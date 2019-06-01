 Центр психологической и медпомощи для ветеранов и переселенцев открыли при поддержке США в Одессе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook посольства США в Украине.

"Американские военные и представители украинского правительства торжественно открыли Центр психологической и медицинской помощи в Одессе, отремонтированный при поддержке Европейского командования армии США", - сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому сотрудничеству украинские ветераны, внутренние переселенцы и местные жители будут иметь доступ к высококачественной медицинской и психологической помощи.

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