EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество, Фоторепортаж
  535  29
Все про:акция (1916) Днепр_город (2687) Ривне (286) свобода собраний (46)

 "Стоп свавіллю!" - активисты Днепра провели акцию в поддержку свободы мирных собраний. ФОТОрепортаж

В Днепре под зданием управления полиции прошла акция "Стоп свавіллю" в поддержку свободы мирных собраний в Украине и ривненских активистов, задержанных полицией под предлогом несанкционированности их акции.

Под стенами днепровской полиции собрались общественные активисты, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В руках они держали плакаты с надписями "Демократия не боится листа бумаги", а также плакаты с фотографиями, которые, по замыслу участников, иллюстрируют соблюдение права на свободу мирных собраний в Украине и его несоблюдение в России. Одна из участниц надела на руки игрушечные наручники, другие - заклеили себе руки и рот липкой лентой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не ожидала реакции вообще" - 16-летняя Дарья об акции в Ривном за импичмент Зеленского

По словам координатор акции Евгении Зламанюк, плакат с фотографиями разгона полицией мирных демонстрантов в России должен стать предостережением украинским правоохранителям.

"Это предупреждение. Это два параллельных мира, которые не должны пересечься. В Украине мирные акции граждан происходят обычно беспрепятственно. В России разгоняют мирные акции даже под самым невинным лозунгами, когда они не санкционированы властью", - сказала координатор.

Представителей полиции, вышли к ним из здания, активисты попросили прокомментировать инцидент в Ривне и четко разъяснить, является ли обязательным в Украине заблаговременное уведомление об акции.

Как сказала общественная активистка Людмила Шамрай, примерно половина уличных мероприятий, которые она организовывала в Днепре, проводилась без предварительного информирования горсовета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ні" поліцейській державі, - под зданием МВД прошла акция из-за инцидента с активистами в Ривном. ВИДЕО

"Половину своих мероприятий я проводила без заявок. А теперь я понимаю, что, оказывается, за это меня могут задержать? Ривненских активистов задержали за это, по-моему, там полиция просто перестаралась", - сказала Людмила Шамрай.

Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис подчеркнул, что статья, по которой составили протокол на протестующих в Киеве, "мертвая".

"В Конституции Украины указано, что сообщение нужно, но в решении Конституционного суда сказано, что нет формы, каким образом. Если законодатель не определил форму, то, например, я подойду к гражданину, который пикетирует, и он скажет, что проводит акцию, то это уже и есть сообщение. Нам нужно сообщение для того, чтобы помочь, а не для того, чтобы предотвратить", - сказал он.

Стоп свавіллю! - активисты Днепра провели акцию в поддержку свободы мирных собраний 01

Также читайте: "Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок", - Зеленский о задержании пикетчиков в Ривном

Стоп свавіллю! - активисты Днепра провели акцию в поддержку свободы мирных собраний 02
Стоп свавіллю! - активисты Днепра провели акцию в поддержку свободы мирных собраний 03

Напомним, 25 мая в центре Ривного 16-летняя девушка и 20-летний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении. Полиция Ривненщины заявила, что проведет служебную проверку.

Читайте также: Готовлю запрос в полицию. Негоже МВД играть в политику, - Ирина Геращенко о задержании участников пикета в Ривном

Источник: https://censor.net.ua/p3130109
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Полиция перестаралась? Просто ушлёпки почувствовали реванш.
 показать весь комментарий
 
 
активисты должны действовать в рамках закона,в Украине активист уже высокооплачиваемая работа,это нужно пресекать и наводить порядок
 показать весь комментарий
 
Ми все бачимо, ми бачимо як залишки московської окупації марно намагається залишитися у вільній Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Ви весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні. Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я. А зараз хто заробляє на війні?????
 показать весь комментарий
 
 
Та придумають. Кацапу брехати, що дихати....
:
 показать весь комментарий
 
Актуально, ще й як. Поки не покарані поліцмени за незаконі дії, конфлікт не вичерпано.
 показать весь комментарий
 
 
Настає ера достатку, а їм все не так.
 показать весь комментарий
 
 
активисты должны жить по закону,как и все граждане,если нарушают закон,то полиция должна это пресечь
 показать весь комментарий
 
 
Зелібоби, а як вам таке, хом'ячки ви мої?
"Стоп свавіллю!" - активисты Днепра провели акцию в поддержку свободы мирных собраний - Цензор.НЕТ 8497
 показать весь комментарий
 
 
Реформи по-зеленськи: До виборів обурюватися, що в АП багато людей. Після виборів розширити штат за рахунок друзів.
 показать весь комментарий
 
 
чего тебя так Зеленский волнует в твоей ПаРашке?
 показать весь комментарий
 
Не довго мирно їв шаурму гарант і його міністр внутрішніх справ. Понад 50 привозних бандюганів, якими керували близько 20 священиків Московського Патріархату, сьогодні вдруге брутально зірвали парафіяльні збори у знаменитому селі Крути Ніжинського району Чернигівщини

ватний Цензор, агов?!
https://www.5.ua/kyiv/u-krutakh-ponad-50-molodykiv-vid-kerivnytstvom-sviashchenykiv-mp-zirvaly-parafiialni-zbory-za-perekhid-do-ptsu-193388.html

"Стоп свавіллю!" - активисты Днепра провели акцию в поддержку свободы мирных собраний - Цензор.НЕТ 8392
 показать весь комментарий
 
 
не могу понять где там Зеленский на фото - в черной майке в профиль или спина в серой?
ну Аваков понятно справа в белой рубашке
 показать весь комментарий
 
Данилюк рассказал, когда исчезнет схема заработка Роттердам+С 1 июля схема заработка "Роттердам+" просто исчезнет.
С 1 июля схема заработка «Роттердам+» просто исчезнет, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк. «Роттердам+» - это методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине.
Если это решение вступит в силу, все те, от кого зависит внедрение рынка электроэнергии, будут иметь ряд рисков, сказал Данилюк на брифинге, пишет Канал 24.
а как мне тут сторонники зели заливали - какие же вы острые однако - еще одно подтверждение известной истины
 показать весь комментарий
 
 
это все 9 человек, которым мешают выходить на собрания? или к этой массовке ещё 2 должны будут присоединится? "Стоп свавіллю!" - активисты Днепра провели акцию в поддержку свободы мирных собраний - Цензор.НЕТ 5153
 показать весь комментарий
 
 
за неделю больше не смогли собрать
лето, у студентов уже сессия )
 показать весь комментарий
 
 
да и ягоды уже пошли, клубника, так сказать свежие десерты, плиткой шоколада никого не заманишь "Стоп свавіллю!" - активисты Днепра провели акцию в поддержку свободы мирных собраний - Цензор.НЕТ 9485
 показать весь комментарий
 
конфликт в Ровно мертворожденный
его не раздуть и не реанимировать
 показать весь комментарий
 
Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 24 мин.24 минуты назад

І я помітив, варто написати якусь хєрню безвідносно до прізвищ чи посади але, де є слова "тупий" чи "брехун", набігає отара і починає доводити, шо Зеленський до цієї хєрні діла немає. Оце здобув мля
 показать весь комментарий
 
 
Із знищенням демократії новою зеленою владою нас чекає тоталітарний режим, який буде подібний КНДР. Звичайно, що далі зниження життєвого рівня, втрата національної ідентичності та ще втрата державності.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбщество"Стоп свавіллю!" - активисты Днепра провели акцию в поддержку свободы мирных собраний. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх