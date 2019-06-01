 Нардеп Веселова просит Зеленского дать гражданство белорусу Палойке и молдаванину Гибадулину, воюющим за независимость Украины. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщает на странице в Facebook.
"Президент Владимир Зеленский пообещал предоставить гражданство всем украинцам, которые вернутся в нашу страну и принесут нам всей бесценный опыт из-за рубежа.
Но не менее важны для Украины люди, которым нужно предоставить гражданство в первую очередь: это иностранцы по паспорту, но настоящие украинцы в душе и сердце. Это россияне, белорусы, молдаване, грузины, которые пятый год подряд отдают свою жизнь и здоровье в борьбе на независимость Украины.
Я направила ходатайство к Президенту о предоставлении гражданства бывшему бойцу батальона "Донбасс" белорусу Дмитрию Палойке, который и сегодня служит в 24-й бригаде ВСУ, и бойцу батальона "Киевская Русь" гражданину Молдовы Станислав Гибадулину, которые недавно потерял конечность, подорвавшись на мине.
Надеюсь, что Президент удовлетворит мое ходатайство и Украина получит новых граждан, которые проливают свою кровь за нашу землю!", - написала она.
Президент Петр Порошенко заверил, что воюющие за Украину иностранные граждане смогут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре.
"Те ребята, которые воюют в украинской армии, батальонах, они по упрощенной процедуре.. получат гражданство. Эта процедура определена законом", - подчеркнул глава государства на пресс-конференции в пятницу, 3 июня.
Напомним, 6 октября 2015 года Верховная Рада разрешила иностранцам и лицам без гражданства служить в Вооруженных силах Украины.
Стыдно должно быть депутату не знать элементарных вещей.
В итоге Гелетея просто тупо подставили. Генштаб, кстати, тоже. Гениальная операция. Садовой - это тоже слив в пользу Кремля. Меньше всего Кремлю нужен президент с Западной Украины. Поэтому ему и загнали в список Семенченко еще и с его же подельницей Веселовой. А знаете, что будет позже? В нужный момент Кремль сольет про эту парочку интересные ролики. Там ведь, в батальоне, были те, кто воевали, а были те, кто занимался грабежами и вымогательством. Вся эта черная драматургия батальона Семёнченко в один прекрасный день всплывет. И народ ахнет. Им такое покажут, что они возненавидят этого ублюдка, но вот только отвечать за эту парочку аферистов придется Садовому. И никому особо не интересно будет, как так получилось, что эти люди оказались рядом с Садовым. Если, конечно, этого придурка не грохнут раньше свои же бойцы, которые до сих пор в плену сидят. Это же какой-то адский Ад - проводить пивной фестиваль в поддержку своего батальона, а организатор фестиваля Питерская компания с учредителем по фамилии Стрелков Игорь, в то время, когда твои люди гибнут под Иловайском. Нарочно не придумаешь.
https://ofeliyadd.livejournal.com/98598.html?page=18
Ви хоч розумієте що пишете ?
https://youtu.be/XB0JX8Z4wrc Що ви на це скажете , шановний .
Вот мне тоже интересно
Давайте, соевые, запевайте, что это зеленский виноват