
 показать весь комментарий
 
 
Наконец органы прочитали характеристику "опецькуватого недоумка" от Подервянского и задумались...
 показать весь комментарий
 
Наехали на супер певца.
А фото из гостиницы в Наура Перда .
 показать весь комментарий
 
То есть поющая душа народа будет распевать свои бессмертные шлягеры обитателям Лукьяновки ? А девчонок, что на подпевках и подтанцовках, тоже проверять будут на предмет ускоренного получения дипломов и в отягчающих эпизодах материальных благ ?
 показать весь комментарий
 
"Співучий ректор" Михаил Поплавский выступил на праздновании 20-летия Госфининспекции в 2013 Между прочим фото с Цензора, не с обсуждения а из статьи админа

НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6138
 показать весь комментарий
 
 
Помню-помню: после этого был знаменитый хит с роялем от знаменитой комедийной труппы. НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 8547
 показать весь комментарий
 
слушай, а если Петрусь такой же хит на рояле исполнит, как думаешь, его рейтинг повысится?
 показать весь комментарий
 
 
Петрусь - мастер игры на барабане и может исполнить хит прибором только на полых предметах - подставляй голову. НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 1120
 показать весь комментарий
 
Нет, не повысится. Не от чего отталкиваться. Это как с температурой воздуха: вчера было ноль градусов, а сегодня в два раза больше.
 показать весь комментарий
 
0 в степени 1 = 1 но откуда электорату зебика об этом знать.
 показать весь комментарий
 
Т.е електорат настолько одибиленный, быдловатый и деградировавший что для поднятия рейтинга нужно хером по роялю на сцене стучать???
 показать весь комментарий
 
о дааааа! давно пора этого клоуна-жлобка потрясти...
интересно сколько этот поющий (воющий) боров студенток перелапал за сессии?
сколько трусиков спёр фетишист старый?
 показать весь комментарий
 
 
Т.е его надо трясти за то что лапал студенток. А может ты просто феминистка в не адеквате??
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх