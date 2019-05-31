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 19 останков жертв массовых расстрелов НКВД обнаружены в Дубно: у 4 пулевые ранения в голову. ФОТОрепортаж

На территории бывшей тюрьмы в городе Дубно Ривненской области нашли 19 человеческих останков. Речь идет о захоронении более 400 заключенных, которые были, согласно архивным документам и свидетельствам людей, жестоко убиты НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) в конце июня 1941 года, перед приходом в город немецких войск. Поисково-мемориальный центр "Доля" продолжает работы на месте преступления тоталитарного режима. Внимание, новость содержит кадры насилия и нерекомендована к просмотру детям, людям со слабой психикой и беременным.

Неподалеку от тюремной стены в одной из вырытых ям поисковая группа нашла 19 человеческих останков. Среди них: три женщины, остальные - мужчины. У четырех человек видны пулевые ранения в голову, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По предварительным оценкам экспертов, в жертв целились не впритык. Во время раскопок обнаружены вещи узников Дубенской тюрьмы - сапоги, расческа, пуговицы. Расположение человеческих останков аккуратное, что свидетельствует о том, что их бросали не в спешке и хаотично в ямы, говорит антрополог Института археологии Национальной академии наук Ольга Минейко.

19 останков жертв массовых расстрелов НКВД обнаружены в Дубно: у 4 пулевые ранения в голову 01

Человеческие останки, которые обнаружили, были с согнутыми руками и ногами.

"Человеческие останки, которые мы обнаружили, с согнутыми руками и ногами, что свидетельствует о сроке осуществления захоронения до 3 дней после расстрела. После исследований мы сможем узнать, как питались заключенные, какого роста были, какого телосложения, чем занимались до заключения, по костям можем установить к какой этничности принадлежал тот или иной человек. На этой территории жили украинцы, поляки, евреи, было и населения немецкого происхождения", - говорит антрополог Ольга Минейко.

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19 останков жертв массовых расстрелов НКВД обнаружены в Дубно: у 4 пулевые ранения в голову 02

Следы от пули на жертве

Согласно архивным документам и фотографиям от июня 1941 года, исследованиям местных краеведов, собранным ими свидетельствам очевидцев, ям, в которые похоронили убитых узников Дубенского тюрьмы, было как минимум две.

"Судя по архивным документам, которые есть у нас, ценными являются фотографии, сделанные немецкими солдатами, которые пришли сюда и проводили захоронения этих расстрелянных узников, видно, что были захоронения в двух ямах, такой же длины, как мы нашли. Расстояние между ямами небольшое, поэтому придется еще продолжать поиски", - рассказал участник поисковой группы Владимир Харчук.

19 останков жертв массовых расстрелов НКВД обнаружены в Дубно: у 4 пулевые ранения в голову 03

Поисковые работы на месте массового захоронения

19 останков жертв массовых расстрелов НКВД обнаружены в Дубно: у 4 пулевые ранения в голову 04

Захоронение останков 30 июня 1941 г.

19 останков жертв массовых расстрелов НКВД обнаружены в Дубно: у 4 пулевые ранения в голову 05

Женщины ищут родных в тюрьме в Дубне в конце июня 1941 года

В архивном документе от 1 июля 1941 года "Информация отдельного управления тайной военной полиции при 48-м армейском корпусе Вермахта о расстреле органами НКВД заключенных тюрьмы в городе Дубна" говорится о расстреле комиссаров НКВД и партийных функционеров, а также о том, что органы НКВД расстреляли 400 этнических немцев и украинцев в Дубенской тюрьме.

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Немецкое подразделение прибыл в Дубно 26 июня 1941 г. С помощью показаний местных жителей выяснили, что тогда по поручению комиссара НКВД Винокура в Дубенской тюрьме расстреляли около 400 политзаключенных. 27 июня 1941 г., зайдя на территорию тюрьмы, немецкие офицеры и солдаты увидели местных жителей, которые искали своих родных, вывозили их изуродованные тела. Везде были убитые и проткнутые тела мужчин, женщин, молодых девушек, тюремный пол был в крови. Согласно документам и воспоминаниям жителей, в тюрьме "энкаведисты" жестоко пытали людей.

На тюремном дворе, недалеко от западной стены, вырыли ямы до двух метров шириной и более метра глубиной, куда и захоронили 30 июня 1941 тела убитых заключенных, рассказывают специалисты. И это, по словам руководителя мемориально-поискового центра "Доля", историка Святослава Шеремета, были политические заключенные. И во всех тюрьмах НКВД, говорит он, действовали по одному сценарию - убийство.

19 останков жертв массовых расстрелов НКВД обнаружены в Дубно: у 4 пулевые ранения в голову 06
19 останков жертв массовых расстрелов НКВД обнаружены в Дубно: у 4 пулевые ранения в голову 07

Исследована одну из ям, где захоронены человеческие останки

Сколько людей было захоронено в ямах бывшего тюремного двора, станет известно после проведения поисковых работ, которые начались в марте этого года. На сегодня неизвестны национальности жертв. Согласно документам и воспоминаниям, это были украинцы и этнические немцы.

Местные краеведы о жестокости в бывшей Дубенский тюрьме НКВД говорят десятилетиями. 9 лет назад в Дубенском городском совете создали комиссию по вопросам рассекречивания событий прошлого. Однако, по словам городского головы Дубна Василия Антонюка, все ограничилось лишь разговорами.

"Мы хотели иметь доступ к архивным документам, чтобы знать, кто там находился во время расстрелов. Было табу на эту тему. Мы обратились к поисковому центру во Львове и начали работы, увидели, что там гораздо сложнее ситуация. Эта территория - это сплошное кладбище, когда мы зашли в подвалы тюрьмы, то там вмятины от пуль на стенах и засохшие канавы со следами крови", - говорит мэр Дубно.

Поисковые работы продолжаются.

На месте найденных останков людей побывала полиция Дубно. Городские власти просят открыть уголовное производство, а это даст возможность провести судебно-медицинскую экспертизу.

Мэрия Дубна планирует на месте преступления построить мемориальный комплекс памяти жертв тоталитарного режима.

22-23 июня 1941 г. массовые расстрелы политических заключенных в тюрьмах НКВД начались в Западной Украине, потом по всей Украине. По информации Украинского института национальной памяти в течение двух недель, перед наступлением немецких войск, советская власть убила около 22 000 людей, которых преследовала за национальное сознание и политические убеждения. "Энкаведисты" расстреливали политических заключенных прямо в камерах. Для совершения преступления, по данным УИНП, была издана директива народного комиссара Госбезопасности СССР Меркулова № 2445-М от 23 июня 1941 года. Расстреливали даже тех, в отношении которых еще не началось следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3129921
 
 
 Топ комментарии
 
Напоминание о сущности кацапов и узкого мира
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Така вона "дружба с расієй" таварісч Шефір
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Напоминание о сущности кацапов и узкого мира
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ну да , вермахт це европа
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Курва, шоб ***** твою жену,ти падла "мироточил" ну "америкосы" Хиросиму "бомбанули" 19 останков жертв массовых расстрелов НКВД обнаружены в Дубно: у 4 пулевые ранения в голову - Цензор.НЕТ 2613
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а дававайте почнем садити старіків НКВидстів як в фашискій германії?
чи слабо, а 73 % ?
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Ти і справді готовий такі речі робити на слабо, чи ти просто звичайний провокатор?
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які такі речі?
провокація в чому?
коли людину сажають в тюрму за вбивство - це провокація?
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Така вона "дружба с расієй" таварісч Шефір
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просто "рускамирцы" немножко амбициозны, но ведь можно договориться..
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ага сами с собой боролись и себя победили , логично
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что фашисты, что коммунисты одного уровня нелюди.
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А вот герои УПА никогда не расстреливали пленных и гражданских ни массово, ни индивидуально, потому что не найдены такие захоронения.
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УПА стріляли тих хто творив те що на фото.
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Да, провели следствие, установили тех, кто приказывал и исполнял, провели открытый суд по высшим демократическим стандартам и в соответствии с УК, утвержденным нацией на всенародном референдуме, кое кого расстреляли. кто то был оправдан, а некоторых содержали в гуманном заключении не то, что было в ГУЛАГЕ.
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Коллеги Путлера постарались. И царскую семью его коллеги грохнули. А е*анутая Поклонская мироточит и на ***** и на Николая Второго.
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По своїй ненаситній кровожерливості до власного народу , "большєвікі" сталіна неперевершені- навіть "червоним кхмерам" пол пота далеко до катів з чк-гпу-нквд ..
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Это да, НКВД убивал всех подряд, а "красные кхмеры" свои 25%...
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Надо било договаріваться со Сталіним. Он что, маньяк? Єму что, стрєлять нравілось? Ето просто кому-то било вигодно! Єслі би убралі того, кто на етіх расстрєлах зарабативаєт, то расстрєли би закончілісь.
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Кацапський фашизм. Такі ж звірства були і нас у Львові у в'язниці на Лонського. Коли львів'ян запитують чому ми не святкуємо 9 травня, я завжди відповідаю - йдуть у музей на Лонського і там отримаєте відповідь. Після звірств "визволителів" які відступаючи наприкінці червня 1941 зі Львова безжально знищили тисячі невинних, вся любов до советської влади пропала.
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Это была обычная практика. Расстрелянных в лукьяновской тюрьме немцы откопали и пригласили киевлян посмотреть на них. Чтоб убедительно было.
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Я уже слышал о подобном, когда приглашали на место расстрела, но подробностей не помню...
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Ось з нащадками цих інтернаціоналістів Шефір хоче домовлятися?
19 останков жертв массовых расстрелов НКВД обнаружены в Дубно: у 4 пулевые ранения в голову - Цензор.НЕТ 3383

"Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, считает, что предыдущая власть была заинтересована в войне, но с президентом РФ можно договориться - квоты надо менять, а закон о языке отменить.

Партнер Зеленского и совладелец "Квартала 95", которому президент передал свою часть собственности в компании, считает, что политика украинизации нанесла удар по телерадиопроизводству. "Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России, есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны", - сетует Шефир. "Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты - это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю: ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", - заявил он.
"Квоты - это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциям, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском - коммерчески привлекательным", - утверждает Шефир. По его мнению, для поддержки украинского языка производство украиноязычных фильмов достаточно просто освободить от налогов и снизить долю зароботка кинотеатров на прокате таких фильмов. Тогда, по его словам, стоимость производства такого фильма снизится почти вдвое. Такой же точки зрения он придерживается и в вопросе книгоиздательства. Шефир считает, что именно такой будет политика Зеленского в этой сфере. "Я ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - рассказал Шефир о своих ожиданиях от нового президента. При этом он рассказал, что за украинский сериал украинские телеканалы готовы платить от 20 тыс. до 50 тыс долл., а российский канал платит 200 тысяч. Таким образом, сможет ли отмена квот и политика преференций сделать производство украиноязычных фильмов более выгодным, остается под вопросом. Отвечая на вопрос о том, что ориентируясь на российский рынок, украинские производители создают контент в интересах РФ, государства-агрессора, Шефир ответил: "Мы производим в своих интересах. Мы на них зарабатываем". Он добавил, что якобы эти деньги приходят в страну и с них платятся налоги."
А вот и головне, заради чого Зеленський пішов у політику
"Политика должна уходить и не мешать бизнесу. А то даже нам пришлось туда пойти", - заявил партнер Зеленского."
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могу привести интересные высказывания вашего хозяина великорошена 19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову - Цензор.НЕТ 5173
там покруче и про нато и про ИзЫГ 19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову - Цензор.НЕТ 5173
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ДАК НЕХАЙ ЦЕ ЧУВИРЛО І РОБИТЬ КОНТЕНТ НА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ І ОТРИМУЄ ГРОШІ! А ТО ПОКИ ВСІ БІЛЯ ГОДІВНИЦІ ВСЕ ДОБРЕ, А ЯК ВІДРИВАЮТЬ ВІД НЕЇ ТО ОДРАЗУ ПОЗИЦІЯ МІНЯЄТСЯ, НЕ ВИТРИМУЄШЬ КОНКУРЕНЦІЇ ПІЗДУЙ ***** ЗІ СВОЇМ КВАРТАЛОМ!
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Но, всё равно, упоротые твердят "Мы же братья...".
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ПІДАРАСИ! ЩОБ ВАС УСІХ ***** ВІДПРАВИЛО ДО *****ВСЬКОГО РАЮ!
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В 1918 "прєкратілі стрєлять" в кацапів і отримали результат.
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9 мая 1945 год - победа ГУЛАГа на Бухенвальдом.. Пусть идет в жопу "русскиймир"!!!
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Небось, дедушка Гордона получил за это боевой орден.
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а сколько пропавших без вести и не опознанных своими родными наших современников,
тоже загубленных-убитых потомками тех тварей с тем же "руцким миром" на рогах
(с 2014 года числилось более полу тысячи еще не идентифицированных )
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Такое бывает, когда вместо украинского мира в Украине царит русский мир или европейский.
В 21-м веке изменились методы, но суть враждебных миров не изменилась, оккупировать, урвать территории, гнет украинцев их полицаями-марионетками в Украине, вывоз ресурсов, в том числе человеческих, это их основная сущность.
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русское вонючее быдло,всегда срало под дверь своим соседям.Ну бог и послал соседей ублюдков.
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любители советского союза и мечтатели о восстановлении его во всей красе, вам сюда...
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Цензор.НЕТФотоОбщество19 останков жертв массовых расстрелов НКВД обнаружены в Дубно: у 4 пулевые ранения в голову. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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