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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Центр психологической и медпомощи для ветеранов и переселенцев открыли при поддержке США в Одессе. ФОТО

В Одессе открыли отремонтированный Центр психологической и медицинской помощи для ветеранов АТО/ООС внутренне перемещенных лиц и местных жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook посольства США в Украине.

"Американские военные и представители украинского правительства торжественно открыли Центр психологической и медицинской помощи в Одессе, отремонтированный при поддержке Европейского командования армии США", - сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому сотрудничеству украинские ветераны, внутренние переселенцы и местные жители будут иметь доступ к высококачественной медицинской и психологической помощи.

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Центр психологической и медпомощи для ветеранов и переселенцев открыли при поддержке США в Одессе 01
Центр психологической и медпомощи для ветеранов и переселенцев открыли при поддержке США в Одессе 02
Центр психологической и медпомощи для ветеранов и переселенцев открыли при поддержке США в Одессе 03

Источник: https://censor.net.ua/p3130067
 
 
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я так понимаю, что єто имитация американского флага. но очень сильно смахивает на рашку Центр психологической и медпомощи для ветеранов и переселенцев открыли при поддержке США в Одессе - Цензор.НЕТ 6384. лучше бі вообще без шариков
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЦентр психологической и медпомощи для ветеранов и переселенцев открыли при поддержке США в Одессе. ФОТО
 
 
 
 
 
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