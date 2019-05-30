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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В Киеве проходит VIII Национальный молитвенный завтрак. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 30 мая, в Киеве проходит Восьмой Национальный молитвенный завтрак.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

По словам организаторов, в этом году Национальный молитвенный завтрак собрал рекордное число участников.

Открылся завтрак молитвой за Украину "Боже великий єдиний".

В Киеве проходит VIII Национальный молитвенный завтрак 01
В Киеве проходит VIII Национальный молитвенный завтрак 02

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Ведущими, как и в прошлом году стали нардепы Павел Унгурян и Оксана Билозир.

Со вступительной речью выступил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Он отметил важность объединения украинцев разных политических взглядов, чтобы помолиться за Украину.

"Мы помним, как на Майдае казалось, что отчаяние одолеет нас... Но вдруг позвонили колокола Михайловского монастыря", - сказал он, отметив, что и сейчас украинцы делают все возможное, чтобы отбить российскую агрессию.

Парубий подчеркнул, что молитвенный завтрак проходит в сессионный день, и сегодня Рада должна рассмотреть закон о капелланской деятельности.

В Киеве проходит VIII Национальный молитвенный завтрак 03


В Киеве проходит VIII Национальный молитвенный завтрак 04
В Киеве проходит VIII Национальный молитвенный завтрак 05

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Название нынешнего завтрака "Бог. Родина. Украина".

Среди присутствующих в частности Леонид Кравчук, Юлия Тимошенко, Юрий Тимошенко, Александр Турчинов, Артур Герасимов, Олег Березюк, Максим Бурбак, Георгий Логвинский, Григорий Немыря, Сергей Соболев, Павел Климкин, Арсен Аваков, Анна Гопко, Андрей Садовый, Лилия Гриневич, Евгений Нищук, Александр Данилюк, Игорь Жданов, Виктор Еленский, Соня Кошкина, Юрий Бутусов, Анна Герман, Филарет и церковные лидеры других конфессий. Также на молитвенном завтраке присутствуют ветераны АТО.

Среди анонсированных гостей политики других стран.

В частности конгрессмен от штата Мичиган США Тим Уолберг, глава делегации Духовного совета Белого дома Джеймс Гарлоу, советник президента Рональда Рейгана Марк Нутл.

Также певец Михаил Хома (Дзидзьо), лидер группы "Мандры" Сергей Фоменко, Валерий Харчишин.

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Затем с речью выступил Леонид Кравчук.

Он вспомнил 1991 год, когда "одолели самую страшную империю - СССР".

Кравчук напомнил, что история Украины очень древняя, и именно на берегах Днепра происходил цивилизационный выбор Украины.

Кравчук призвал молиться Богу, чтобы одолеть все невзгоды.

"Украина есть и будет" - резюмировал он.

Затем с совместно выступили Садовый и Бурбак. Садовый призвал всегда иметь Бога в сердце. И молиться также за тех, кто делает зло.

Бурбак заявил, что сегодня украинцы, как никогда, нуждаются в консолидации, чтобы отстоять свое государство.

Затем Арсен Аваков, Николай Кулеба, Валерия Заружко, Юрий Соловей, Артур Герасимов и др. совместно зачитали молитву за семью.

Также с речью выступили гости из США и Венгрии.

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Затем, организаторы продемонстрировали ролик агитирующий против абортов.

Михаил Хома рассказал невероятную историю своего появления на свет.

Его мама, будучи беременной, получила сильные ожоги ног и нижней части. Врачи уговаривали ее сделать аборт, чтобы можно было сделать операцию по пересадке кожи. Но мама Михаила отказалась делать аборт, а значит и делать операцию, а также принимать обезболивающее. 8 месяцев его мама была в больнице с обожжённой кожей. Хома отметил, что никто не мог понять его мать, а сегодня он ей благодарен.

"Не нужно делать абортов, нужно давать жизнь", - подытожил Хома, отметив, что у него особенные отношения с Богом с тех пор, как узнал свою историю.

Далее Евгений Нищук, Андрей Юраш, Лилия Гриневич, Оксана Корчинская, Роман Шеремета, Ирина Овчаренко, Олег Медуница зачитали совместную молитву об образовании и медиа.

Далее с речью выступили делегаты от Духовного совета Белого дома США.

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Затем выступил главный раввин Киева и Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин (хасиды) Асман Моше Реувен. Он рассказал историю появления на свет его пятого ребенка. Когда под угрозой была не только жизнь ребенка, но и жизнь его жены, то Асман начал молиться. И, по словам врачей, случилось чудо, так как удалось спасти и мать, и ребенка. Асман пригласил на сцену ветерана АТО, которого поставили на ноги израильские врачи.

Вместе с тем, ведущий Унгурян сообщил, что группа нардепов внесла постановление о переносе украинского посольства в Иерусалим, также как США.

Также он проинформировал присутствующих о гибели украинских военных в крушении вертолета на Ривненшине.

"Вы видите, какие вызовы. Каждый день что-то происходит", - сказал он, призвав прочесть молитву за власть. Молитву прочли в частности Назар Холодницкий, Иван Крулько, Игорь Жданов.

По традиции во время завтрака проводят благотворительную акцию. В этом году собирают средства для приобретения медоборудования для онкобольных детей.

Парламентские молитвенные завтраки являются традицией многих демократических стран мира и служат местом объединения и понимания политиков и чиновников. Более 60 лет такие молитвенные завтраки проходят в Конгрессе США и Европарламенте, а также в Германии, Норвегии и других странах. Уже восемь лет подряд молитвенные завтраки проходят и в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/p3129657
 
 
 Топ комментарии
 
За Украину там точно никто не помолиться. За Кипр, Панаму, Мальдивы, Израиль да. За Украину нет
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За кошт платників податків, звичайно У Києві відбувається VIII Національний молитовний сніданок - Цензор.НЕТ 8897
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За Украину там точно никто не помолиться. За Кипр, Панаму, Мальдивы, Израиль да. За Украину нет
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соевые устроили пир во время своей же чумы.
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А при владі чомусь горохові. Ти нічого не сплутав?
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Товарисч !!! Вы не успели перекраситься. Это уже не соевые - это теперь зеленые-презеленые, которые очень скоро станут барыгами , мародерами и т.д и т.п.
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найди на фотке бабу Юлю меньше чем за минуту:
У Києві відбувається VIII Національний молитовний сніданок - Цензор.НЕТ 6435
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А присутствующие на молитвенном завтраке черти, кому и о чём молятся?
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До початку робочого дня, до 9.00 помолитися ? Особливо цікаво за міністрів
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Я тоже кушать хочу. Дайте мне завтрак. Можно не кошерный.
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"Вперед - в прошлое!"
Что за средневековое мракобесие???!!!
О развитии украинской науки, образовании и медицине депутатам и министрам надо думать "денно и нощно", а не утренние понты с попами устраивать за счет бюджета.
О борьбе с КОРРУПЦИЕЙ в своих речах хоть кто-то упомянул там сегодня?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Киеве проходит VIII Национальный молитвенный завтрак. ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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