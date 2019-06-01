 Жуткое ДТП на Хмельнитчине: Chevrolet Aveo на встречке влетел в грузовик, погибли двое взрослых и ребенок. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областного управления Национальной полиции.

Предварительно установлено, что водитель Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП погибли 54-летний водитель легковушки и его пассажиры - 25-летняя мать с трехлетней дочкой. Водитель грузовика - 53-летний житель Черновицкой области - не пострадал.

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