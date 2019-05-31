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 При попытке сбыта партии наркотиков задержан сотрудник СБУ, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт. Краматорск, совместно с подразделением внутренней безопасности Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона осуществляют досудебное расследование по фактам сбыта наркотического вещества сотрудником регионального органа Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, сотрудник одного из подразделений СБУ, которое дислоцируется в Донецкой области, привлекая к своей противоправной деятельности гражданское лицо, неоднократно поставлял наркотическое средство наркозависимым местным жителям. В рамках начатого уголовного производства следователи теруправления ГБР задокументировали факты продажи вещества растительного происхождения зеленого цвета. По заключению экспертизы вещество, которое продавал правоохранитель, является особо опасным наркотическим средством - каннабисом. 30 мая 2019 г. при попытке сбыта очередной партии наркотиков правоохранитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. В случае доказательства вины сотрудника СБУ ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ГБР задержало сотрудника "Киевтрансгаза" на получении взятки $12 тыс. ФОТОрепортаж

При попытке сбыта партии наркотиков задержан сотрудник СБУ, - ГБР 01
При попытке сбыта партии наркотиков задержан сотрудник СБУ, - ГБР 02
При попытке сбыта партии наркотиков задержан сотрудник СБУ, - ГБР 03

Источник: https://censor.net.ua/p3129929
 
   
 Топ комментарии
 
україна потребує очищення від рошеновських кадрів. попереду дуже тяжка робота
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это того который зеленский назначил?
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Да, пэдрячье СБУ -это беда, занимались преступлениями, а не безопасностью страны.
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україна потребує очищення від рошеновських кадрів. попереду дуже тяжка робота
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это того который зеленский назначил?
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При Офшоренко? Він так керував, що Зеленський міг при ньому призначати? То виходить Порошенко - маріонетка Зеленського.
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Да, пэдрячье СБУ -это беда, занимались преступлениями, а не безопасностью страны.
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При чём здесь Петя , чекисты всегда торговали дурю ! А сейчас так в полный рост !
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Неправда, розничную торговлю наркотой всегда крышевали мусора.
Избушники кормятся с уровней повыше и с населением не работают.
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Сотрудники СБУ тоже люди, и ничего человеческого им не чуждо. Зеленскому же вот можно кокс нюхать
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Вот, я постоянно тут щиколадной кодле говорю, что именно трехбуквенные крышуют наркоту, шльондр, игорные притоны и краденные машины, а они такие мне - та ты шо, там самые самые прохви, лично отобранные пецекрысом. Однако, практика постоянно показывает обратное!
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Зебобе это а пейсбухе напиши. Или он тебя уже заБАнил?
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Щиколадные не могут понять, как Фейсбук работает? Да, с вашими куцыми можжечками в Фейсбуке делать нечего.
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Срать я хотел на то как работает пейсбух и скорость бега Зебобы по пенькам меня то же мало интересует. Я спрашиваю тебя, ты ему уже успел пожаловаться на свою поруганную порохоботами честь?
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Щикаладное, вот из за твоей в том числе тупости, агрессивности и неумения пользоваться современными средствами коммуникации ваше пецякрыса и проиграла.
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Я уже понял, что у тебя проблема с усвоением информации. Однако я задам тот же вопрос третий раз, может так в повторениях сработает. Ты уже написал Зебобе о своих проблемах с растаможкой и порохоботами? Під час спроби збуту партії наркотиків затримано співробітника СБУ, - ДБР - Цензор.НЕТ 7440
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Арсену уже стало мало наркоаптек ?! 😵
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Канкабис особо опасен? Смешно, видимо в США и многих странах ЕС где он разрешен об этом не в курсе. Ну и улов на фото - 140 грн на фоне обшарпаной стены его дома как бы намекают что Пабло Эскобар из этого б/у шника так себе..
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Вот так же они и все наши секреты ФСБ продадут за стакан семечек!
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Не, я все понимаю, но чтобы "конторский" травой торговал? Может прапора водилу изловили, или кого то из отделения охраны.
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Контора, как раз не гнушается ничем, даже паленкой торговать, они хуже бывших гаишников.
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***** ну как не полицай , то сбушник! Во "кадры" у нас правоохринетельные!))))
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На фото тетенька в тапках на босу ногу. Видно кому то мешала делать бизнес, вот и подкинули наркоту .
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А з якого часу в СБУ цигани почали працювати? Чи з того часу, як СБУ почала наркотргівлю кришувати....
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Учитывая, что только в Крыму 2000 сотрудников СБУ перешли на сторону врага,
там нужна сплошная люстрация.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри попытке сбыта партии наркотиков задержан сотрудник СБУ, - ГБР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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