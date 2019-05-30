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Все про:взятка (4551) ГПУ (9164) Сарган (343) ГФС (3288) ГБР (329)

 Следователь и замначальника отдела столичной ГФС попались на взятке в $12 тыс. ФОТО

На взятке в 12 тыс. долларов задержаны старший следователь ГУ ГФС в г. Киеве и заместитель начальника отдела ГУ ГФС в г. Киеве.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Используя свое служебное положение, сотрудники ГФС требовали и получили от руководителя одного из субъектов хоздеятельности взятку за возврат изъятых во время обыска бухгалтерских и учредительных документов и непривлечение последней к уголовной ответственности", - написла она.

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Продолжаются следственные действия.

Задержание проводилось при участии ГПУ, ГБР и Нацполиции.

Следователь и замначальника отдела столичной ГФС попались на взятке в $12 тыс 01
Следователь и замначальника отдела столичной ГФС попались на взятке в $12 тыс 02

Следователь и замначальника отдела столичной ГФС попались на взятке в $12 тыс 03

Источник: https://censor.net.ua/p3129695
 
 
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может подстава
потом вставлять имплантанты за счет громады придётся
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коллеги залог внесли уже?
интересно за пять лет правления пепе хоть один налоговик реально присел?
за прокурорских вообще молчу
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Плоды правления свынарчуков - кто не берет - тот лох
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Не трынди, при Азирове и не такое было! Начальники налоговых создавали обнальные центры и одновременно с этим, рассылали грозные письма и насылали проверки за работу с этими же обнальными центрами! Вся эта байда, на их жаргоне называлась "государственная программа".
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в городе Глухов весной 2018 года взяли ментов на взятке 8000 баксов. никто не пострадал.
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сбу с военной прокуратурой подоили чуток и отпустили дальше зарабатывать.
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Завод Коломойского требует ограничить права НАБУ. Государство может потерять 7 миллиардов
"Запорожский завод ферросплавов" добивается признания неконституционным права Национального антикоррупционного бюро через суды признавать сомнительные сделки недействительными.
Об этом говорится в сообщении Конституционного суда.
Отмечается, что на закрытой части пленарного заседания суд продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Запорожского завода ферросплавов относительно конституционности положений пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".
"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Второго сената Конституционного суда, - говорится в сообщении суда.
Акционерное общество "Запорожский завод ферросплавов" входит в условную группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Завод Коломойского оспаривает полномочия НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов коррупционных расследований.
За четыре года работы НАБУ подало 42 иска, по которым недействительными были признаны 92 сделки.
Как пишет "Центр противодействия коррупции", по такому принципу в суде по иску НАБУ был признан недействительным договор между "Запорожьеоблэнерго" и "Энергомережа" на сумму более 112 миллионов гривен.
В целом, если суд примет решение в пользу завода, это лишит Национальное антикоррупционное бюро права через суд признавать недействительными сделки по коррупционным делам.
В таком случае государство может потерять 7 миллиардов гривен - на такую ​​сумму исчисляются уже разорванные по инициативе детективов через суды соглашения, посчитали в "Центре противодействия коррупции".
Вот почему зеленский победил на выборах - а вы не поняли - прикольно правда?))))))
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За "не будем мешать" работать или снятие блокировки налоговых накладных? Слідчий і заступник начальника відділу столичної ДФС попалися на хабарі $12 тис. - Цензор.НЕТ 7550
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Эти любители легкой наживы совсем не правильно понимают время - как сказал один известный политолог - Зеленскому назначена миссия вычистить украинское болото потому, как за бугром уже всем надоело, что их финансовая поддержка проваливается в Украине, как в пропасть. Поэтому сегодня в жизни очень интересный эксперимент - исполнителей провоцируют и сдают правоохренителям именно те, кому они должны потом сдать этот навар, но это те провокаторы, с которыми заключен договор о содействии борьбы с коррупцией в ответ на лоялность при их наказании за прошлое. Информация от надежного источника. Так что осторожней на поворатах!
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Они , наверное , еще не знали , что в ГФС уже прошла реформа и коррупция бесповоротно побеждена .
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Потрібно запроваджувати смертну кару і стріляти цих негідників. А ще краще - вішати принародно.
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много читаю...каждьій Божий день суки все подряд с власти мрази берут взятки! какую службу только не назови...от СБУ , прокуратурьі. погранцов таможееников да все насвете мрази берут.... и говорят что ненужньі в руководство страньі иностанци своих мол что нет...? да! *** нет!!! **** все повязаньі корешами.кумами. братьями, однокласниками и однокурсениками , партнёрьі по бизнесу и просто собутьільники и барьіги...* всё что я перечислил пестрят сайтьі о задержаниях фото видео о взятках каждьій день повторяю....((
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСледователь и замначальника отдела столичной ГФС попались на взятке в $12 тыс. ФОТО
 
 
 
 
 
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