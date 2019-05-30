 "Умершая республика": в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в материале "Информационного сопротивления". передает Цензор.НЕТ.
"Что же из себя представляет Республика КаZантип на 5-й год оккупации, можно увидеть по фотографиям, которые намедни были опубликованы в социальных сетях посетителями этого рэйв-кладбища. Ржавеющего и растащенного по частям местными любителями металлолома и боярки", - отмечает автор статьи.
Фестиваль КаZантип не проводится в Крыму с момента его оккупацией Россией в 2014 году. В августе 2016 года, после того, как на территории Поповки второй год подряд запретили проведение КаZантипа, так называемая "прокурор Крыма" Поклонская заявила что фестиваль запрещен "навсегда".
Казантип - это был центром разврата, пьянства и наркомании молодежи. А сколько девок там изнасиловали, а сколько народу покалечилось на руинах заброшенной АЭС? И я удивляюсь как от туда выходила порой весьма неплохая музыка.
Интересно...какой процент Поповчан бегал на референдум?))
И сопоставим ли этот процент с тем что жил с этого фестиваля?)))
Иногда падают и можно хорошенько поживиться цветметом.
Всьо пабєділі, за дєдов.
Короче срамота.Правильно что запретили.Пусть на этом месте построят памятник Николаю 2
и пусть себе там тихонечко мироточит.)
А крисчани - отримали з неба каміння та сірчано-ангідридну пекельну сечу.
Тримайтеся там...
Slayer - Raining Blood
- Мы должны догнать и перегнать Америку.
- Владим Владимирович, догнать - это да, но может перегонять не надо.
туПин: - Это ещё почему?
- Голый зад виден будет.
И с деньгами не знали шо делать...
Прошли те времена)))
Кацапы освободили крысчан от этих излишков Хунты!!!))))