 Жадан выступил в поддержку волонтерской палатки в Харькове. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"В Харькове, я знаю, любят рок-музыку, и я рад, что люди нас ждали, тепло встретили. Вообще Харьков - особый город. Приезжая сюда, мы всегда надеемся на лучшее, и сегодня мы это почувствовали: слоган "Все для победы!" нас объединил", - отметил Жадан.
В концерте, кроме рок-группы "Жадан и собаки", также приняли участие украинские коллективы "Папа Карло" и Alcohol Ukulele.
По словам ведущей концерта, основательницы действующего в Харькове проекта "Художественные вторники" Марко Терен, организаторы рассчитывали собрать на площади полтысячи людей, но пришло гораздо больше зрителей.
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"Есть два повода для концерта: суд отказал представителям Харьковского горсовета в ограничении протеста на площади Свободы, потому палатка будет стоять, и это надо отметить. К тому же, музыка - лучшее средство для объединения людей, которое сегодня очень необходимо, чтобы отстаивать свои права и бороться с сепаратизмом", - подчеркнула Марко Терен.
Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.
8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. 11 мая на палатке появилось предписание о сносе.
На следующий день прошла акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.
13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.
18 мая суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки.
20 апреля неизвестные подожгли палатку. Никто не пострадал. Огонь уничтожил около 30% ее фасада, но металлические конструкции остались целы.
В этот же день Харьковский горсовет проиграл в суде апелляцию, судьи позволили оставить палатку в центре города.
рівень інтелекту часто нівелюється відсутністю принципів та моралі..
Я знав священика, який був у полоні.
Шрам на скроні. Збиті чорні долоні.
Телефонні розмови з донецькими операми.
Трофейний опель із польськими номерами.
І ось він мені говорив: інститут церкви
поєднує мовби нас усіх подібно до цегли,
випалює нас у вогні, скріплює нас для грунтовки,
хоча все це втрачає сенс уже під час артпідготовки.
Ще він говорив: спитай мене про Воскресіння,
я відповім - щоби воскреснути, потрібне везіння.
Праведникам якраз не щастить в основній їхній масі...
а я люблю говорити про ворогів у минулому часі.
Спитай мене про Прощення, я маю що відповісти:
Прощення передбачає, що частина мирян - атеїсти.
Я принесу... колись... своїм ворогам на могили квіти.
Кара господня настигне всіх. Вам, атеїстам, не зрозуміти.
Війна мене навчила не говорити про втрати.
З живими краще. Живих, принаймні, можна порятувати.
В живих є те, що не дає їм лягти в траншею.
Здається ви, атеїсти, називаєте це Душею.
Я думаю іноді, чи зрозуміють нас наші діти.
Серце моє легке і обійми мої розпростерті.
Моєї любові стане на всіх, навіть на тих, хто хотів мене вбити.
Піду, до речі, нагадаю їм, що їх чекає по смерті.
С. Жадан
пусть еще в поддержку танкового завода малышева выступит,
а также полигона широкий лан,
а также..... всего...
певец защищает танковый завод - можно флешмоб проводить -
4 завода - 4 певца киев-львов-харьклв-житомир-...
....адновременно...
со стримом в инете.
хм-хм....
выглядит неправдоподобно.
ползти на коленях по снегу - били по головам палками
местная харьковская титушня кернеса-добкина.
палатка то память,
не будет палатки - снова заставят ползти по снегу
за 5 лет ничего не сдвинулось.
кернесы-добкины на месте.
а, ну еще 144 рехвормы
и сэканомили 30 евров на визу.