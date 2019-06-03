 Конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен ликвидирован на Житомирщине, - ГФС. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС, в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

С целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда подконтрольных предприятий, которым формировали налоговый кредит по НДС за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных в ЕРНН у компаний, занимающихся реализацией товаров за наличные.

В дальнейшем осуществлялась подмена номенклатур групп товаров и оформлялась их продажа в адрес "клиентов" конвертационного центра (выгодоприобретателей) - предприятий реального сектора экономики.

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Полученные на счета подконтрольных фигурантам компаний средства якобы за покупку товаров организаторы "конверта" снимали наличными и возвращали клиентам. Такие услуги стоили выгодоприобретателям 13% от суммы конвертации.

Общий объем проконвертированных денежных средств за 2018-2019 годы составил более 200 млн. грн.

По результатам обысков, проведенных в офисном помещении конвертцентра, а также в местах хранения документов и проживания организаторов незаконной схемы, а также в их автомобилях, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 68 тыс. грн., 8,5 тыс. долл. США, 500 евро наличными, а также 38 печатей подконтрольных компаний, печать частного нотариуса, 9 паспортов граждан Украины, на имя которых зарегистрированы фиктивные компании, банковские карты, флэш-накопители, компьютерную технику и автомобиль.

Продолжается следствие.





