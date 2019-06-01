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 В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей. ФОТОрепортаж

31 мая 297 юношей получили аттестаты об окончании Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и долгожданный нагрудный знак выпускника КВЛ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 01
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 02
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 03
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 04
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 05
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 06
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 07
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 08
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 09
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 10
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 11
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 12
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 13
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 14
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 15
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 16
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 17
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 18
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 19
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 20

Фото: Андрей Дубчак

Источник: https://censor.net.ua/p3130052
 
   
 Топ комментарии
 
желаю всем украинцам, что бы Россия была ликвидирована, искусственная имперская идентичность "русские" была признана фальшивой и повсеместно осуждалась, чтобы "РПЦ МП" была запрещена во всем мире как религиозная секта, что бы на территории бывшей Ресурсной Федерации появилось с десяток новых дружелюбных государств, с которыми Украина никогда не будет воевать.. а пока существует Кремль и Ресурсная Федерация (Северно-Азиатская ГАЛАГия), это война будет вечной!
Поэтому, я желаю Богунцам, побеждать и возвращаться домой живыми!
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Студенты ДНУ создали твердотопливную ракету и запустили ее в космос
В течение двух лет студенты ДНУ имени Олеся Гончара кропотливо трудились над созданием ракеты-носителя и им удалось воплотить эту задумку. Молодые ученые смогли не только запустить ракету, но и вывели два спутника.
Студенты ДНУ запустили ракету на полигоне Павлоградского механического завода.
Для проектирования ракеты студенты использовали макеты моделей, применяемых в военной отрасли. Им удалось переоборудовать двигатель, а также проработать состав топлива и систем, которые будут показывать техническое состояние прибора во время полета.
В общей сложности команда подготовила две твердотопливные ракеты. Размер каждой из них около 170 сантиметров, а вес - 7 килограмм. Грузоподъемность CanSat-носителя одной из ракет составляла около 700 грамм, в другой - до 300 грамм. Однако во время подготовки к запуску бортовой контроллер ракеты с большей нагрузкой вывел ошибку и ее запуск решили отложить.
Та ракета, которую удалось запустить в космос, смогла выпустить два спутника. Они позволили измерить атмосферное давление и температуру на заданной высоте, снять пробы воздуха, а также снять фото и видео.
"Участие в проекте такого масштаба позволяет нашим студентам не ограничиваться теоретическими знаниями, а уже во время учебы овладевать навыками ракетостроения, узнавать об особенностях этого процесса. Сейчас мы отрабатываем второй этап проекта запуска студенческой ракеты, который реализуется в нашем университете. Первый состоялся в прошлом году весной. Тогда нам удалось успешно запустить ракету-демонстратор, зафиксировать недостатки и устранить их. Эта же ракета была подготовлена ​​в качестве прототипа носителя для запуска университетских исследовательских аппаратов на высоту до 3 километров", - отметил ректор ДНУ им. Олеся Гончара Николай Поляков.
Вместе с командой ДНУ имени Олеся Гончара над проектом работали специалисты ОО «Ноосфера» и Национального центра аэрокосмического образования молодежи Украины. Организационную поддержку оказали «Южный машиностроительный завод» и Павлоградский механический завод.
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В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей - Цензор.НЕТ 6432History Ukraine‏ @History_Ukraine 9 ч.9 часов назад
#ЦейДень 1-4.6.2014 - бойовики штурмують Луганський прикордонний загін. Росіяни вели вогонь з житлового кварталу (даху будинку та квартир)

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1134565549063790592

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Желаю Вам, Богунцы, чтоб не пришлось воевать!
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желаю всем украинцам, что бы Россия была ликвидирована, искусственная имперская идентичность "русские" была признана фальшивой и повсеместно осуждалась, чтобы "РПЦ МП" была запрещена во всем мире как религиозная секта, что бы на территории бывшей Ресурсной Федерации появилось с десяток новых дружелюбных государств, с которыми Украина никогда не будет воевать.. а пока существует Кремль и Ресурсная Федерация (Северно-Азиатская ГАЛАГия), это война будет вечной!
Поэтому, я желаю Богунцам, побеждать и возвращаться домой живыми!
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А бурятам я бы ..... ну, водки отравленной подогнал. а пойманных - заварил бы в остатках взорванных говнотанков и так годиков на 10, с правом продления.
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Надеюсь патриотическое воспитание у этих ребят на высшем уровне.
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б*же, и тут попы(((
ну зачем солдику надеяться на бобренького дедушку на небесной тверди то?
особенно зная как свирепствовал милосердствовал этот чудак даже против своего народца У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків - Цензор.НЕТ 9741
сильное подспорье в борьбе с варварами, просто аж евстратихии трусятся)
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Маск их заберет, а они будут сюда пересылать своим родакам деньги. - перемога)
 показать весь комментарий
 
Студенты ДНУ создали твердотопливную ракету и запустили ее в космос
В течение двух лет студенты ДНУ имени Олеся Гончара кропотливо трудились над созданием ракеты-носителя и им удалось воплотить эту задумку. Молодые ученые смогли не только запустить ракету, но и вывели два спутника.
Студенты ДНУ запустили ракету на полигоне Павлоградского механического завода.
Для проектирования ракеты студенты использовали макеты моделей, применяемых в военной отрасли. Им удалось переоборудовать двигатель, а также проработать состав топлива и систем, которые будут показывать техническое состояние прибора во время полета.
В общей сложности команда подготовила две твердотопливные ракеты. Размер каждой из них около 170 сантиметров, а вес - 7 килограмм. Грузоподъемность CanSat-носителя одной из ракет составляла около 700 грамм, в другой - до 300 грамм. Однако во время подготовки к запуску бортовой контроллер ракеты с большей нагрузкой вывел ошибку и ее запуск решили отложить.
Та ракета, которую удалось запустить в космос, смогла выпустить два спутника. Они позволили измерить атмосферное давление и температуру на заданной высоте, снять пробы воздуха, а также снять фото и видео.
"Участие в проекте такого масштаба позволяет нашим студентам не ограничиваться теоретическими знаниями, а уже во время учебы овладевать навыками ракетостроения, узнавать об особенностях этого процесса. Сейчас мы отрабатываем второй этап проекта запуска студенческой ракеты, который реализуется в нашем университете. Первый состоялся в прошлом году весной. Тогда нам удалось успешно запустить ракету-демонстратор, зафиксировать недостатки и устранить их. Эта же ракета была подготовлена ​​в качестве прототипа носителя для запуска университетских исследовательских аппаратов на высоту до 3 километров", - отметил ректор ДНУ им. Олеся Гончара Николай Поляков.
Вместе с командой ДНУ имени Олеся Гончара над проектом работали специалисты ОО «Ноосфера» и Национального центра аэрокосмического образования молодежи Украины. Организационную поддержку оказали «Южный машиностроительный завод» и Павлоградский механический завод.
 показать весь комментарий
 
 
Маск их заберет, а они будут сюда пересылать своим родакам деньги. - перемога)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоВ лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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