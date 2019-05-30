 В Одессе прошла проверка мореходных качеств нового десантно-штурмового катера типа "Кентавр". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Флот Украины.

"После внесения изменений в конструкцию корпуса катера и его энергетическую установку по результатам выхода в море было установлено, что общая шумность катера стала значительно меньше, сейчас даже находясь на ходовой рубке, можно говорить шепотом. В настоящий момент нас полностью не удовлетворяет максимальная скорость "Кентавра", над этим будут работать заводчане, возможно внесут некоторые коррективы в параметры катера, - сообщил начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук. - Вместе с тем, улучшились его маневренные характеристики, в частности маневренность на ходу и при разворотах. Например, при перекладке рулей с левого борта на правый, катер на полной скорости разворачивается практически на месте. Также положительным моментом является крен катера в четыре градуса, что, конечно, является плюсом для такого типа катеров".





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По словам представителя командования ВМС, катер способен дойти в любую точку Черного моря за один заход и оперативно вернуться обратно. Дальность плавания составляет 500 миль. Если сравнить украинские "Кентавры" с катерами подобного типа иностранного производства, то наши катера по некоторым тактико-техническим характеристикам даже превосходят своих оппонентов.

"Мы детально изучили характеристики похожих десантно-амфибийных катерных платформ в мире, таких как шведский катер типа CombatBoat 90 и российский катер типа "Раптор". Так вот, наш катер значительно эффективнее в боевом отношении и имеет улучшенные мореходные особенности. Еще одной из проектных особенностей катера является большой десантный отсек, где можно разместить 32 военнослужащего с легким вооружением и всем боекомплектом. Для сравнения, современный шведский десантный катер CombatBoat 90, проект которого приняли для разработки собственной платформы ряд стран НАТО, может разместить только 21 человека. Также важно, что есть бронированный корпус, а это еще одно его преимущество, ведь личный состав, который будет находиться в ходовой рубке и десантном отсеке будет в безопасности", - отметил Радчук.





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Проектом предусмотрено, что "Кентавры" будут малозаметны для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Эти возможности позволят скрыто и одновременно эффективно транспортировать в районы выполнения боевых задач подразделения морской пехоты или специального назначения с их последующим десантированием на необорудованное побережье.

"Этот катер имеет большой коэффициент автоматизации, например, система управления работает в автоматическом режиме. Кроме того, "Кентавр" имеет собственные средства наблюдения за надводной обстановкой, это радиолокационные и оптико-электронные средства, комплекты телевизионных и тепловизионных камер, позволяющих днем ​​и ночью вести наблюдение. Также во время выхода в море состоялась проверка возможностей оптико-электронных сенсоров, автоматический захват целей и их онлайн сопровождение", - говорится в сообщении.

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В командовании ВМС Украины уже подготовили план государственных испытаний десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр", вскоре начнется его реализация.