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 Переданные ВМС Украины два катера типа "Island" прошли испытания в США. ФОТОрепортаж

Катера ВМС ВС Украины типа "Island", переданные в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной находятся на завершающей стадии испытаний.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ВМС Украины.

Переданные ВМС Украины два катера типа Island прошли испытания в США 01

Сейчас рабочая группа ВМС Украины вместе с иностранными коллегами проводит плановые швартовые, маневренные и скоростные испытания судна после его дооборудования новейшими системами и механизмами.

Так, 30 мая из бухты Арундле. Балтимор, штат Мэриленд совершил контрольныйх выход патрульный катер "Славянск" (Р191). Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США провели проверку обновленного оборудования корабля, и убедились в его эффективности.

Переданные ВМС Украины два катера типа Island прошли испытания в США 02

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Переданные ВМС Украины два катера типа Island прошли испытания в США 03
Переданные ВМС Украины два катера типа Island прошли испытания в США 04

Уже 8 июня ожидается прибытие украинских экипажей в Балтимор, где начнется их практический и завершающий этап обучения на катерах Р190 - Р191 с последующим перемещением в Украину.

Переданные ВМС Украины два катера типа Island прошли испытания в США 05

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Источник: https://censor.net.ua/p3130077
 
   
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Воть! При барыге не давали, а при клоуне сразу! Переданные ВМС Украины два катера типа "Island" прошли испытания в США - Цензор.НЕТ 5303
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Uzer Uzer. На барыгу в США возбуждено уголовное дело.
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главное кацапам теперь не подарить..
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Может, хоть при Зе они наконец-то прибудут в Украину.
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Даже не знаю радваться или переживать. Отдадут же опять без боя Рашке ети катера и козломордые будут ржать над нами и говорить всему миру чтобы не давали Украине оружие.
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отдадут и медальки за мужество от свинорылого получат... (
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПереданные ВМС Украины два катера типа "Island" прошли испытания в США. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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