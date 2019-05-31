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 Зеленский провел совещание по вопросам энергетической безопасности с участием членов СНБО. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский провел совещание по вопросам энергетической безопасности с участием членов СНБО 01

Глава государства напомнил, что позавчера он посетил шахту "Лесная" в Львовской области, где погибли два горняка, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Два года назад погибли 8 горняков на шахте "Степная" ГП "Львовуголь". Недавно погибли 17 шахтеров на шахте "Востоккарбон" у Луганска. Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский провел совещание по вопросам энергетической безопасности с участием членов СНБО 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте "Лесная". ФОТОрепортаж

Президент отметил, что за последнюю неделю он побывал в двух местах, где гибнут украинцы. "Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу - безответственность, бесхозяйственность и коррупция", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%. Украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников.

Зеленский провел совещание по вопросам энергетической безопасности с участием членов СНБО 03

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Зеленский провел совещание по вопросам энергетической безопасности с участием членов СНБО 04

"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра - лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что одним из обязательств Украины перед ЕС является реформирование энергетической сферы и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

Зеленский провел совещание по вопросам энергетической безопасности с участием членов СНБО 05

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Зеленский провел совещание по вопросам энергетической безопасности с участием членов СНБО 06

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - подчеркнул Зеленский.

"Сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения", - говорится в сообщении пресс-службы президента. 

Читайте: ЕС подтвердил - введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи

Источник: https://censor.net.ua/p3130000
 
 
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У Гроси хлебало - как будто в жопу урановый лом засунули...
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беня купи ему еще одну рубашку ато замучится первая ледя стирать)
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то бил плохой роттердам от бариг а щас будет хороший от народного сонечка
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В жтом году в Братиславе всю весну ( до31 мая) плохая погода. Температура 11-13 градусов и идут постоянно дожди. С завистью смотрим на жару в Украине. Клубника никакая
Так вот - ОТОПЛЕНИЕ работает все месяцы . В Австрии также . Все отопление на АВТОМАТИКЕ . Чуть температура опустилась ниже нормы - автоматически включается отопление. ЕВРОПА
В Киеве об жтом и не мечтают.
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У мене така європа вже десять років.
Тільки відмовився від датчика температури. Керую у ручному режимі.
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В Киеве проходит "европейский съезд" солидарности подхалимов и марионеток партии регионов Петра Порошенко.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский провел совещание по вопросам энергетической безопасности с участием членов СНБО. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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