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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (4062) налоговая милиция (1669) ГФС (3292)

 На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы, которые вовлечены в состав Объединенных сил, прекратили работу нелицензированной пилорамы в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы 01

В частности, было установлено, что в одном из населенных пунктов области местная жительница организовала и обеспечивала функционирование пилорамы без получения лицензии на осуществление деревообработки с помощью машин и оборудования повышенной опасности.

На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы 02

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На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы 03

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение две ленточные пилорамы, два торцовочных станка, три циркулярные пилы и 25 кубометров технологического лесного материала общей ориентировочной стоимостью 1 млн 790 тыс. грн.

На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы 04
На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы 05

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На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы 06

По данному факту в отношении указанной гражданки составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/p3130362
 
   
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Я розумію, що податки пані підприємниця сплачувала.. Не було якоїсь ліцензії - закрили .. Покращується інвестиційний клімат в Україні.. Дайте спочатку можливість своїм працювати, хто ще не втік від "потужних петіних реформ" в Польшу - а потім вже іноземців закликайте інвестувати ..
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ви правий! - замість того, щоби допомогти людині щось зробити, отримати ту ж ліцензію - рубають уже скоро 30 років все під корінь - щоби на Україні не лишилося живого місця.
А втікають в Польшу? - ну ще не один керівник держави не виступив, що він тим занепокоєний - всім байдуже.
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в переписдинске зажопинской губернии в озере утопили трактор.
цензор, иногда лучше жевать, чем говорить.
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На Карпатщине пилорама бурбаковская лупашит на полную. Не интересно？
На Ровнинщине янтарная пилорама лупашит мама не горюй. Не интересно？
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та всім то байдуже. А в тих районах прудкої податкової поліції немає, вона маленькі пилорами пильнує. Великі - то не їх профіль.
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за такие выходки нужно закрыть ту "нереформованную" "налоговую милицию" навсегда. азаровщина в чистом виде.
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самое смешное что давно закрыто - это бандюганы На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы - Цензор.НЕТ 1564
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тока рошен мона клепать без лицензии На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы - Цензор.НЕТ 8474
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНа Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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