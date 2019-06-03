 Верить российской "киселевщине" вредно для здоровья, - пресс-служба НФ об очередных фейках о Яценюке. ФОТО

На странице "Народного фронта" в Facebook размещены фото Арсения Яценюка с нынешнего заседания фракции НФ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
В заметке отмечается, что российские издания, в частности "Известия" и ряд других, опубликовали "абсурдный фейк о бывшем премьер-министре Украины Арсении Яценюке и его семье": "Очередная ложь о том, что Арсений Яценюк уехал за границу, а члены его семьи имеют иностранное гражданство и паспорта".
"Ничего нового, за исключением того, что каждый раз российские пропагандисты с тяжелого похмелья придумают новые детали. На этот раз в фейке упоминается паспорт Вануату", - отмечают в пресс-службе партии.
"Этот бессмысленный бред традиционно перепечатывается продажными "интернет-заборами" в Украине. Организованный вал лжи накрывает в том числе абсолютно адекватных граждан, сея сомнения", - говорится в заметке.
В пресс-службе "Народного фронта" в очередной раз подчеркивают: "Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют".
"Предупреждаем: верить российской "киселевщине" и ее аффилированным медиа в Украине - вредно для здоровья", - отмечают в "Народном фронте".
Спасибо тебе Арсений!
Строителем забора))
ВІН БРАТА ЗА КОРДОНОМ З'ЇВ ЧИ НІ?
Місцева вата, давно вже знала, що Яценюк вкрав три мільярди і втік на Майямі.
Так їм роказав тєлєвізор.
Їхній бог 21 вєка.
Вам не кажется , что все наши власти , мягко говоря , немного сомнительны ?
Что от них нет ни только пользы для страны , но они вообще здорово пованивают ???
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги». Об этом парламентарий написал на своей странице в Twitter в понедельник, 3 июня.
«Он лучше других знает, что ему можно многое предъявить. А потому лучше удрать с Украины и скрыться в США. Майдан ему был нужен, чтобы набить карманы. Карманы набил, но стал для многих ненавистным. Вот и сделал ноги», - отметил Пушков.
Украинское издание Elise Journal 2 июня сообщило о побеге Яценюка и его семьи из страны. Уточняется, что две дочери, сестра и родители политика получили американское гражданство, а его жена является гражданкой Вануату. Отмечается, что вся информация, которая касается непосредственно Яценюка, засекречена, однако в издании предполагают, что он также получил гражданство Вануату и уже сбежал с Украины.
Да уж, трєтій годок пошол, послє єго бєгства в Маямі !
А почему если Аваков, то "Арсен", хоть и старше, а лысобородатый Яценюк, то "Арсений"? Да еще и жена "Терезия" - как будто в заупокойной поминают их.
А если будут одни устные опровержения...