 Волонтеры "Мега-полиграфа" просят помочь с обеспечением водой бойцов на передовой, а также с покупкой пил и морозильных камер. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Мега-полиграфа" в Facebook.

"Есть несколько очень проблемных позиций. Проблема №1 - вода. Нужны емкости (пищевые 3*1000 и 3*200 л); 1500 км шланга и 3 ручных (нет электричества) помпы. Террористы очень активно применяют ПТУРы - за последнее время минус водовозка и джип. По плану водовозка должна останавливаться в безопасном месте, после чего вода будет перекачиваться с помощью ручной помпы; 4 холодильника, 2 морозильные камеры - из за их отсутствия ребята вынуждены менять скоропортящиеся продукты на консервы; 2 бензопилы, 4 пилы Дружба-2; лопаты/кирки - хотя бы по 10 шт.", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают волонтеры, существуют долги, связанные с ремонтом техники.

"В ремонте сейчас 2 генератора и 1 бензопила (не оплачены). Привезли с собой в ремонт 2 холодильника и 1 морозильную камеру - тоже ждут финансирования. Висит долг по ремонту переданной таблетки - около 7000 грн. Нива уже заводится, двигатель в порядке - ждет ремонта гидравлики. Ждет финансирования. В ближайшее время к нам должны притянуть в ремонт еще 4 машины", - добавили в "Мега-полиграфе".

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Волонтеры также предоставили отчет о предыдущих закупках для армии.

"Заезжали в 25-й и 46-й батальоны 54-й бригады, 1-й и 2-й 93-й бригады, Пески, 34-й и медики 57-й бригады, 137-й и 88-й 35-й бригады, 32-й РЕАП (ребята приехали к нам сами) и, традиционно, "на море".

Итого передано: УАЗ "таблетка"; еврокубы - 4; емкости пищевые 50-300л - 14; газовые баллоны: 50 л - 6,5 л - 4 + газовые плиты и поверхности - 10; бензопилы - 3; стиралка полуавтомат - 2; кабель СИП4 2*25 - 1000 м; кабель медный 2*2,5 - 300 м; наборы рожковых ключей и головок - 8 и 5; инверторный генератор 0,7 кВт; шуруповерт, 2 "болгарки"; сверла по металлу, диски отрезные большие и маленькие 50 и 20; электроды - 10 кг; аккумуляторы 75 и 95 Ач; ключ роторный "мясорубка" - 2; заклепочник; скобы - 1300; домкрат 5 т - 3; лопата "американка" - 40; электрофурнитура (розетки/выключатели/патроны и т.п.) - около 300 ед.; 4G модем с антенной; перчатки ПВХ - 500; колуны - 12; ручная пила - 12; молотки и пр. мелкий инструмент - около 30 ед.; баннера - около тонны (для нас это беспрецедентно много); ковролин; термобоксы; медикаменты - 1 палетта; бытовая химия и средства гигиены - 2 палетты; антифриз - 3 тонны (здесь мы просто помогли с доставкой из Киева)", - говорится в сообщении.





















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