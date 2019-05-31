 Временная поверенная в делах США в Украине Квин прибыла в Киев. ФОТО

Об этом говорится в сообщении посольства США, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня сотрудники Посольства США в Киеве во время общего собрания поприветствовали временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин. Она прибыла в Украину 28 мая 2019 г." - говорится в сообщении

С 2013 г. по апрель 2019 г. госпожа Квин работала в должности исполняющего обязанности заместителя Главы Миссии / министра-советника по экономическим вопросам в Посольстве США в Париже. Перед тем она работала в должности исполняющего обязанности заместителя Главы Миссии и советника по экономическим вопросам в Посольстве США в Бангкоке, Таиланд; советника по экономическим вопросам в Посольстве США в Лондоне; директора по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате Президента. Кристина также работала в Посольстве США в Москве, России; в Миссии США в Европейском Союзе в Брюсселе, Бельгии; в Посольстве США в Маниле, на Филиппинах. В Государственном департаменте США в Вашингтоне, округе Колумбия, Квин работала над вопросами отношений с Европейским Союзом и двусторонних отношений со Словенией.

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Кристина Квин родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии, который получила в Западном колледже и степень магистра по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.



