 Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, в пункт пропуска "Пески" на выезд из Украины на автомобиле KIA в качестве пассажира следовал гражданин Российской Федерации 1990 года рождения. Во время прохождения погранично-таможенного контроля в личных вещах мужчины, с помощью металлоискателя, обнаружены две монеты. Одна - из металла серебристого цвета - "3 копейки" 1916 выпуска - и еще одна - из металла желтого цвета "1/2 копейки", датированная 1897 годом, которые, возможно, имеют культурную и историческую ценность.

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Монеты изъяты и переданы на экспертизу. Работниками фискальной службы составлен протокол о нарушении таможенных правил.







Фото: dpsu.gov.ua