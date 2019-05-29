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 Политика Украины, Общество
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Все про:Киев (17540) посольство Украины (204) Саакашвили (2713)

 "А сейчас в аэропорт и в Киев!" - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину. ФОТО

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили сообщил о получении в посольстве в Варшаве удостоверения для возврата в Украину, с которым он отправляется в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Саакашвили в Facebook.

"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев!" - написал он.

А сейчас в аэропорт и в Киев! - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину 01
А сейчас в аэропорт и в Киев! - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину 02
А сейчас в аэропорт и в Киев! - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину 03

Читайте также: Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться, - Саакашвили уверяет в отсутствии у него политических амбиций

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.

А сейчас в аэропорт и в Киев! - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину 04

Источник: https://censor.net.ua/p3129507
 
 
 Топ комментарии
 
Вопрос, как быстро Зе для Михо станет барыгой? Беня уже боится?)
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А сейчас, как в старой сказке: Нельзя критиковать решений Президента, "Бо путін нападе!!!11"
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саака щас как та дворняга подобраная с помойки будет лизать новой власти и гавкать на ие врагоф.
Для того и забрали)
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Он всегда так начинает...а потом по крышам бегает. "А сейчас в аэропорт и в Киев!" - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину - Цензор.НЕТ 6688
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А я хочу, а я хочу опять
По крышам бегать, голубей гонять.
Дразнить Наташку, дёргать за косу,
На самокате мчаться по двору.
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с вениками...
точнее с мётлами... сс.... стерильными... "А сейчас в аэропорт и в Киев!" - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину - Цензор.НЕТ 7175
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Аваков готовся - троль 1000 уровня возвращается
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Свыней на бекон погонять святое дело "А сейчас в аэропорт и в Киев!" - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину - Цензор.НЕТ 9619
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ну ведь живет - и судя по всему не плохо живет - но может он человек не плохой - не знаю - хотя если пошел туда - точно нет
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Антиколорадос наверное с ума сойдет - столько радости было что "Карлсона" выбросили и вот опять этот выносливый генацвале будет служить на ФСБ и все разваливать, везде гадить и вообще он очень злой. "А сейчас в аэропорт и в Киев!" - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину - Цензор.НЕТ 8613
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прям гадить?
дай угадаю кому первому?
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ну типо стране, а Зеля на крючке у ФСБ, как и Михо, то будут на пару разваливать(так скажет Антиколорадос)
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у тебя как и у остальных (ванг)все в будущем!
нужно подождать и оценить.
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Блин, я тоже хочу как Михо. Токо прилетел уже девочку для сексуальных утех подогнали. Щас в сауну поедут. Вот уровень, как нада хороших гостей встречать "А сейчас в аэропорт и в Киев!" - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину - Цензор.НЕТ 8516
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На заработки выезжает гастарбайтер )
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а бить пограничников, в этот раз, он будет или? вот в чем вопрос? - как думаете?
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Михо рыбак-поплавочник. "А сейчас в аэропорт и в Киев!" - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину - Цензор.НЕТ 191 Кабаны на мастырку не клюют.
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А потім - в аеропорт і в Грузію............ "А сейчас в аэропорт и в Киев!" - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину - Цензор.НЕТ 725
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Мне такое же выдавали когда я потерял паспорт в Польше
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Вопрос, как быстро Зе для Михо станет барыгой? Беня уже боится?)
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Вони з ним панькатись-як мародьор не будуть! Чік- і он уже с 20-го етажа сбросілся
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Йуля будет встречать с цветами..??? А остальная шобла которая на границе бучу поднимала..???
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в Грузии бывал с советских времен,и как этот *клоун*ее преобразил ты даже себе не можешь представить,так как у тебя несчем сравнивать ,ты как жил в гавне так и живешь со своими рассуждениями*хельсинского синдрома*
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Кроме центральных улиц Батуми и Тбилиси ходил? Там нищета и разруха
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ви збирайтесь хлопці в кучу-я вам чучу заюхучу!
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Фирменная деваха. Хоть в чом-то Михо не сбрехал))
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Кто-нибудь может пояснить - что происходит ?
Почему в Украину слетаются всякие отбросы, шлявшиеся по заграницам, и теперь претендующие на власть ?
Украина ещё суверенное государство, или её уже порвали и продали за неделю ?
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Отбросы улетели из Ленинграда в Австралию и оттуда теперь гавкают
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Шкуру неубитого Порошенко начали делить еще за 3 недели до второго тура, когда вся приблеженная рать начала переобуваться, так что
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Целительный дефолт всё расставит по своим местам.
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Сподіваюсь чомусь, що його українська навіть краще за мовою Зеленнського
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и рассказать народу все- про свыню в вышиванке и его свинярчуков
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Лучше Сссака пускай в Грузию едет,там его в тюрьме давно ждут. Я не пойму почему президент Зеленский дает гражданство тому,кто осужден за серьезные преступления в дружественной нам Грузии? Это недружественный шаг со стороны Украины в отношении Грузии.
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Указом Зеленского вернули гражданство.
А решения судов кто отменил и когда?

Апрель 2019 года
У Саакашвили нет законных оснований для въезда в Украину, - Госпогранслужба.



"Данное лицо в сентябре 2017 незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов.

В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица есть ограничения во въезде в Украину сроком до 2021 года", - сообщает Госпогранслужба, и подчеркивает, что действует исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий.

Источник: https://censor.net.ua/n3123742

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Да чхали они на все решения судов.
Хозяева поставили Беню на счётчик: он им задолжал несколько $ лярдов. Голову оторвут, и он это знает, потому такой кипеж развёл.
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Даже Овощ и его "молодая" команда имитировали какую-то законность, варганили решения судов.
А теперь полная анархия.
КАК погранслужба будет впускать его в Украину при имеющемуся у нее запрете на его въезд в Украину ?




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Алла, в Украине произошёл государственный переворот.
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У любого конфликта минимум две стороны. Одна сторона пока что придерживается правил, а другая уже нарушила несколько законов и несколько статей Конституции. Что если первая сторона исчерпает своё терпение...
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Міхо повертається - Свинарчукам приготуватися до показової порки !
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Типа, он из броневой стали, а не из кожи и костей ?
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А зачем аэропорт ?? Штанишки с моторчиком одел и вперёд
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Давай Михо, приезжай! С тобой было весело! Одно я тебе не могу простить, когда ты Корбана мочил и в Чернигове за пепиного очколиза глотку драл. Это было по поцоватому в целом. Теперь отрабатывай.
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И приграничный переход никто не заминирует?
Или таинственный минер сейчас занят выносом телевизоров из офисов и сжиганием бухгалтерии на Кузне?
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Как достал этот шут. Украина,единственное место,где он может поднять бабла,вот он и рвется сюда. Хотя его понять можно,на родине, его ждет тюрьма, а в Европе и США он и нафик не нужен.
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Путі Коломойского неісповедіми ))))).

"А сейчас в аэропорт и в Киев!" - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину - Цензор.НЕТ 9148

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Отличный ход Зекоманды Узеленского. Чтобы быдло не начало осторожно спрашивать про Закон о народовластии, снижение тарифов и повышение зарплат и пенсий, на экраны выпускают энергичного Мишу и все радуются потоку лайна. Прекрасное развлечение и толпа в восторге!
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Михо потрібна посада губернатора,інакше його не почують.Невловимий український Джо.Пропоную квартал-95,бо там усі вже в уряді.
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Вопли порохоботов напоминают фразу одного известного лица . Хотите бегающих по улице «Саакашвили»? "А зараз в аеропорт і до Києва!" - Саакашвілі в посольстві у Варшаві видали посвідчення для повернення в Україну - Цензор.НЕТ 8804
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а почему в Киев, а не в Лубны, Купянск или Станицу Луганскую?
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Это однозначно плюс. Будет веселее и разнообразней.
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Радійте його прихильники і готуйте свої кишені,або навіть життя.
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Можно спросить у всех "за" и "против" Михо, а Вам что до его возвращения??? Это как-то выразится в материальных благах??? Ну или хоть в каких-то благах для Украины??? Я как-то не заметил, чтоб во времена его работы в Одессе все там стало хорошо. Даже хваленую набережную в Затоке смыло первым штормом. Вам пыль в глаза пускают и лапшу вешают, чтоб не мешали красть!!!
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Ви ще не здогадались чому Саахвашвілі повертається в Україну? Тут все пояснено. Чоловік слова, на вітер просто так не сс.. каже.
https://youtu.be/RGb78zks-xg?t=18

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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"А сейчас в аэропорт и в Киев!" - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину. ФОТО
 
 
 
 
 
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