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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1553) США (15006) Сенат США (108) Портман Роберт (13)

 Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу сенатором Робертом Портманом - сенатором США, сопредседателем группы дружбы с Украиной в Сенате.

Участники встречи обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности досрочные выборы в Верховную Раду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Если бы этот неработающий парламент был и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - сказал на встрече Зеленский.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе, прекращение огня и обмен заложниками. Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

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Президент Владимир Зеленский и сенатор Роберт Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.

Кроме этого, президент поблагодарил гостя за поддержку Украины со стороны Сената США и лидерство Роберта Портмана как сопредседатели Сенатской группы дружбы с Украиной.

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Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией 01
Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией 02
Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией 03

Источник: https://censor.net.ua/p3129811
 
   
 Топ комментарии
 
Американець Крейг Ленг. 4-й рік захищає Україну зі зброєю в руках на фронті.
29-річний американець Крейг Ленг приїхав в Україну у 2015 році. Служив у армії США 5,5 років. Воював у Іраку та Афганістані. Після армії США у 2015 році приїхав в Україну. Вступив до ДУК "Правий сектор".

Зеленский встретился с сенатором США Портманом: говорили о выборах в Раду, ситуации на Донбассе и сближении с НАТО - Цензор.НЕТ 712
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🇺🇦Вассерман Железный 🇺🇦‏ @VaserIron 2 ч.2 часа назад

На счета Vilhar Holdings Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Зеленский, за последние три дня поступило 162 млн. долларов. Платежи поступили из банков VTB (Россия) и Deutsche Bank (Германия).
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Телевизоры, шнуры, розетки. А все на уважаемого и героического Петра Алексеевича подумали.
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Им с Питерской Лахты никуда тикать не надо.
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Идиоты непобедимы. Особенно те, которые подсели на фсбшную пургу. Вот два члена. Знакомьтесь, зедебилы, что вы сосали пять лет.
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«Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали ЗЕЛЮКи,
Как мюмзики в мове. ...»©
(«Алиса в Зазеркалье», Л.Кэрролл, перевод Д.Орловской).
Не, на два фронта не потянем. С чем-то одним надо воевать, а что-то другое - возглавить. Россию возглавить - нереально, остаётся только одно... Ну сами понимаете.
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Що він верзе... Що він верзе, матері його хиря...
Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией.

Це звучить приблизно так:
"У нас две эпидемии оспы - Variola Vera и ветрянка".

...
(хто не в курсі, Variola Vera це сувора чорна віспа, що стоїть поруч з чумою, антраксом та ******).
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Коррупция? А то что все фирмы Квартал-95 по бухгалтерским отчетам показывают убытки и не платят ни копейки налогов, так как вся прибыль в офшорах, - это коррупция?
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РОЗПОЧАЛАСЬ ПЕРЕДВИБОРЧА ГОНКА.
Поступають гроші на вибори від господорів для "Слуги 6 господ".
з ТИМ ЩОБИ ЗАХОПИТИ РАДУ І ПЕРЕЙМЕНУВАТИ ЇЇ У КНЕСІТ.
СХЕМИ "95 КВАРТАЛУ" як і на виборах президента.
Ніхто уже не платить гречкою
Нові обличчя платять баблом.
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Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией. ФОТО

невже?так,бєня сказав,шо гражданЬській конфлікт
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Ротердам + - покупают уголь по 2900, а продают в Украине по 2400, что бы удержать цены на тепло и електроенергию. Как на этом можна зароаботать?
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Вова - не уподаблюйся баризі. А то закінчиш як і він.
Припиняй "воювати" і борись з корупцією ............... по-справжньому.
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Он очень хочет бороться с коррупцией. Но ему чрезмерно большие яички мешают.
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Може хто підкаже зе,що на офіційні переговори прийнято приходить в пінджаку і побритому.Думаю службою протокола в нього Ленка керує.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией. ФОТО
 
 
 
 
 
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