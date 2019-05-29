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Все про:Зеленский (1535) Львовщина (1661) шахта (820) шахтеры (515)

 На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте "Лесная". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту "Лесная" в Сокальском районе Львовской области, где в результате аварии минувшей ночью погибли два горняка - Михаил Турко и Михаил Павлик.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте Лесная 01

Глава государства пообщался с родными шахтеров и выразил им соболезнования. Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков.

"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", - подчеркнул Президент.

На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте Лесная 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков. ФОТО

Зеленский встретился с рабочими шахты "Лесная" ГП "Львовуголь", на которой ему рассказали о задержках с выплатой заработной платы. Президент провел совещание по ночной аварии и ситуации на шахте.

На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте Лесная 03
На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте Лесная 04
На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте Лесная 05
На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте Лесная 06

Также смотрите: "Шаурма так шаурма": президент Зеленский сфотографировался с едой

На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте Лесная 07

На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте Лесная 08
На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте Лесная 09
На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте Лесная 10

Напоминаем, 29 мая во Львовской области произошел обвал породы на шахте "Лесная" госпредприятия "Львовуголь", в результате чего погибли двое горняков. Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокальского района 1971 по 1997 годов рождения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Львовский облсовет требует от Зеленского перестать говорить по-русски в публичных сферах общественной жизни

Источник: https://censor.net.ua/p3129621
 
 
 Топ комментарии
 
Молодец президент, не сторонится чужого горя и гражданских не отсекает!
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Ждём вопрощения сериала "Слуга народа - 3 "

Скоро подъедут шахтеры с Донбасса и они вместе будут бить бандеровцев.

Авторы сценария уже на должностях замглавы АП и замглавы СБУ
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Молодец президент, не сторонится чужого горя и гражданских не отсекает!
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у тебя было с ним?
как тебе работается в переехавшим офисе с АП стеця за бабки петра?
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прикол в том, что новоназначенный глава СНБО не знает адреса своей работы

и поэтому временно подрабатывает завхозом у Богдана )))
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им бы хоть маски купить нормальные омерикосовские фирмы 3М а не китайскийе намордники ...та сами купить не могут маска 400 грн стоит , это что миллион ?
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хм... а совем недавно во всем был виноват Порошенко, любой лишний пук в любой точке Украины и сразу стада ватоцефалов орали о зраде, а теперь видите ли уже все по другому )
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Володя, що ти там робиш? В тебе що інших державних справ не має. Доки буде злодійство та корупція ці копачі будуть рабствувать і гинути, як і інші громадяни в інших сферах. То ж займися своїми безпосередніми обовязками, а не підготовкою до виборів та піаром!
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На Закарпатье он выразил соболезнование
На Львовщине пообщался с семьями погибших...
он как то странно функции президента понимает
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напалечная кукла именно для этого и нужна
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Электорат собирает. После выборов не куда уже не будет ездить.
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хорошую картинку создает,по любому поводу,даже на смертях не против попиариться
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А вот и наглядное отличие Вовы от Пети.При Пете шахтеров унижали,задерживали зарплаты,а сами наживались на формуле Роттердам+.А Вова общается с шахтерами "глаза-в глаза",как с людьми,а не скотиной.
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во как мало оказываеться нужно шахтерам,пообщаться с глазу на глаз и все,жизнь малина,не то что при мародере Порошенко. Высшая честь для гражданина страны пообщаться с Клованом и жить как в Бога за пазухой )
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Про квартири сподобалось. Осообливо, що "можно бєз очєрєді". Такі рознарядки ставлять місцевих чиновників у тупик. Так давати квартиру, чи ні? Так можна без черги, чи ДАТИ без черги? А де ту квартиру давати? УШьвові, де вони будуються? Але ж вони дорогі. І продають їх забудовники за гроші, бо профільне міністерство будинки не будує зараз. А забудовники взагалі тепер залучають кошти від майбутніх власників квартир наперед. Одним словом, сказав, аби сказати.
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респираторы патриотичных цветов...
красивые замурзанные лица...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте "Лесная". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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