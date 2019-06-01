 Гройсман проверил ход работ по строительству второй очереди лечебно-диагностического корпуса Охматдета. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Гройсмана в Фейсбук.

"Строительство этой части медучреждения еще не закончено, но то, что готово, уже впечатляет. Детские палаты, оборудованные как комфортабельный гостиничный номер. Климатическая система, позволяющая контролировать давление, температуру и влажность внутри комнаты. И лучше диагностическое оборудование для обследования детей", - написал премьер.

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По его словам, открытие второго корпуса "Охматдета" поможет в 4 раза увеличить количество трансплантаций костного мозга, вдвое - других сложных операций.





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Открытие в 2018 году первого пускового комплекса "Охматдета" позволило провести тысячи исследований на современном оборудовании. Около 100 онкобольных детей прошли курс лечения на линейном ускорителе, сдали кровь более 5 тыс. доноров.