 Следователь и замначальника отдела столичной ГФС попались на взятке в $12 тыс. ФОТО

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Используя свое служебное положение, сотрудники ГФС требовали и получили от руководителя одного из субъектов хоздеятельности взятку за возврат изъятых во время обыска бухгалтерских и учредительных документов и непривлечение последней к уголовной ответственности", - написла она.

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Продолжаются следственные действия.

Задержание проводилось при участии ГПУ, ГБР и Нацполиции.



