 Мотопехотная бригада оперативного командования "Юг" провела учения на Николаевщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, целью учений было совершенствование практических навыков командира и штаба батальона в принятии решения о сложившейся обстановке, управлении подчиненными подразделениями и огнем в реальных условиях обстановки; проверка слаженности подразделений; усовершенствование практических навыков личного состава подразделений при ведении оборонительного боя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины в ходе учений уничтожили "вражеский десант" на Приазовье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Благодаря боевому опыту, полученному в районе проведения ООС, знанию специфики управления боевыми действиями в реальных условиях, личный состав бригады продемонстрировал инициативность, самостоятельность и настойчивость при выполнении заданий. В течение трех этапов учений военнослужащие проявили высокую психологическую устойчивость и физическую выносливость.





Также читайте: Украина расширяет миротворческий контингент в Мали, - Минобороны









Также смотрите: Украинские бронированные катера "Кременчуг" и "Лубны" провели учебные маневры со стрельбами на Азове. ВИДЕО