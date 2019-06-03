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Все про:Яценюк (7758) Народный фронт (1292) фейк (216)

 Верить российской "киселевщине" вредно для здоровья, - пресс-служба НФ об очередных фейках о Яценюке. ФОТО

В пресс-службе партии "Народный фронт" снова опровергают абсурдные фейки о выезде бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка за границу.

На странице "Народного фронта" в Facebook размещены фото Арсения Яценюка с нынешнего заседания фракции НФ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Верить российской киселевщине вредно для здоровья, - пресс-служба НФ об очередных фейках о Яценюке 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы обращаемся в КС по поводу неконституционного указа о роспуске парламента, - НФ

В заметке отмечается, что российские издания, в частности "Известия" и ряд других, опубликовали "абсурдный фейк о бывшем премьер-министре Украины Арсении Яценюке и его семье": "Очередная ложь о том, что Арсений Яценюк уехал за границу, а члены его семьи имеют иностранное гражданство и паспорта".

"Ничего нового, за исключением того, что каждый раз российские пропагандисты с тяжелого похмелья придумают новые детали. На этот раз в фейке упоминается паспорт Вануату", - отмечают в пресс-службе партии.

"Этот бессмысленный бред традиционно перепечатывается продажными "интернет-заборами" в Украине. Организованный вал лжи накрывает в том числе абсолютно адекватных граждан, сея сомнения", - говорится в заметке.

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В пресс-службе "Народного фронта" в очередной раз подчеркивают: "Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют".

"Предупреждаем: верить российской "киселевщине" и ее аффилированным медиа в Украине - вредно для здоровья", - отмечают в "Народном фронте".

Источник: https://censor.net.ua/p3130343
 
   
 Топ комментарии
 
этанион!!!этадвайник.или тройник
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Та ладно, Сеня, умерла - так умерла.
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Боится россия Яценюка .Значит не продался россии .
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Арсений большая умница, ему удалось при разворованной овощной бандой казне, удержать економику от дефолта и свести профицит бюджета с дефіцітом. Не даром кацапье, сепарье и просто совковое бидло его так ненавидит. Надо напомнить, что в тот момент желающих на его место не наблюдалось, потому что ето било политическое самоубийство.
Спасибо тебе Арсений!
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Какая-такая заграница? Где ещё кроль с пастором столько бабла нарубят?
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Арсений Яценюк проживает и работает в Украине

Строителем забора))
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Он работает, министром заборостроения.
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и ты заметил? Я определил сразу,вуха короткие и кули во лбу нет Вірити російській "кісельовщині" шкідливо для здоров'я, - прес-служба НФ про чергові фейки щодо Яценюка - Цензор.НЕТ 1110
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Скажіть, бо це шкідливо для здоров'я (нема сечі терпіти борошна невідомості):
ВІН БРАТА ЗА КОРДОНОМ З'ЇВ ЧИ НІ? Верить российской "киселевщине" вредно для здоровья, - пресс-служба НФ об очередных фейках о Яценюке - Цензор.НЕТ 9737
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Куля в лоб надеется снова в Раду пролезть Верить российской "киселевщине" вредно для здоровья, - пресс-служба НФ об очередных фейках о Яценюке - Цензор.НЕТ 6230
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О Яценюке/"Во время первой чеченской войны Яценюк лично пытал и убивал российских солдат в Грозном", - глава Следкома РФ/"Яценюк был в войсковой каске и расстреливал российских военных из автомата Калашникова", - фрагмент из уголовного дела Карпюка и Клыха/Российские СМИ сообщили новые подробности о "чеченской кампании" Яценюка: "Несмотря на внешний тщедушный вид, он является довольно опасным убийцей"/ "Приношу свои извинения Яценюку: мои утверждения по поводу покупки вилл оказались пересказом сплетен из Майями", - блогер Торгало.
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Пересичные только и думают про этого кролега, як він там, хорошо ли питается))☻☻
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Боится россия Яценюка .Значит не продался россии .
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да они бояться что забор к ним поедет делать
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Ему еще не сделали выгодное предложение.
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Які вони там відсталі.
Місцева вата, давно вже знала, що Яценюк вкрав три мільярди і втік на Майямі.
Так їм роказав тєлєвізор.
Їхній бог 21 вєка.
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А часом не Сеня ли сам организовал такую новость?
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Украинское издание Elise Journal 2 июня сообщило о побеге Яценюка и его семьи из страны.
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Какую гадость не скажи про Скунса - и это не фейк .
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Когда будет в хату заходить и отвечать на вопросы типа - вилкой в глаз или в жопу раз ...
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Как-то наплевать. Эти хари осточертели. Правда, новые хари- из той же обоймы пейсатых. Потому, я просто перестал запоминать их фамилии, которые с претензией на украинские.
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Кролик,иди ты нахер со своими фейками и оправданиями. Ты во всех соусах надоел. Тошнит уже.
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Согласен с комментом от 18:41 .
Вам не кажется , что все наши власти , мягко говоря , немного сомнительны ?
Что от них нет ни только пользы для страны , но они вообще здорово пованивают ???
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Верить российской "киселевщине" вредно для здоровья, - пресс-служба НФ об очередных фейках о Яценюке - Цензор.НЕТ 4761

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги». Об этом парламентарий написал на своей странице в Twitter в понедельник, 3 июня.
«Он лучше других знает, что ему можно многое предъявить. А потому лучше удрать с Украины и скрыться в США. Майдан ему был нужен, чтобы набить карманы. Карманы набил, но стал для многих ненавистным. Вот и сделал ноги», - отметил Пушков.
Украинское издание Elise Journal 2 июня сообщило о побеге Яценюка и его семьи из страны. Уточняется, что две дочери, сестра и родители политика получили американское гражданство, а его жена является гражданкой Вануату. Отмечается, что вся информация, которая касается непосредственно Яценюка, засекречена, однако в издании предполагают, что он также получил гражданство Вануату и уже сбежал с Украины. Верить российской "киселевщине" вредно для здоровья, - пресс-служба НФ об очередных фейках о Яценюке - Цензор.НЕТ 5237
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Тю, удівіл. Какіє оні отсталиє.
Да уж, трєтій годок пошол, послє єго бєгства в Маямі !
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Вануату острів що тоне😁 Тепер ми знаємо куди планує тікати Пушков😁
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А где Рюкзаков? Он уже поЗЕленел, или в одной лодке с этими тремя будет?
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Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия Источник: https://censor.net.ua/p3130343\\\\\\

А почему если Аваков, то "Арсен", хоть и старше, а лысобородатый Яценюк, то "Арсений"? Да еще и жена "Терезия" - как будто в заупокойной поминают их.
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Наша вата і наші "вушастики" повірять. Ви в них помиляєтесь. Вони вже давно "вбиті" москальською і еврейською пропагандою. А вона вже 2 роки, як збіглася.
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У Яценюка паспорт Вануату!!! Боже, я весь в сомнениях, як дальше жити?
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В мене є інфа (146%) що він дійсно здриснув за кордон. В мацькву. Власним транспортом.
Вірити російській "кисельовщині" шкідливо для здоров'я, - прес-служба НФ про чергові фейки щодо Яценюка - Цензор.НЕТ 7596
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Яценюк мог бы опровергнуть фейк, появившись в любом месте в Украине.
А если будут одни устные опровержения...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВерить российской "киселевщине" вредно для здоровья, - пресс-служба НФ об очередных фейках о Яценюке. ФОТО
 
 
 
 
 
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