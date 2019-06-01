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 Общество, Фоторепортаж
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 На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль "Все вместе - за семью". ФОТОрепортаж

Для того, чтобы построить успешную страну, ее нужно строить на прочном фундаменте, "который должен состоять из веры, ответственности и семьи".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Александр Турчинов сказал во время выступления на Майдане Незалежности, где проходит Фестиваль "Все вместе - за семью".

По его словам, прочная полноценная семья, которая способна родить, защитить и главное воспитать детей, сегодня становится одним из важнейших факторов национальной безопасности, от которого зависит будущее Украины.

"Создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей - должно стать одним из главных приоритетов для нашей страны", - сказал Турчинов, подчеркнув, что пришло время создать государственную организацию, которая бы занималась этими вопросами.

"Необходимо значительно усилить государственные программы поддержки молодых семей, финансовую помощь при рождении и на воспитание украинских детей", - резюмировал он.

Фестиваль "Все вместе - за семью" проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины 1-2 июня на Майдане Незалежности в Киеве. В рамках фестиваля днем ​​состоялись: показ мод от известных брендов, музыкальные номера разных исполнителей, викторины для детей, спортивные пятиминутки. Вечером запланирована шоу-программа, выступления известных певцов и музыкальных групп. Хедлайнерами вечернего шоу будут Сергей Бабкин, DETKI, One Light Inside.

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На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 02

На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 03
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 04
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 05
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 06
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 07
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 08
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 09
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 10
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 11
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 12
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 13
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 14
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 15
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 16
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 17
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 18
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 19

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Источник: https://censor.net.ua/p3130090
 
   
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устроенный твоим врагом - Турчиновым - правда прикольно))))
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А чого він мені ворог?Так зрадницька морда,який сам себе обісрав))
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В нас наче і всі дуже за сім'ю,духовні,християни і тд.Але дуже багато в самих сім'ях насилля і дітей у дитячих будинках.
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ну вот вам и разница - между протестантами и крестным ходом православным - напоминаю - самые богатые и успешные страны - где протестанты в большинстве - кто не знает почему? могу ответить - коротко )))))))
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Чинганчгук В цих державах не протестанти,постійно збільшується кількість атеїстів і різних невіруючих.В нас не приймуть протестанство,як альтернативу.
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А в Японии в большинстве-синтоизм. Есть чем ответить?
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да,да и еще чуть чуть - дзе буддизма или Дзёдо-синсю - во как ))))))
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да-да, расскажи, католический Люксембург весь внимание
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ты это не умничай -а как могло быть иначе - Наполеон взял и расстрелял герцога Люксембургского и отгеноцидил территорию по полной)))))
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Коротка відповідь: в основних течіях протестантизму (маю на увазі не клінічні випадки сект, а основні напрямки) мінімізовано вплив християнських зкріп. Вони є світськими. Релігія не тисне на життя. Ось і суть, якщо коротко.
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и вот этим детям олигарх не хочет отдавать деньги - барыга совсем обнаглел:

МАУ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПЛАТИТЬ ГОСУДАРСТВУ 476 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН
https://bykvu.com/bukvy/118909-mau-otkazyvaetsya-platit-gosudarstvu-476-millionov-griven

Компания украинского олигарха Игоря Коломойского "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отказывается возвращать государству 476 миллионов гривен, которые На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль "Все вместе - за семью" - Цензор.НЕТ 1326 задолжала, поскольку не платила необходимые пошлины и сборы.
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майдан - лучшее, что случилось со свинарником!)))))
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль "Все вместе - за семью". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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