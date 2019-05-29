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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3313) Закарпатье (1577) нелегалы (251)

 "Были удивлены", - пограничники обнаружили двух нелегалов из Бангладеша, которые вместо Франции случайно попали в Украину. ФОТО

Пограничники Мукачевского отряда обнаружили двух иностранцев, которые прятались в прицепе грузовика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня в пункт пропуска "Дьяково" прибыл грузовой автомобиль иностранной регистрации под управлением гражданина Сербии. Пограничники во время проверки заметили поврежденный тент прицепа. Уже при детальной проверке выяснилось, что между грузом скрываются двое неизвестных. Мужчины азиатской внешности признались, что являются гражданами Бангладеш. При обнаружении украинскими пограничниками иностранцы были удивлены и растеряны, а уже потом рассказали, что с территории Сербии пытались попасть во Францию. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств правонарушения, а после привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы, иностранцев будет передано румынским правоохранительным органам в соответствии с соглашением о реадмиссии", - говорится в сообщении.

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Были удивлены, - пограничники обнаружили двух нелегалов из Бангладеша, которые вместо Франции случайно попали в Украину 01
Были удивлены, - пограничники обнаружили двух нелегалов из Бангладеша, которые вместо Франции случайно попали в Украину 02

Источник: https://censor.net.ua/p3129563
 
 
 Топ комментарии
 
"Были удивлены"
...
"Пердімонокль, йопта!"
(с) українські прикордонники
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Але, силь ву пле! Цюрих мне битте, Цюрих!
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Ну, чутка попутались... Нужно было у куста направо, а они прямо. Оно ж рядом, Украина и Франция, два шага не туда и...
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а говорят, что чудес не бывает) Хотя это добрый знак для нас, если они перепутали Францию с Украиной значит еще не все потеряно, главное шоб зебил не налажал сильно, пока ему не сделают импичмент и президентом снова станет наш вечнолюбимый Петр Алексеевич Порошенко
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випадково Україну із Францією може поплутати лишень мешканець Бангладешу...
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Это местные так шутят. Везут нелегалов якобы в ЕС , а высаживают в закарпатье . Обычный трюк .
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дикуни - зіпсували коштовну річ - проколупали собі дірочку в тенті, щоб подихати повітрям свободи.
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"Были удивлены"
...
"Пердімонокль, *****!"
(с) українські прикордонники
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Але, силь ву пле! Цюрих мне битте, Цюрих!
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реальная история. в начале нулевых, под цветтлем, погранцы шопнули "по морде" на проверке документов в поезде грузина с женой и где то 4-5 летней дочой, умудрившихся доехать аж туда от ческого будейовице, где прожили с полгода. по его, на такой случай легенде,- он тоже вроде, как бы ехал с тифлису до парижу, и сразу же начал повторять "георгия-париж, париж,..". и тут вмешалась его шустрая доча, уловившая паузу меж "парижами" и поприветствовавшая погранцов, как и приучилась, чисто грузинским приветствием - "ахой!" ))))
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В Одессу на седьмой приедьте, вашему удивлению не будет конца)
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Вот жеж попандос. Хотели в европу, а попали в попу.
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По китайському глобусу пробиралися...
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Ну а чё, пусть живут. Дать им домик в селе брошенный, 10 соток земли и лопату.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Были удивлены", - пограничники обнаружили двух нелегалов из Бангладеша, которые вместо Франции случайно попали в Украину. ФОТО
 
 
 
 
 
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