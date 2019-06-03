 Польша и Израиль выразили протест по поводу открытия памятника Шухевичу в Ивано-Франковске. ДОКУМЕНТ

Письмо на имя мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива опубликовало посольство Польши в Украине в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион написали письмо мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - говорится в сообщении.

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Напомним, 23 мая в Ивано-Франковске открыли новый памятник Шухевичу. Роман Шухевич - главнокомандующий Украинской повстанческой армией с января 1944 года до своей гибели в 1950 году. 22 января 2010 года президент Виктор Ющенко удостоил Романа Шухевича звания Героя Украины. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича этого звания, поскольку он не являлся гражданином Украины. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе.