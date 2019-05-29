 На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте "Лесная". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства пообщался с родными шахтеров и выразил им соболезнования. Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков.
"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", - подчеркнул Президент.
Зеленский встретился с рабочими шахты "Лесная" ГП "Львовуголь", на которой ему рассказали о задержках с выплатой заработной платы. Президент провел совещание по ночной аварии и ситуации на шахте.
Напоминаем, 29 мая во Львовской области произошел обвал породы на шахте "Лесная" госпредприятия "Львовуголь", в результате чего погибли двое горняков. Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокальского района 1971 по 1997 годов рождения.
Полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Скоро подъедут шахтеры с Донбасса и они вместе будут бить бандеровцев.
Авторы сценария уже на должностях замглавы АП и замглавы СБУ
как тебе работается в переехавшим офисе с АП стеця за бабки петра?
и поэтому временно подрабатывает завхозом у Богдана )))
На Львовщине пообщался с семьями погибших...
он как то странно функции президента понимает
красивые замурзанные лица...