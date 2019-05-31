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 В оккупированном Крыму сотни людей собрались возле суда, где сегодня рассмотрят дела правозащитниц Зудиевой и Салиевой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму около 300 человек приехали к подконтрольному РФ Киевскому райсуду Симферополя поддержать крымскотатарских активисток, правозащитниц Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву, в отношении которых сегодня рассмотрят административные дела.

Об этом сообщает Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Судебное заседание назначено на 9:30, однако задерживается, поскольку материалы дела до сих пор не поступили в канцелярию суда.

В оккупированном Крыму сотни людей собрались возле суда, где сегодня рассмотрят дела правозащитниц Зудиевой и Салиевой 01

"Очень трогательно, что сегодня собралось такое количество и наших сестер, и наших соотечественников, чтобы поддержать наших замечательных, известных в Крыму и далеко за его пределами правозащитниц и гражданских активисток. Несмотря на то, что процесс затягивается, команда адвокатов и общественных защитников готова до конца выстоять и достойно представить их интересы", – сказала адвокат Эмине Авамилева

В оккупированном Крыму сотни людей собрались возле суда, где сегодня рассмотрят дела правозащитниц Зудиевой и Салиевой 02

В оккупированном Крыму сотни людей собрались возле суда, где сегодня рассмотрят дела правозащитниц Зудиевой и Салиевой 03

Как сообщает издание, позже к зданию "суда" подогнали автозак с российскими силовиками.

В оккупированном Крыму сотни людей собрались возле суда, где сегодня рассмотрят дела правозащитниц Зудиевой и Салиевой 04

В оккупированном Крыму сотни людей собрались возле суда, где сегодня рассмотрят дела правозащитниц Зудиевой и Салиевой 05

Напомним, 30 мая в оккупированном Крыму в Джанкое была задержана активистка Лутфие Зудиева, а позже в Бахчисарае - координатор общественной организации "Крымское детство"Мумине Салиева, жена политического узника Кремля.

К женщинам не допускали адвокатов. Освободить задержанных призвало представительство Украины в ООН. Позже активисток Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву выпустили из Центра противодействия экстремизму. 

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Источник: https://censor.net.ua/p3129898
 
 
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Та оштрафують цих "правозахисниць" і відпустять.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ оккупированном Крыму сотни людей собрались возле суда, где сегодня рассмотрят дела правозащитниц Зудиевой и Салиевой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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