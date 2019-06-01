 Нардеп Веселова просит Зеленского дать гражданство белорусу Палойке и молдаванину Гибадулину, воюющим за независимость Украины. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщает на странице в Facebook.

"Президент Владимир Зеленский пообещал предоставить гражданство всем украинцам, которые вернутся в нашу страну и принесут нам всей бесценный опыт из-за рубежа.

Но не менее важны для Украины люди, которым нужно предоставить гражданство в первую очередь: это иностранцы по паспорту, но настоящие украинцы в душе и сердце. Это россияне, белорусы, молдаване, грузины, которые пятый год подряд отдают свою жизнь и здоровье в борьбе на независимость Украины.

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Я направила ходатайство к Президенту о предоставлении гражданства бывшему бойцу батальона "Донбасс" белорусу Дмитрию Палойке, который и сегодня служит в 24-й бригаде ВСУ, и бойцу батальона "Киевская Русь" гражданину Молдовы Станислав Гибадулину, которые недавно потерял конечность, подорвавшись на мине.

Надеюсь, что Президент удовлетворит мое ходатайство и Украина получит новых граждан, которые проливают свою кровь за нашу землю!", - написала она.







