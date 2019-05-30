EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  7673  40
Материалы по теме:
Все про:Крым (21482) оккупация (6803) туристы (12)

 "Умершая республика": в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип. ФОТОрепортаж

Оккупация Крыма поставила крест на фестивале электронной музыки КаZантип, ради которого на полуостров съезжались тысячи туристов, принося ему финансовую и репутационную выгоду. Сейчас же на месте проведения мероприятия в селе Поповке остались лишь ржавеющие останки фестивальных построек.

Об этом говорится в материале "Информационного сопротивления". передает Цензор.НЕТ.

"Что же из себя представляет Республика КаZантип на 5-й год оккупации, можно увидеть по фотографиям, которые намедни были опубликованы в социальных сетях посетителями этого рэйв-кладбища. Ржавеющего и растащенного по частям местными любителями металлолома и боярки", - отмечает автор статьи.

Читайте также: Россия украла уже 9,2 млрд кубометров газа в украинских месторождениях в оккупированном Крыму, - Нафтогаз

Умершая республика: в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип 01
Умершая республика: в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип 02
Умершая республика: в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип 03
Умершая республика: в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип 04
Умершая республика: в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип 05
Умершая республика: в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип 06

Фестиваль КаZантип не проводится в Крыму с момента его оккупацией Россией в 2014 году. В августе 2016 года, после того, как на территории Поповки второй год подряд запретили проведение КаZантипа, так называемая "прокурор Крыма" Поклонская заявила что фестиваль запрещен "навсегда".

Источник: https://censor.net.ua/p3129689
 
 
 Топ комментарии
 
планета ШЕЛЕЗЯКА - людей нет, воды нет, растительности нет, населена мокшанскими рептилоидами....
 показать весь комментарий
 
всё, до чего дотягиваются грязные клешни кацапстана, превращается в это самое.... "Умершая республика": в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип - Цензор.НЕТ 8485
 показать весь комментарий
 
вот чего им не хватало? теперь зажили...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
всё, до чего дотягиваются грязные клешни кацапстана, превращается в это самое.... "Умершая республика": в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип - Цензор.НЕТ 8485
 показать весь комментарий
 
 
Так говорит тот, кто там не был.
Казантип - это был центром разврата, пьянства и наркомании молодежи. А сколько девок там изнасиловали, а сколько народу покалечилось на руинах заброшенной АЭС? И я удивляюсь как от туда выходила порой весьма неплохая музыка.
 показать весь комментарий
 
вот чего им не хватало? теперь зажили...
 показать весь комментарий
 
 
Всего хватало. Но захотелось большей халявы - украинские цены + расейские зарплаты. Только так не бывает
 показать весь комментарий
 
 
планета ШЕЛЕЗЯКА - людей нет, воды нет, растительности нет, населена мокшанскими рептилоидами....
 показать весь комментарий
 
 
для кацапів, але звільнять Крим від окупантів і реанімують
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Огромная потеря для наркобизнеса, ИМХО
 показать весь комментарий
 
 
Народ со всего мира раньше стекался, ну а что ********, разврат и наркотики... эх даже я там пару раз был. Ну что Поповка? Теперь тихо? И без бЕндер.
 показать весь комментарий
 
 
Как по мне...все логично.
Интересно...какой процент Поповчан бегал на референдум?))
И сопоставим ли этот процент с тем что жил с этого фестиваля?)))
 показать весь комментарий
 
 
для гельминтов гавно - слаще нету...это их привычная среда обитания.
 показать весь комментарий
 
 
Быдло пусть лучше смотрит как ватники на вертолетах и прочем хламе летают "Умершая республика": в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип - Цензор.НЕТ 6903
Иногда падают и можно хорошенько поживиться цветметом.
 показать весь комментарий
 
 
Вата вважає, що казантип це розплідник содомії і наркоманії...нема казантипу і нема наркоманії і розпусти на росіє.
Всьо пабєділі, за дєдов.
 показать весь комментарий
 
 
та піхій... ніхій віняють гніди (мікіла азіров)
 показать весь комментарий
 
 
Нескрепный фестиваль.Музыка не церковная,к тому же громко орет.Никто не молится,прелюбодеяния на каждом шагу.На храм никто не дает.
Короче срамота.Правильно что запретили.Пусть на этом месте построят памятник Николаю 2
и пусть себе там тихонечко мироточит.)
 показать весь комментарий
 
 
прийшла ********* зі "скрєпами", і все, життя скінчилося
 показать весь комментарий
 
 
в шереметьево в дыму, самолет слил топливо и сел... эх....
 показать весь комментарий
 
 
чудово.. "Померла республіка": в мережі показали, на що перетворився в окупації масштабний кримський рейв-фестиваль КаZантип - Цензор.НЕТ 8222 майданчик для знімання мутфільмів ,про те як ракети летять на Флориду
 показать весь комментарий
 
 
Ну такое.. хочешь наркотиков - едь в Амстердам. Или меняй законодательство здесь. А то на деле это был наркоманский рай, под очень солидной крышей, раз милиция, сбу и прочие на все это смотрели сквозь пальцы. Демократия это не анархия.
 показать весь комментарий
 
Я не за наркоту но..... нариков меньше не стало изза того что закрыли Казантип .... так то хоть они сконцентрированы были в одном дурдоме а так по всем регионам рассредоточены .... так что ... такое.
 показать весь комментарий
 
 
ну сейчас и в крыму и на россии самое большое скопление наркоманов! примкнули одни к другим...
 показать весь комментарий
 
 
Зачем коллорадам нужен Казантип если есть Путен скрепа и сталагмиты ?
 показать весь комментарий
 
 
да... при зелебобе у Казантипа был бы реальный шанс стать Всемирным центром сами знаете чего "Померла республіка": в мережі показали, на що перетворився в окупації масштабний кримський рейв-фестиваль КаZантип - Цензор.НЕТ 1988
 показать весь комментарий
 
 
У зели свой казантип .... 95-й Квартал называется )))
 показать весь комментарий
 
 
Метал-фестиваль Metal Heads Mission раніше теж проводився у Криму. Зараз - в континентальній Україні, бо METAL NEVER DIES
А крисчани - отримали з неба каміння та сірчано-ангідридну пекельну сечу.
Тримайтеся там...
Slayer - Raining Blood
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы космос покоряют, им не фестивалей. Казантип - это полное падение нравов, а вот военно-политическая подготовка среди молодежи, научит правильно убивать украинцев и других непокорных. Крымнаш - сделал свой выбор.
 показать весь комментарий
 
 
туПин:
- Мы должны догнать и перегнать Америку.
- Владим Владимирович, догнать - это да, но может перегонять не надо.
туПин: - Это ещё почему?
- Голый зад виден будет.
 показать весь комментарий
 
 
Неплохо бы пообщаться с жителями этой Поповки на предмет - с какой радостью и предвкушением они скакали вприпрыжку на "референдум", а также кого они сейчас считают виновным в их неудаче в вопросе фестиваля.
 показать весь комментарий
 
 
А ранше скромные Поповчане сдавали свои курятники по цене апартаментов в Беверли Хилл...
И с деньгами не знали шо делать...
Прошли те времена)))
Кацапы освободили крысчан от этих излишков Хунты!!!))))
 показать весь комментарий
 
 
Патриот раиси должен быть бос...голоден...оболванен и под боярой!)))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Умершая республика": в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх