 Переданные ВМС Украины два катера типа "Island" прошли испытания в США. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ВМС Украины.
Сейчас рабочая группа ВМС Украины вместе с иностранными коллегами проводит плановые швартовые, маневренные и скоростные испытания судна после его дооборудования новейшими системами и механизмами.
Так, 30 мая из бухты Арундле. Балтимор, штат Мэриленд совершил контрольныйх выход патрульный катер "Славянск" (Р191). Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США провели проверку обновленного оборудования корабля, и убедились в его эффективности.
Уже 8 июня ожидается прибытие украинских экипажей в Балтимор, где начнется их практический и завершающий этап обучения на катерах Р190 - Р191 с последующим перемещением в Украину.