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 Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В рамках рабочей поездки в Закарпатье, Министр обороны Украины Степан Полторак проинспектировал строительство военного городка 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в городе Мукачево.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны 01

До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию этого военного городка, предусматривающего размещение 2 батальонов бригады. Он будет иметь инфраструктуру в соответствии со стандартами НАТО.

Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны 02
Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны 03

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Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны 04

Для реализации проекта в 2019 году предусмотрено 50 млн грн, которые будут направлены на строительство и восстановление 13 объектов инфраструктуры.

Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны 05
Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны 06

Также читайте: Минобороны выделит 45 млн грн на ремонт и оборудование Мукачевского военного госпиталя, - Полторак. ФОТО

Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны 07

Работы на этом объекте осуществляются силами военнослужащих Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3130100
 
   
 Топ комментарии
 
там походу показушно старые конюшни реставрируют!
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проверяет, все ли концы уже в воде!
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ніяких там стандартів НАТО не буде, бо Полторак не знає що це таке.
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там походу показушно старые конюшни реставрируют!
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Как и развед корабль....
Примет не имеющий аналогов городок, и "неожиданный" пожар спишет все!
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Сколько можно дурить голову что Украина вступит в нато? Две окупированные територии мешают вступлению. А душу й тило ложить за их свободу массово никто не спешит.
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Soglasen nashtjot vstuplenie NATO, no toze vremja nado uxodit ot stndartov sovka, kacapov *****-raciji roSSiji. Luchiji variant perexodit na standarti NATO.
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Їм свобода і нафіг не потрібна, вони кричали **********.
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Цікаво, скільки особисто йому "відкат"илося?
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ШАМ. В Сирии уничтожены 7 российских спецназовцев и казнены 7 агентов спецслужб России
1 июня в 15:37

ШАМ. В Сирии уничтожены 7 российских спецназовцев и казнены 7 агентов спецслужб России
Источники асадитов подтвердили информацию об уничтожении 7 российских спецназовцев и 12 солдат войск режима Асада в населенном пункте Хувейз в провинции Хама.

Противник понес потери в ходе неожиданного рейда муджахидов, атаковавших позиции врага в этом городке. Информацию о потерях кафиров передал известный медиа-активист Тахир Абу Умар, освещающий события в Сирии.

Также сообщается, что в ходе рейда на Хувейз было захвачено большое количество трофейного оружия и боеприпасов, в частности, целый склад ракет ПТРК

Между тем командование Хайят Тахрир Шам официально объявило о казни 7 агентов российских спецслужб. Национальность казненных не уточняется. ХТШ заявило, что агенты занимались шпионажем и подрывной деятельностью в интересах России.

Ситуация на фронтах в Латакии, на севере Хама и на юге Идлиба за последние дни существенных изменений не претерпела.

Объединенные силы повстанцев и муджахидов сумели остановить наступление русских и асадитов и в ходе контрнаступательных действий вернуть ряд ранее утраченных позиций и населенных пунктов.

При этом муджахиды не сидят в обороне, а при малейшей возможности атакуют противника, каждый день беспокоя его успешными рейдами, устраивая засады на маршрутах передвижения и нанося значительный урон в живой силе и технике.

Кроме того, по позициям и базам русских и асадитов наносятся регулярные артиллерийские и ракетные удары. В ходе этих ударов, в частности, были выведены из строя вертолеты асадитов на базе Джиб Рамала в Хама.

В свою очередь кафиры ожесточенно бомбят мирное население, убивают в первую очередь детей, пытаясь подорвать поддержку простых людей муджахидов и повстанцев ВИДЕО. Русские, асадиты и иранцы также поджигают посевы сирийцев, используя горящие воздушные шары.

По данным спасателей «Белых касок», за месяц Рамадан русские разбомбили 22 больницы, медицинских центра и родильных домов, 6 гражданских центров спасения, 29 школ и 5 рынков.

Убиты более 600 мирных жителей, главным образом дети и женщины. Тысячи ранены. Около 300 тыс. человек стали беженцами.

На этом видео президент международной организации MedGlobal доктор Захер Сахлюль рассказывает о массированных русских ударах по больницам в Идлибе, где были разрушены 18 госпиталей за 4 недели.

Бомбовые удары целенаправленно наносятся по базарам, мечетям, больницам, школам, пекарням, жилым кварталам и лагерям беженцев.

Источники в Сирии сообщают, что на фронты в Хама были переброшены подразделения протурецких повстанцев из группировки «Щит Евфрата». Турция дала разрешение этим подразделениям на участие в боевых действиях, а также снабдила лояльные ей группировки большим количеством оружия и боеприпасов.

Накануне стало известно, что войска Асада нанесли артиллерийский удар по наблюдательному пункту турецких войск в Шир Магаре на северо-западе Хама. О потерях среди турецких солдат не сообщается.

А 30 мая турки, дислоцированные южнее Джиср Шугур, сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать их наблюдательный пункт.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Мародеры !
*8О* миллионов от строительства квартир для рядового состава нац.гвардии переведено в оффшоры руководством ".
За последние два года количество квартир, полученных в ВСУ, только в ВСУ, без других силовых подразделений, превысило 2,5 тыс. И это в условиях, когда в первую очередь мы направляли на строительство ВСУ. Еще более 2 тыс. помещений построено для тех, кто служит Нацгвардии, СБУ, на границе, в вашем ведомстве", - заявил Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/v457976ы .

Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9579
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Судя по фото ( где полторак не присутствует ) , эти " досягнення " действительно впечатляют ... , ещё больше впечатлило ввод в эксплуатацию до конца года ... . Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4832
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Полторак начал бурную деятельность?
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полторашкин это в недалеком прошлом шофер свиновальцмана без опыта и образования?
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Нова лінія оборони від Путєннапдьота - лінія Петергейма...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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