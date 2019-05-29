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Все про:коррупция (7431) Одесская область (1754) СБУ (13472) сельсовет (61)

 Депутаты сельсовета на Одесчине провернули ряд схем, чтобы украсть из бюджета свыше 5 млн. ФОТО

Депутаты сельсовета на Одесчине организовали схему разворовывания бюджетных средств совместно с одним из коммунальных предприятий.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным спецслужбы, злоумышленники "зарабатывали" за счет "мертвых душ". Они "нанимали" к себе подставных лиц и списывали с бюджета деньги им на зарплату. Еще одним способом "заработка" было заключение фиктивных договоров. Таким образом они получали деньги за строительство, ремонт и благоустройство, которых в реальности не было.

По предварительным подсчетам своей деятельностью злоумышленники нанесли ущерб местному бюджету на более чем 5 миллионов гривен.

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По данному факту ведется уголовное производство. У подозреваемых провели обыски, в ходе которых нашли документацию, подтверждающую версию СБУ.

За злоупотребление служебным положением злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Депутаты сельсовета на Одесчине провернули ряд схем, чтобы украсть из бюджета свыше 5 млн 01
Депутаты сельсовета на Одесчине провернули ряд схем, чтобы украсть из бюджета свыше 5 млн 02
Депутаты сельсовета на Одесчине провернули ряд схем, чтобы украсть из бюджета свыше 5 млн 03

Источник: https://censor.net.ua/p3129501
 
 
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Это капец стране !!! Депутаты всех уровней , "выбранные" народом для его блага , обирают народ до нитки !!!)))))
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это длится десятилетиями тотально и страна стоит. да нищая и униженная, но стоит. Народ Украины трудолюбив и терпение у него безграничное. даже ,,встряска,, не выводит его из себя, что плохо. поколение советских людей есть непреодолимое препятствие для реформ. был момент когда можно было обойти его. но увы, псевдо элита на службе у российской империи которая и создала безграничный Страх.
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а то те, которые работали с Саакашвили, который повертается в Украину?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДепутаты сельсовета на Одесчине провернули ряд схем, чтобы украсть из бюджета свыше 5 млн. ФОТО
 
 
 
 
 
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