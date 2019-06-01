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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ОХМАТДЕТ (94) Гройсман (4758)

 Гройсман проверил ход работ по строительству второй очереди лечебно-диагностического корпуса Охматдета. ФОТОрепортаж

Сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил больницу "Охматдет" в Киеве, где ознакомился с ходом строительства второй очереди лечебно-диагностического корпуса больницы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Гройсмана в Фейсбук.

Гройсман проверил ход работ по строительству второй очереди лечебно-диагностического корпуса Охматдета 01

"Строительство этой части медучреждения еще не закончено, но то, что готово, уже впечатляет. Детские палаты, оборудованные как комфортабельный гостиничный номер. Климатическая система, позволяющая контролировать давление, температуру и влажность внутри комнаты. И лучше диагностическое оборудование для обследования детей", - написал премьер.

Гройсман проверил ход работ по строительству второй очереди лечебно-диагностического корпуса Охматдета 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ставлю задачу полностью закончить строительство детской больницы "ОХМАТДЕТ" до конца 2019 года, - Гройсман

Гройсман проверил ход работ по строительству второй очереди лечебно-диагностического корпуса Охматдета 03
Гройсман проверил ход работ по строительству второй очереди лечебно-диагностического корпуса Охматдета 04

По его словам, открытие второго корпуса "Охматдета" поможет в 4 раза увеличить количество трансплантаций костного мозга, вдвое - других сложных операций.

Гройсман проверил ход работ по строительству второй очереди лечебно-диагностического корпуса Охматдета 05
Гройсман проверил ход работ по строительству второй очереди лечебно-диагностического корпуса Охматдета 06

Также читайте: Япония передала Охматдету медоборудование на 24,6 млн грн, - Минздрав

Открытие в 2018 году первого пускового комплекса "Охматдета" позволило провести тысячи исследований на современном оборудовании. Около 100 онкобольных детей прошли курс лечения на линейном ускорителе, сдали кровь более 5 тыс. доноров.

Гройсман проверил ход работ по строительству второй очереди лечебно-диагностического корпуса Охматдета 07

Источник: https://censor.net.ua/p3130083
 
   
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Скільки вже можна піаритись на тому Охматдиті? Чому досі дітей возять в Ізраїль та Німеччину для лікування? Коли українські фахівці будуть робити складні операції щоб не вивозити валюту в інші країни?
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Аггга, вся Країна-Україна скидувалася на Охмадет при Ющері...Хто скиздив?!
Зараз , хто відмовив Народу Неньки від доступу
до відомчих лікарень , як Феофанія, наприклад??
🤑
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Охмадыт железная отмазка для распила миллиардов
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ну вот - времы юли и ющенко вернулось - кто больше делает для народа Украины - президент или премьер - качели - они друг другу доказывают - а мы не чего не получаем - вывод - зеленский такой же плохой менеджер как и Ющенко - факт
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Здание страшное, безвкусица. Ну и еще не пойму как нормы разрешают впритык такие громадины строить. Вдруг пожар, не дай Бог, то если не удастся потушить то сгорит все вместе а не часть и плюс эвакуация всех, а впридачу эвакуация больных сложнее чем здоровых.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГройсман проверил ход работ по строительству второй очереди лечебно-диагностического корпуса Охматдета. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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