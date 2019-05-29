 "А сейчас в аэропорт и в Киев!" - Саакашвили в посольстве в Варшаве выдали удостоверение для возврата в Украину. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Саакашвили в Facebook.

"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев!" - написал он.







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Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.