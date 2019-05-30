 Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией. ФОТО

Участники встречи обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности досрочные выборы в Верховную Раду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Если бы этот неработающий парламент был и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - сказал на встрече Зеленский.
Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе, прекращение огня и обмен заложниками. Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.
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Президент Владимир Зеленский и сенатор Роберт Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.
Кроме этого, президент поблагодарил гостя за поддержку Украины со стороны Сената США и лидерство Роберта Портмана как сопредседатели Сенатской группы дружбы с Украиной.
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Пырялись по наве,
И хрюкотали ЗЕЛЮКи,
Как мюмзики в мове. ...»©
(«Алиса в Зазеркалье», Л.Кэрролл, перевод Д.Орловской).
Не, на два фронта не потянем. С чем-то одним надо воевать, а что-то другое - возглавить. Россию возглавить - нереально, остаётся только одно... Ну сами понимаете.
Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией.
Це звучить приблизно так:
"У нас две эпидемии оспы - Variola Vera и ветрянка".
...
(хто не в курсі, Variola Vera це сувора чорна віспа, що стоїть поруч з чумою, антраксом та ******).
Поступають гроші на вибори від господорів для "Слуги 6 господ".
з ТИМ ЩОБИ ЗАХОПИТИ РАДУ І ПЕРЕЙМЕНУВАТИ ЇЇ У КНЕСІТ.
СХЕМИ "95 КВАРТАЛУ" як і на виборах президента.
Ніхто уже не платить гречкою
Нові обличчя платять баблом.
невже?так,бєня сказав,шо гражданЬській конфлікт
Припиняй "воювати" і борись з корупцією ............... по-справжньому.