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Все про:памятник (1854) Нацполиция (9478) Харьков (4280)

 По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция 01

"2 июня в 13:40 в службу "102" поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко. Также во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ.

По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове активисты свалили бюст Жукова и устроили "коридор позора" участникам съезда партии Кернеса и Труханова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция 03

Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении. После оказания медицинской помощи сотрудники полиции покинули медицинское учреждение, состояние их здоровья удовлетворительное.

По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция 04

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Харькова Кернес: Памятник Жукову будет восстановлен

Задержанных в результате инцедента нет, в отдел полиции была доставлена, опрошена и отпущена одна гражданка.

Источник: https://censor.net.ua/p3130169
 
   
 Топ комментарии
 
А закон про декомунізацію ніхто не порушив?
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Все правильно . Украинские власти любят палачей украинского народа .
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Авакян прогнувся, а харків"янам респект.
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Так звана "радянська армія" була в Україні по суті окупаційною російською армією, головним завданням якої було знищення українців і тому ніколи не називайте її нашою. Існування Росії та русскіх на нашій совісті. Вони нас вбивали, депортували, забороняли говорити рідною мовою, а ми їх захищали та абустраівалі.
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ну да...сносил башку жукову нацкорпус-а доставили в отделение бабу.и шьют ей дело
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Шухевичу памятник надо поставить вместо Жукова, в форме гауптмана SS и чтоб непременно зиговал, харьковчане так рады будут этому замещению.
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Шухевич не вбивав українців на відміну від Жукова.
якщо харьковчане так обожнюють катів, то вони раби подножки грязь моцкви..
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А що він робив бігаючи по лісах, на західну Україну відпраляли тільки українців, медиків, вчителів і т.д.
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Там своїх вистачало...
Давно відомо, що кдб навмисне вчиняли злочини під виглядом УПА
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Може й так, зараз правду не знайдеш, все настільки перекручено.
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Харків'яне обожнюють своїх визволителів від окупації гитлерівців і його приспішників.
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У петуха Жюкова пердак слегка подгорел вот он и свалился😂
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Мясник и людоед жуков, лучше чикатиле поставьте памятник
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В пятницу друзья просидели в самоле е не кольцо часов изза лжезаминирования Жулян
Ну , понятно , что это больные на голову кацапы делают. Вопрос - в других странах полиция как то все это предотвращает , а в Украине постоянно жти звонки. Так что Аваков не справляется . Может пригласить министра МВД из Великобритании или США?
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С глазами у мусоров, защищающих жукова, все в порядке, промыли Божьей росой.
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а по факту нарушения мусорами всех прав украинского народа, вкд.чая право на оружие?
как насчет дел? По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2385
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Вот что значит чёрта снесли , хер знает когда подох , а патриоты и по сей день страдают от него . Ещё две молодые жизни будут искалечены , вместо того , чтобы этого ох.евшего маланца угомонить .
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Почему этот кусок говна в виде джугашвилевского холуя называют памятником?
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Гепа активно работает (собирает голоса) с сепарским и просепарским электоратом... По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4454
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сюреализм....
а когда уже объявят преступниками тех кто воевал за Украину?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПо факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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