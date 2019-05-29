 "А сейчас в аэропорт и в Киев!" - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Саакашвили в Facebook.
"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев!" - написал он.
Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.
Для того и забрали)
По крышам бегать, голубей гонять.
Дразнить Наташку, дёргать за косу,
На самокате мчаться по двору.
точнее с мётлами... сс.... стерильными...
дай угадаю кому первому?
нужно подождать и оценить.
Почему в Украину слетаются всякие отбросы, шлявшиеся по заграницам, и теперь претендующие на власть ?
Украина ещё суверенное государство, или её уже порвали и продали за неделю ?
А решения судов кто отменил и когда?
Апрель 2019 года
У Саакашвили нет законных оснований для въезда в Украину, - Госпогранслужба.
"Данное лицо в сентябре 2017 незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов.
В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица есть ограничения во въезде в Украину сроком до 2021 года", - сообщает Госпогранслужба, и подчеркивает, что действует исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий.
Источник: https://censor.net.ua/n3123742
Хозяева поставили Беню на счётчик: он им задолжал несколько $ лярдов. Голову оторвут, и он это знает, потому такой кипеж развёл.
А теперь полная анархия.
КАК погранслужба будет впускать его в Украину при имеющемуся у нее запрете на его въезд в Украину ?
Или таинственный минер сейчас занят выносом телевизоров из офисов и сжиганием бухгалтерии на Кузне?
https://youtu.be/RGb78zks-xg?t=18