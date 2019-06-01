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 Жуткое ДТП на Хмельнитчине: Chevrolet Aveo на встречке влетел в грузовик, погибли двое взрослых и ребенок. ФОТО

В пятницу, 31 мая, в Хмельницкой области на подъезде к селу Колыбаевка Каменец-Подольского района в результате аварии с участием грузовика погибли три человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областного управления Национальной полиции.

Предварительно установлено, что водитель Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП погибли 54-летний водитель легковушки и его пассажиры - 25-летняя мать с трехлетней дочкой. Водитель грузовика - 53-летний житель Черновицкой области - не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ДТП на Одесчине погибли четыре человека. ФОТО

Жуткое ДТП на Хмельнитчине: Chevrolet Aveo на встречке влетел в грузовик, погибли двое взрослых и ребенок 01
Жуткое ДТП на Хмельнитчине: Chevrolet Aveo на встречке влетел в грузовик, погибли двое взрослых и ребенок 02

Источник: https://censor.net.ua/p3130078
 
 
 Топ комментарии
 
Не рівняй вантажівку та легковий автомобіль.
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Привет, кацап. Только кацап, ненавидящий украинское, может сравнить огромный грузовик и простую легковую машину.
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Немецкий автопром против украинского. Прости Господи!
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Там такий удар був що і танку постраждали б.
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Просто посмотри на фото грузовика. Минус фара и кусок бампера, хоть сейчас может продолжать движение
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Не рівняй вантажівку та легковий автомобіль.
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Міністерство інфраструктури має провести розслідування інциденту, перевірити чи не був Шевроле Авео до аварії в кузовному ремонті, чи виконувалась технологія при ремонті, чому удар наніс такі страшні ушкодження легковій автівці. Якщо виявиться що це недоліки конструкції Шевроле Авео, вони всі мають бути заборонені для експлуатації на території України як небезпечні для життя водіїв та пасажирів! А в конструкцію Заз Віда, яка виробляється на базі Шевроле Авео мають бути внесені конструктивні зміни, які значно посилять пасивну безпеку водія та пасажирів! Влада абсолютно нікчемно реагує на страшну статистику загиблих і поранених в ДТП українців і не приймає жодних рішень, які б могли унеможливити повторення таких трагедій у майбутньому! Якби ця аварія сталась з Ауді чи Фольцвагеном, пасивний кокон безпеки захистив би пасажирів від смерті та каліцтва.
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Min 60+60 км скорость была и фура в 20 раз тяжелее, о чем можно говорить, о каких конструкторских решениях, да ещё класс авто- гроб на колесах.
Смотреть почаще ВАМ краш-тесты, ну и физические законы подучить.
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внешне выглядит так а по сути был сильнейший удар об колесо
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До колеса похоже не достало, вернее не много "долетело". Передний противоподкатник сработал, он даже почти целый остался. Основной удар в левый полуланжерон пришелся. Причем удар такой силы был, что похоже сорвало кузов. В этом ракурсе плохо видно.
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Это по бандустанским меркам "хоть сейчас может продолжать движение", а на деле грузовик скорее всего под списание. Судя по некоторым деталям на фото там сильнейшая деформация рамы. В Украине возможно будут восстанавливать, а в Германии однозначно на свалку. Овчинка выделки не стоит, да и страховка покроет ущерб.
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Привет, кацап. Только кацап, ненавидящий украинское, может сравнить огромный грузовик и простую легковую машину.
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Отсутствие головного мозга у произволителя приводит к втречам малолитражек с грузовиками. Частично вину несут дорогостроители.
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Только отсутствие того что у всех именуется мозгом может оправдать сравнение малолитражки с грузовым автомобилем при лобовом столкновении.
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Колеса гарно трасу тримають : потужність двигуна у відповідності що утримання коліс на дорозі?
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Дорожное покрытие под колёсами грузовика очень показательны
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Это обочина, хотя "покрытие" там тоже довольно стремное, если судить по кромке.
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судя по кромке и разнице уровней клали на глаз и просто клали на все
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у меня был АВЕО 3, (корейской сборки), но металл ооочень тонкий, а так драндулет вполне приличный.
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соевые. давайте начинайте тошнить что во всем этом виноваты проклятые евробляхеры.
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зрадоботы давайте начинайте тошнить что во всём виноват Порошенко это он водителя вытолкнул на встречную полосу.
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За 5 років,в дтп більше загинуло ,ніж на війні.
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Мабуть жінка та її донька чужі.Віз свою доньку з онукою, котрій 5 місяців,крейсерська скорість 80, обгон у крайньому випадку
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖуткое ДТП на Хмельнитчине: Chevrolet Aveo на встречке влетел в грузовик, погибли двое взрослых и ребенок. ФОТО
 
 
 
 
 
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