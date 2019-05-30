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Все про:взятка (4551) Одесская область (1755) СБУ (13474) военкомат (176)

 СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл. ФОТО

Военком одного из районных военных комиссариатов Одесской области вымогал деньги с молодых людей, не желавших проходить воинскую службу. За "услугу" он брал в среднем по 500 долларов, в зависимости от платежеспособности.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к противоправной деятельности злоумышленник привлек посредника – бывшего руководителя этого же военкомата в отставке.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал от местного жителя плату за содействие в уклонении от призыва и выдачу военного билета о непригодности к прохождению срочной службы по состоянию здоровья.

Посредника задержали при передаче очередному призывнику "оплаченного" военного билета.

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СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл 01
СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл 02

Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела и другие факты противоправной деятельности задержанных. К расследованию дела привлечена военная прокуратура. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

Источник: https://censor.net.ua/p3129767
 
 
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Дешево щось - провінція. В Києві - від 800 до двушки.
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и вроде добро людям делал, и вроде за зеленского голосовал, но что-то пошло не так СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл - Цензор.НЕТ 8738
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Ну вот можно себе представить сколько было выдано белых билетов за эти 5 лет? А за 20 лет? При том бардаке тогда и при этом сегодня! В начале 1991 года где то вычитал лозунг смелых идей под шум той волны тех лет. Что мол надо первым делом уничтожить жэки. втэки и военкоматы! И дело пойдёт. Вот наивные были!
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нормально все поставили, малоимущим и членам профсоюза скидка, по взрослому
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Быть такого не может чтобы военком взятки брал СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл - Цензор.НЕТ 7585

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При Зеленском все будут служить, никаких отмазок! СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл - Цензор.НЕТ 613
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл. ФОТО
 
 
 
 
 
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