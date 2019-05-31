 19 останков жертв массовых расстрелов НКВД обнаружены в Дубно: у 4 пулевые ранения в голову. ФОТОрепортаж

Неподалеку от тюремной стены в одной из вырытых ям поисковая группа нашла 19 человеческих останков. Среди них: три женщины, остальные - мужчины. У четырех человек видны пулевые ранения в голову, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По предварительным оценкам экспертов, в жертв целились не впритык. Во время раскопок обнаружены вещи узников Дубенской тюрьмы - сапоги, расческа, пуговицы. Расположение человеческих останков аккуратное, что свидетельствует о том, что их бросали не в спешке и хаотично в ямы, говорит антрополог Института археологии Национальной академии наук Ольга Минейко.
Человеческие останки, которые обнаружили, были с согнутыми руками и ногами.
"Человеческие останки, которые мы обнаружили, с согнутыми руками и ногами, что свидетельствует о сроке осуществления захоронения до 3 дней после расстрела. После исследований мы сможем узнать, как питались заключенные, какого роста были, какого телосложения, чем занимались до заключения, по костям можем установить к какой этничности принадлежал тот или иной человек. На этой территории жили украинцы, поляки, евреи, было и населения немецкого происхождения", - говорит антрополог Ольга Минейко.
Следы от пули на жертве
Согласно архивным документам и фотографиям от июня 1941 года, исследованиям местных краеведов, собранным ими свидетельствам очевидцев, ям, в которые похоронили убитых узников Дубенского тюрьмы, было как минимум две.
"Судя по архивным документам, которые есть у нас, ценными являются фотографии, сделанные немецкими солдатами, которые пришли сюда и проводили захоронения этих расстрелянных узников, видно, что были захоронения в двух ямах, такой же длины, как мы нашли. Расстояние между ямами небольшое, поэтому придется еще продолжать поиски", - рассказал участник поисковой группы Владимир Харчук.
Поисковые работы на месте массового захоронения
Захоронение останков 30 июня 1941 г.
Женщины ищут родных в тюрьме в Дубне в конце июня 1941 года
В архивном документе от 1 июля 1941 года "Информация отдельного управления тайной военной полиции при 48-м армейском корпусе Вермахта о расстреле органами НКВД заключенных тюрьмы в городе Дубна" говорится о расстреле комиссаров НКВД и партийных функционеров, а также о том, что органы НКВД расстреляли 400 этнических немцев и украинцев в Дубенской тюрьме.
Немецкое подразделение прибыл в Дубно 26 июня 1941 г. С помощью показаний местных жителей выяснили, что тогда по поручению комиссара НКВД Винокура в Дубенской тюрьме расстреляли около 400 политзаключенных. 27 июня 1941 г., зайдя на территорию тюрьмы, немецкие офицеры и солдаты увидели местных жителей, которые искали своих родных, вывозили их изуродованные тела. Везде были убитые и проткнутые тела мужчин, женщин, молодых девушек, тюремный пол был в крови. Согласно документам и воспоминаниям жителей, в тюрьме "энкаведисты" жестоко пытали людей.
На тюремном дворе, недалеко от западной стены, вырыли ямы до двух метров шириной и более метра глубиной, куда и захоронили 30 июня 1941 тела убитых заключенных, рассказывают специалисты. И это, по словам руководителя мемориально-поискового центра "Доля", историка Святослава Шеремета, были политические заключенные. И во всех тюрьмах НКВД, говорит он, действовали по одному сценарию - убийство.
Исследована одну из ям, где захоронены человеческие останки
Сколько людей было захоронено в ямах бывшего тюремного двора, станет известно после проведения поисковых работ, которые начались в марте этого года. На сегодня неизвестны национальности жертв. Согласно документам и воспоминаниям, это были украинцы и этнические немцы.
Местные краеведы о жестокости в бывшей Дубенский тюрьме НКВД говорят десятилетиями. 9 лет назад в Дубенском городском совете создали комиссию по вопросам рассекречивания событий прошлого. Однако, по словам городского головы Дубна Василия Антонюка, все ограничилось лишь разговорами.
"Мы хотели иметь доступ к архивным документам, чтобы знать, кто там находился во время расстрелов. Было табу на эту тему. Мы обратились к поисковому центру во Львове и начали работы, увидели, что там гораздо сложнее ситуация. Эта территория - это сплошное кладбище, когда мы зашли в подвалы тюрьмы, то там вмятины от пуль на стенах и засохшие канавы со следами крови", - говорит мэр Дубно.
Поисковые работы продолжаются.
На месте найденных останков людей побывала полиция Дубно. Городские власти просят открыть уголовное производство, а это даст возможность провести судебно-медицинскую экспертизу.
Мэрия Дубна планирует на месте преступления построить мемориальный комплекс памяти жертв тоталитарного режима.
22-23 июня 1941 г. массовые расстрелы политических заключенных в тюрьмах НКВД начались в Западной Украине, потом по всей Украине. По информации Украинского института национальной памяти в течение двух недель, перед наступлением немецких войск, советская власть убила около 22 000 людей, которых преследовала за национальное сознание и политические убеждения. "Энкаведисты" расстреливали политических заключенных прямо в камерах. Для совершения преступления, по данным УИНП, была издана директива народного комиссара Госбезопасности СССР Меркулова № 2445-М от 23 июня 1941 года. Расстреливали даже тех, в отношении которых еще не началось следствие.
чи слабо, а 73 % ?
провокація в чому?
коли людину сажають в тюрму за вбивство - це провокація?
*****...
"Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, считает, что предыдущая власть была заинтересована в войне, но с президентом РФ можно договориться - квоты надо менять, а закон о языке отменить.
Партнер Зеленского и совладелец "Квартала 95", которому президент передал свою часть собственности в компании, считает, что политика украинизации нанесла удар по телерадиопроизводству. "Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России, есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны", - сетует Шефир. "Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты - это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю: ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", - заявил он.
"Квоты - это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциям, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском - коммерчески привлекательным", - утверждает Шефир. По его мнению, для поддержки украинского языка производство украиноязычных фильмов достаточно просто освободить от налогов и снизить долю зароботка кинотеатров на прокате таких фильмов. Тогда, по его словам, стоимость производства такого фильма снизится почти вдвое. Такой же точки зрения он придерживается и в вопросе книгоиздательства. Шефир считает, что именно такой будет политика Зеленского в этой сфере. "Я ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - рассказал Шефир о своих ожиданиях от нового президента. При этом он рассказал, что за украинский сериал украинские телеканалы готовы платить от 20 тыс. до 50 тыс долл., а российский канал платит 200 тысяч. Таким образом, сможет ли отмена квот и политика преференций сделать производство украиноязычных фильмов более выгодным, остается под вопросом. Отвечая на вопрос о том, что ориентируясь на российский рынок, украинские производители создают контент в интересах РФ, государства-агрессора, Шефир ответил: "Мы производим в своих интересах. Мы на них зарабатываем". Он добавил, что якобы эти деньги приходят в страну и с них платятся налоги."
А вот и головне, заради чого Зеленський пішов у політику
"Политика должна уходить и не мешать бизнесу. А то даже нам пришлось туда пойти", - заявил партнер Зеленского."
там покруче и про нато и про ИзЫГ
тоже загубленных-убитых потомками тех тварей с тем же "руцким миром" на рогах
(с 2014 года числилось более полу тысячи еще не идентифицированных )
В 21-м веке изменились методы, но суть враждебных миров не изменилась, оккупировать, урвать территории, гнет украинцев их полицаями-марионетками в Украине, вывоз ресурсов, в том числе человеческих, это их основная сущность.