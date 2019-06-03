 На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В частности, было установлено, что в одном из населенных пунктов области местная жительница организовала и обеспечивала функционирование пилорамы без получения лицензии на осуществление деревообработки с помощью машин и оборудования повышенной опасности.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение две ленточные пилорамы, два торцовочных станка, три циркулярные пилы и 25 кубометров технологического лесного материала общей ориентировочной стоимостью 1 млн 790 тыс. грн.





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По данному факту в отношении указанной гражданки составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.