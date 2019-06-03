EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  379  12
Все про:Ивано-Франковск (570) протест (4424) Шухевич (218) Цихоцкий (13) Лион Джоэль (2)

 Польша и Израиль выразили протест по поводу открытия памятника Шухевичу в Ивано-Франковске. ДОКУМЕНТ

Послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Джоэл Лион выразили протест в связи с открытием в Ивано-Франковске памятника главнокомандующему УПА Роману Шухевичу.

Письмо на имя мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива опубликовало посольство Польши в Украине в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион написали письмо мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сегодня годовщина смерти предводителя УПА Шухевича. Генерал застрелился, не сдавшись советским спецслужбам. ФОТО

Польша и Израиль выразили протест по поводу открытия памятника Шухевичу в Ивано-Франковске 01
Польша и Израиль выразили протест по поводу открытия памятника Шухевичу в Ивано-Франковске 02

Также читайте: Апелляционный суд решил не переименовывать проспект Ватутина в честь Шухевича

Напомним, 23 мая в Ивано-Франковске открыли новый памятник Шухевичу. Роман Шухевич - главнокомандующий Украинской повстанческой армией с января 1944 года до своей гибели в 1950 году. 22 января 2010 года президент Виктор Ющенко удостоил Романа Шухевича звания Героя Украины. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича этого звания, поскольку он не являлся гражданином Украины. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе.

Источник: https://censor.net.ua/p3130293
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
нах идут оба...
 показать весь комментарий
 
 
Може досить вже дразнити світ цими нациками?!
 показать весь комментарий
 
 
Не указывай нашему Президенту, какие памятники ставить!
 показать весь комментарий
 
Напрасно Польша и Израиль так на это реагируют.
В каждом селе может быть свой герой.
 показать весь комментарий
 
Наша земля.
Кому хочемо, тому ставимо пам'ятники.
 показать весь комментарий
 
Це грубе втручання іноземних держав у внутрішню політику України. Треба оголосити цих послів персонами нон - грата.
 показать весь комментарий
 
Примем к сведению озабоченность двух озабоченньіх послов... Но ето не точно.
 показать весь комментарий
 
Молодец Зеленский! Больше памятников Шухевичу и Бандере!
Памятники советским оккупантам долой!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоПольша и Израиль выразили протест по поводу открытия памятника Шухевичу в Ивано-Франковске. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх