 Прокуратура сообщила о подозрении родителям, которые убили свою пятилетнюю дочь и сожгли тело в печи. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Луценко, в ходе следствия установлено, что еще в марте 2015 года по иску органа опеки решением райсуда у родителей отобрали их малолетнего ребенка без лишения родительских прав и передали на попечение службе по делам детей Овруцкой райгосадминистрации для дальнейшего устройства. Девочке был предоставлен статус сироты и ее определили в один из детских домов семейного типа.

Однако впоследствии, как отмечает генпрокурор, из-за вмешательства общественных активистов, биологическими родителями указанное решение суда было обжаловано в апелляционном порядке и постановлением Апелляционного суда Житомирской области от 11.04.2018 апелляционная жалоба родителей была удовлетворена, после чего ребенка им вернули.

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"Сегодня прокуратурой начато производство по факту служебной халатности работников Службы по делам детей и Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Овручской РГА, а также Словечанской объединенной территориальной общины, как органа опеки, при осуществлении контроля за выполнением родительских обязанностей родителями ребенка, в результате чего наступила смерть ребенка", - сообщил Луцекно



