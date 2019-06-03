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 Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Пески" на Харьковщине пограничники обнаружили две монеты прошлого и позапрошлого века, которые пытался вывезти с территории Украины гражданин Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, в пункт пропуска "Пески" на выезд из Украины на автомобиле KIA в качестве пассажира следовал гражданин Российской Федерации 1990 года рождения. Во время прохождения погранично-таможенного контроля в личных вещах мужчины, с помощью металлоискателя, обнаружены две монеты. Одна - из металла серебристого цвета - "3 копейки" 1916 выпуска - и еще одна - из металла желтого цвета "1/2 копейки", датированная 1897 годом, которые, возможно, имеют культурную и историческую ценность.

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Монеты изъяты и переданы на экспертизу. Работниками фискальной службы составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты, - ГПСУ 01
Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты, - ГПСУ 02
Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты, - ГПСУ 03
Фото: dpsu.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3130182
 
 
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Напишите как сегодня Зеля футболки раздавал со свои логотипом. "Дядя Вова мы с тобой" теперь в Украине? А завтра- блины с лопаты?
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Ну а в чём суть, то что у них имена совпадают или всех Вов под люстрацию , ну тогда и лопату c блинами за одно запретить ,а вообще это флуд в данной теме, а модеры у нас на форуме добрые, пока что ,работаете в скорой помощи или скорая на мысли
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Ну не знаю. Пол копейки ценности не имеет. В детстве---правда пусть 55 лет назад менялись такими и по 3 коп был, да много. А вот пятак царский ценился---тяжёлый, в буца им играли.
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Все зависит от года выпуска. Пол копейки или 5 копеек - не принципиально, главное раритетность.
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Нумезматы подключайтесь будем определять каталожную стоимость монет
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Это очень смешно. Обе монеты из раздела мегаобычных. Некоторая ходячка Украины стоит больше))
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3 копейки немецкая окупация Российской империи. Если оригинал то 3000 грн может стоить.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРоссиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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