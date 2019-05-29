 Отчет по счету для Матвиенкова, Бахтеева и Литвин за колонной, Звягильский в гостях у Ляшко и сообщение Воропаеву: "Жизнь отдам за ДТЭК", - день работы ВР 29 мая. ФОТОрепортаж

В начале заседания народные депутаты минутой молчания почтили память генерал-майора С. Кульчицкого, который в этот день 5 лет назад погиб в ходе Антитеррористической операции.
Затем народные депутаты выступили с объявлениями, заявлениями, предложениями.
Также народные депутаты минутой молчания почтили память двух горняков, погибших ночью во время обвала породы на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" в селе Селец Сокальского района Львовской области.
Далее председатель Счетной палаты Валерий Пацкан представил с трибуны Рады Отчет Счетной палаты за 2018 год.
Тем временем, стало известно, что в Раду внесли законопроект об импичменте президента.
Кроме того, в кулуарах парламента обсуждали возвращение в Украину экс-президента Грузии Михеила Саакашвили: "Саакашвили будет исполнять роль актера на выборах для дискредитации Порошенко, но вопрос, чем это закончится для Зеленского".
День работы народных депутатов в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Заседание Рады, 29 мая. Сессионный зал практически пуст.
Юлий Иоффе (внефракционный, слева) и Сергей Дунаев (внефракционный, справа)
К Иоффе и Дунаеву присоединился Александр Вилкул ("Оппоблок").
Надежда Савченко (внефракционная) и Ефим Звягильский ("Оппоблок").
Владимир Литвин (внефракционный) и Татьяна Бахтеева ("Оппоблок") о чем-то беседуют за колонной.
Вице-спикер Оксана Сыроид, Егор Соболев ("Самопомич") и глава фракции "Самопомочи" Олег Березюк.
Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко пришел в сектор "Оппоблока" поговорить к "юристу Ахметова" Юрию Воропаеву ("Оппоблок") и поздороваться с Сергеем Матвиенковым ("Оппоблок").
Тем временем, Матвиенков изучает состояние счетов в банке ПУМБ.
В частности, на днях были получены 573 доллара США наличными, всего на счету числиться 6390 долларов США. А сегодня со счета были списаны 4045 грн, а доступны на счету 89,6 тыс. грн.
После ухода Ляшко Воропаев решил проверить переписку в своем смартфоне.
Вчастности он ведет переписку с абонентом подписанным "Захарчук". Отметим, что Алексей Pахарчук числится директором по регуляторным и правовым вопросам холдинга олигарха Рината Ахметова ДТЭК.
"Захарчук": ... справедливости, думаю как и тебе!
Воропаев: Согласен
"Захарчук":: Жизнь отдам за ДТЭК. Какая позиция по 0227?
Воропаев: Добрый вечер! Поддерживаем двумя руками. (
Воропаев (набирает): Договорился перенести на завтра, зал пустой...
Отметим, что сегодня в повестке дня значит Проект Закона о Решение Совета ассоциации между Украиной и ЕС о внесении изменений и дополнений в приложение XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны №0227
Алена Кошелева (Радикальная партия) с коллегой.
Тем временем в гости к Ляшко побеседовать пришел Звягильский.
Иван Мирный ("Оппоблок") здоровается с Ляшко.
Олег Куприенко (Радикальная партия, слева) перешептывается о чем-то Сергей Шахов ("Воля народу").
"Депутатское чтиво": Владимир Пастухов "Революция и конституция в посткоммунистической России: Государство диктатуры люмпен-пролетариата".
Оксана Сыроид и Руслан Сидорович ("Самопомич").
Замглавы фракции НФ Андрей Иванчук в гостях у БПП.
Глава фракции БПП Артур Герасимов в гостях у НФ общается с Андреем Рекой (сидит слева) и Хвичей Мепаришвили (сидит справа).
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан представляет с трибуны Рады Отчет Счетной палаты за 2018 год.
Андрей Иванчук (слева) и Олег Крышин (НФ, справа).
Смеющийся Иванчук покидает сессионный зал.
Члены Счетной платы в гостевой ложе Рады.
Пацкан отчитывает перед пустующим залом Рады.
Шахов и Бахтеева.
Руслан Князевич (БПП, сидит), Юрий Соловей (БПП) и Юрий Мирошниченко ("Оппоблок").
Фото: Цензор.НЕТ
Про "за дэтэк жизнь отдам" вообще смачно！