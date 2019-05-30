 В Киеве проходит VIII Национальный молитвенный завтрак. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

По словам организаторов, в этом году Национальный молитвенный завтрак собрал рекордное число участников.

Открылся завтрак молитвой за Украину "Боже великий єдиний".





Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вносят смуту", - Епифаний объявил недействительными издаваемые от имени УПЦ КП документы и распоряжения

Ведущими, как и в прошлом году стали нардепы Павел Унгурян и Оксана Билозир.

Со вступительной речью выступил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Он отметил важность объединения украинцев разных политических взглядов, чтобы помолиться за Украину.

"Мы помним, как на Майдае казалось, что отчаяние одолеет нас... Но вдруг позвонили колокола Михайловского монастыря", - сказал он, отметив, что и сейчас украинцы делают все возможное, чтобы отбить российскую агрессию.

Парубий подчеркнул, что молитвенный завтрак проходит в сессионный день, и сегодня Рада должна рассмотреть закон о капелланской деятельности.







Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп Билозир возводит незаконную высотку на Подоле, - "Наші гроші". ФОТОрепортаж

Название нынешнего завтрака "Бог. Родина. Украина".

Среди присутствующих в частности Леонид Кравчук, Юлия Тимошенко, Юрий Тимошенко, Александр Турчинов, Артур Герасимов, Олег Березюк, Максим Бурбак, Георгий Логвинский, Арсен Аваков, Анна Гопко, Андрей Садовый, Лилия Гриневич, Евгений Нищук, Александр Данилюк, Игорь Жданов, Виктор Еленский, Юрий Бутусов, Анна Герман, Филарет и церковные лидеры других конфессий. Также на молитвенном завтраке присутствуют ветераны АТО.

Среди анонсированных гостей политики других стран.

В частности конгрессмен от штата Мичиган США Тим Уолберг, глава делегации Духовного совета Белого дома Джеймс Гарлоу, советник президента Рональда Рейгана Марк Нутл.

Также певец Михаил Хома (Дзидзьо), лидер группы "Мандры" Сергей Фоменко, Валерий Харчишин.

Затем с речью выступил Леонид Кравчук.

Он вспомнил 1991 год, когда "одолели самую страшную империю - СССР".

Кравчук напомнил, что история Украины очень древняя, и именно на берегах Днепра происходил цивилизационный выбор Украины.

Кравчук призвал молиться Богу, чтобы одолеть все невзгоды.

"Украина есть и будет" - резюмировал он.

Затем с совместно выступили Садовый и Бурбак. Садовый призвал всегда иметь Бога в сердце. И молиться также за тех, кто делает зло.

Бурбак заявил, что сегодня украинцы, как никогда, нуждаются в консолидации, чтобы отстоять свое государство.

Затем Арсен Аваков, Николай Кулеба, Валерия Заружко, Юрий Соловей, Артур Герасимов и др. совместно зачитали молитву за семью.

По традиции во время завтрака проводят благотворительную акцию. В этом году собирают средства для приобретения медоборудования для онкобольных детей.

Парламентские молитвенные завтраки являются традицией многих демократических стран мира и служат местом объединения и понимания политиков и чиновников. Более 60 лет такие молитвенные завтраки проходят в Конгрессе США и Европарламенте, а также в Германии, Норвегии и других странах. Уже восемь лет подряд молитвенные завтраки проходят и в Украине.