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Все про:гражданство (962) добровольцы (609) Веселова (5)

 Нардеп Веселова просит Зеленского дать гражданство белорусу Палойке и молдаванину Гибадулину, воюющим за независимость Украины. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Народный депутат Украины Наталия Веселова просит президента Владимира Зеленского предоставить гражданство двум иностранцам, которые защищают нашу независимость в войне с Россией на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщает на странице в Facebook.

"Президент Владимир Зеленский пообещал предоставить гражданство всем украинцам, которые вернутся в нашу страну и принесут нам всей бесценный опыт из-за рубежа.

Но не менее важны для Украины люди, которым нужно предоставить гражданство в первую очередь: это иностранцы по паспорту, но настоящие украинцы в душе и сердце. Это россияне, белорусы, молдаване, грузины, которые пятый год подряд отдают свою жизнь и здоровье в борьбе на независимость Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президентское решение Зеленского о присвоении гражданства не коснулось иностранных добровольцев", - Билецкий

Я направила ходатайство к Президенту о предоставлении гражданства бывшему бойцу батальона "Донбасс" белорусу Дмитрию Палойке, который и сегодня служит в 24-й бригаде ВСУ, и бойцу батальона "Киевская Русь" гражданину Молдовы Станислав Гибадулину, которые недавно потерял конечность, подорвавшись на мине.

Надеюсь, что Президент удовлетворит мое ходатайство и Украина получит новых граждан, которые проливают свою кровь за нашу землю!", - написала она.

Нардеп Веселова просит Зеленского дать гражданство белорусу Палойке и молдаванину Гибадулину, воюющим за независимость Украины 01
Нардеп Веселова просит Зеленского дать гражданство белорусу Палойке и молдаванину Гибадулину, воюющим за независимость Украины 02
Нардеп Веселова просит Зеленского дать гражданство белорусу Палойке и молдаванину Гибадулину, воюющим за независимость Украины 03
Нардеп Веселова просит Зеленского дать гражданство белорусу Палойке и молдаванину Гибадулину, воюющим за независимость Украины 04

Источник: https://censor.net.ua/p3130056
 
   
 Топ комментарии
 
Помню как юра- скотина слил рашке нашего добровольца, вместо того, чтоб ему гражданство дать. 'Случайно'
Давайте, соевые, запевайте, что это зеленский виноват
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Парни заслужили гражданство Украины, в отличие от многих граждан Украины
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100 процентов, я думаю даст. Только ИДИОТ может не дать, а не дал, время было. Да, да, попередник мог дать.
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Парни заслужили гражданство Украины, в отличие от многих граждан Украины
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а порошенко только брехал, что даст гражданство таким гражданам, причем лгал публично, на все Украину, как обычно пафосно в своем стиле. Нардеп Веселова просит Зеленского дать гражданство белорусу Палойке и молдаванину Гибадулину, воюющим за независимость Украины - Цензор.НЕТ 4068 Но до сих пор там этих людям и не дал его.

Президент Петр Порошенко заверил, что воюющие за Украину иностранные граждане смогут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре.
"Те ребята, которые воюют в украинской армии, батальонах, они по упрощенной процедуре.. получат гражданство. Эта процедура определена законом", - подчеркнул глава государства на пресс-конференции в пятницу, 3 июня.
Напомним, 6 октября 2015 года Верховная Рада разрешила иностранцам и лицам без гражданства служить в Вооруженных силах Украины.
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Гражданство дали всем, кто подал на него и уже давно. Это не делается депутатским обращением, есть процедура и ее надо придерживаться. https://112.ua/ato/minoborony-vse-voevavshie-v-sostave-vsu-inostrancy-poluchili-ukrainskoe-grazhdanstvo-258759.html
Стыдно должно быть депутату не знать элементарных вещей.
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Просто инфа

В итоге Гелетея просто тупо подставили. Генштаб, кстати, тоже. Гениальная операция. Садовой - это тоже слив в пользу Кремля. Меньше всего Кремлю нужен президент с Западной Украины. Поэтому ему и загнали в список Семенченко еще и с его же подельницей Веселовой. А знаете, что будет позже? В нужный момент Кремль сольет про эту парочку интересные ролики. Там ведь, в батальоне, были те, кто воевали, а были те, кто занимался грабежами и вымогательством. Вся эта черная драматургия батальона Семёнченко в один прекрасный день всплывет. И народ ахнет. Им такое покажут, что они возненавидят этого ублюдка, но вот только отвечать за эту парочку аферистов придется Садовому. И никому особо не интересно будет, как так получилось, что эти люди оказались рядом с Садовым. Если, конечно, этого придурка не грохнут раньше свои же бойцы, которые до сих пор в плену сидят. Это же какой-то адский Ад - проводить пивной фестиваль в поддержку своего батальона, а организатор фестиваля Питерская компания с учредителем по фамилии Стрелков Игорь, в то время, когда твои люди гибнут под Иловайском. Нарочно не придумаешь.
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ешь национальный продукт. ШАУРМА=НЕ УКРАИНСКОЕ БЛЮДО

Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України - Цензор.НЕТ 4917
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вчера вы именно шаурму предлагали … сегодня вареники . А вы как и шаурма , то же не украинская .
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Софія чи Марія , що ви прочитали в вашій зсилці про підставу генштаба чи Садового, чи Семенченко ?
Ви хоч розумієте що пишете ?
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Ей все равно что писать . Ей интересен сам процесс , смысл не главное для нее.
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А ТЫ ССЫЛКУ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЬ НЕ СПОСОБЕН

Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України - Цензор.НЕТ 9701
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Щось , ця пані Наталя Веселова ,почала не своїми справами займатись . Дуже дивно , як людина змінила свої вподобання . Особливо після розмови зі Скрипіним...
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Дана тема з подачі пані Наталі , навіть дуже вірна. Але вона вигороджувала представників "колишніх" , та не признавала загарбницької війни починаючи з окупації Криму. Ось так...
https://youtu.be/XB0JX8Z4wrc Що ви на це скажете , шановний .
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Москальським хокеїстам і лижникам без петань дають громадянство, чому ВОЇНАМ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ громадянство не дають?!
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Но не менее важны для Украины люди, которым нужно предоставить гражданство в первую очередь: это иностранцы по паспорту, но настоящие украинцы в душе и сердце. Это россияне, белорусы, молдаване, грузины, которые ПЯТЫЙ год подряд отдают свою жизнь и здоровье в борьбе на независимость Украины. Источник: https://censor.net.ua/p3130056

Вот мне тоже интересно
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А Парашенко за 5 лет так и не дал им гражданства? Зато выдавать ФСБшникам наших добровольцев он впереди всех. Интересно что ему за ето Ху*ло в благодарность предложил
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Помню как юра- скотина слил рашке нашего добровольца, вместо того, чтоб ему гражданство дать. 'Случайно'
Давайте, соевые, запевайте, что это зеленский виноват
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Очень правильное высказывание. Не может президент Украины, генеральный прокурор и СБУ с врагом сотрудничать. А тем более кого-то выдавать *********
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Это будет правильно. А то Педро всякой швали гражданство раздавал, а иностранцам воевавшим в АТО за Украину отказывал.
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Громадянство то можна дати, але ... нехай хлопці спочатку запишуть гнівне відеозвернення про те що "барига і мародер" розікрав всю армію під чисту і його, і його подільників терміново потрібно посадити на вічно, щоб не заважав "команді" зе деукраїнізувати Україну
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Такие вещи должны делаться атовматичкски. Защищал Украину - получи гражданство.
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Вова дасть, незабариться, на відміну від шоколадного бариги.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНардеп Веселова просит Зеленского дать гражданство белорусу Палойке и молдаванину Гибадулину, воюющим за независимость Украины. ФОТО+ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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