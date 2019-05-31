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Все про:концерт (289) Харьков (4279) Жадан (53) волонтеры (1892)

 Жадан выступил в поддержку волонтерской палатки в Харькове. ФОТОрепортаж

Поэт, писатель и рок-музыкант Сергей Жадан дал в Харькове концерт под открытым небов в поддержку волонтерской палатки "Все для победы!", которую власти хотят убрать из центра города.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"В Харькове, я знаю, любят рок-музыку, и я рад, что люди нас ждали, тепло встретили. Вообще Харьков - особый город. Приезжая сюда, мы всегда надеемся на лучшее, и сегодня мы это почувствовали: слоган "Все для победы!" нас объединил", - отметил Жадан.

Жадан выступил в поддержку волонтерской палатки в Харькове 01

В концерте, кроме рок-группы "Жадан и собаки", также приняли участие украинские коллективы "Папа Карло" и Alcohol Ukulele.

Жадан выступил в поддержку волонтерской палатки в Харькове 02Жадан выступил в поддержку волонтерской палатки в Харькове 03Жадан выступил в поддержку волонтерской палатки в Харькове 04

По словам ведущей концерта, основательницы действующего в Харькове проекта "Художественные вторники" Марко Терен, организаторы рассчитывали собрать на площади полтысячи людей, но пришло гораздо больше зрителей.

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"Есть два повода для концерта: суд отказал представителям Харьковского горсовета в ограничении протеста на площади Свободы, потому палатка будет стоять, и это надо отметить. К тому же, музыка - лучшее средство для объединения людей, которое сегодня очень необходимо, чтобы отстаивать свои права и бороться с сепаратизмом", - подчеркнула Марко Терен.

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Жадан выступил в поддержку волонтерской палатки в Харькове 07
Жадан выступил в поддержку волонтерской палатки в Харькове 08

Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. 11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

На следующий день прошла акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.

18 мая суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки.

20 апреля неизвестные подожгли палатку. Никто не пострадал. Огонь уничтожил около 30% ее фасада, но металлические конструкции остались целы.

В этот же день Харьковский горсовет проиграл в суде апелляцию, судьи позволили оставить палатку в центре города.

Источник: https://censor.net.ua/p3129980
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Україні!!! Героям слава!!!
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Як на мене, кщо хто з людей мистецтва/шоу-бізу і має бути в політиці, то це такі як Жадан і Забужко, а не Зеленський і Полякова...
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Нужно не только слава кричать,а гнать Кернеса из харьковской власти.Ему Пэдря помог уйти от тюрьмы, так теперь пусть Зеля его садит, а то он творит что хочет против Украины.
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Нужно не только слава кричать,а гнать Кернеса из харьковской власти.Ему Пэдря помог уйти от тюрьмы, так теперь пусть Зеля его садит, а то он творит что хочет против Украины.
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Треба вивчати українську МОВУ і Історію України. З Володимиром Великим і Данилом Галицьким, Князем Острозським і Богданом Хмельницьким, Мазепою і Котляревським...Піддубним і Кістяківським, Скоропадським і Петлюрою, Кожедубом і Бандерою, Корольовим і Сікорським....
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Як на мене, кщо хто з людей мистецтва/шоу-бізу і має бути в політиці, то це такі як Жадан і Забужко, а не Зеленський і Полякова...
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Забужко..? Це та мадама, що своїми противсіховськими вересками допомагала хаму стати презом, а на останніх виборах до блиску вилизувала дупу пепі..?
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От якраз Забужко цієї весни швидше діяла по принципу "аби не Зе". Хоча тут мова не політичні вподобання, а про рівень інтелекту...
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а у 2010-му "аби не люля"..
рівень інтелекту часто нівелюється відсутністю принципів та моралі..
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Ну так а чего этот Жадан сидит и не идет в политику? И Забужко так же.Хотят, чтобы за них кто-то хорошее делал? Не бывает так.Пусть идут в партию Вакарчука.
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Жадан колись казав, що він більше толку принесе країні, їздячи в АТО регулярно і будучи волонтером. Він серйозні суми на АТО віддавав.
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Я его уважаю, но на самом деле он больше даст Украине будучи во власти.Это очевидно.
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Вы понимаете, Жадан и Забужко непопулярны среди широких народных масс. Они не пишут сценариев для Сватов, не называют Украину порноактрисой. Их тексты слишком заумные для простого народа. А голосом народа, как известно, говорит бог. Так что мы обречены на Полякову и Зеленского.
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Тоді лишається один вихід - Митця в президенти)))) Тексти Леся популярні і серед люмпену, і серед інтелігенції!))))
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Оно, конечно, да. Но Сваты и Слуга урода все-таки популярнее.
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Такой себе авторитет... Но поступок правильный.
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***
Я знав священика, який був у полоні.
Шрам на скроні. Збиті чорні долоні.
Телефонні розмови з донецькими операми.
Трофейний опель із польськими номерами.
І ось він мені говорив: інститут церкви
поєднує мовби нас усіх подібно до цегли,
випалює нас у вогні, скріплює нас для грунтовки,
хоча все це втрачає сенс уже під час артпідготовки.
Ще він говорив: спитай мене про Воскресіння,
я відповім - щоби воскреснути, потрібне везіння.
Праведникам якраз не щастить в основній їхній масі...
а я люблю говорити про ворогів у минулому часі.
Спитай мене про Прощення, я маю що відповісти:
Прощення передбачає, що частина мирян - атеїсти.
Я принесу... колись... своїм ворогам на могили квіти.
Кара господня настигне всіх. Вам, атеїстам, не зрозуміти.
Війна мене навчила не говорити про втрати.
З живими краще. Живих, принаймні, можна порятувати.
В живих є те, що не дає їм лягти в траншею.
Здається ви, атеїсти, називаєте це Душею.
Я думаю іноді, чи зрозуміють нас наші діти.
Серце моє легке і обійми мої розпростерті.
Моєї любові стане на всіх, навіть на тих, хто хотів мене вбити.
Піду, до речі, нагадаю їм, що їх чекає по смерті.
С. Жадан
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Жадан выступил в поддержку волонтерской палатки



пусть еще в поддержку танкового завода малышева выступит,
а также полигона широкий лан,
а также..... всего...

певец защищает танковый завод - можно флешмоб проводить -
4 завода - 4 певца киев-львов-харьклв-житомир-...

....адновременно...

со стримом в инете.
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харьковский музыкант победил харьковского кернеса???

хм-хм....
выглядит неправдоподобно.
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В чем проблема? Волонтеры уже давно должны иметь нормальное помещение, что бы туда могли приходить и желающие помочь и нуждающиеся в помощи. И стенды с военными фотографиями можно поставить на большинстве выходов из метро, а палатка - это было актуально в 2014 году, сейчас туда никто не ходит.
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"ІНТЕРНАТ" його читав . Цікава книжка . Ну і "ВОРОШИЛОВГРАД" - непогана . Надіюсь , з "Дикого поля" не виріжуть 70% , як це зробили з "Червоним", Кокотюхи .
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Оце проблема у народу - палатка. Що це за маячня?
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по той площади патриотов весной заставляли
ползти на коленях по снегу - били по головам палками
местная харьковская титушня кернеса-добкина.

палатка то память,
не будет палатки - снова заставят ползти по снегу

за 5 лет ничего не сдвинулось.
кернесы-добкины на месте.

а, ну еще 144 рехвормы

и сэканомили 30 евров на визу.
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Кобзон , Ребе , Українська залізниця - красава 👍😁
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖадан выступил в поддержку волонтерской палатки в Харькове. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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